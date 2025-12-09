Ojo si decide quedarse en Bogotá: recomendaciones y nuevas rutas para desplazarse en TransMilenio durante la temporada decembrina

Más de 1100 personas apoyan la seguridad y el control en estaciones clave de TransMilenio durante la temporada decembrina - crédito Infobae

Durante la temporada decembrina, Bogotá implementó un conjunto de mejoras operativas y campañas de prevención en el sistema TransMilenio para responder al crecimiento en la movilidad hacia los principales puntos de encuentro navideños.

Bajo el lema “Mi Ciudad, mi Casa para Navidad 2025”, la Administración distrital y TransMilenio anunciaron recomendaciones y ajustes en el servicio que buscan facilitar el desplazamiento de los ciudadanos en la capital, garantizar la seguridad y satisfacer de manera directa las solicitudes de la comunidad usuaria.

En el contexto del Plan Navidad, más de 1100 personas —entre Gestores de Convivencia, Anfitriones de TransMilenio, integrantes del Equipo Táctico de Emergencias, Policía del Comando de Transporte Masivo y guardas de seguridad privada— apoyarán labores de refuerzo operativo, pedagógico y de control en estaciones y portales con mayor afluencia, como Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores–Área Andina, Calle 76, Calle 100 y en los nueve portales del componente troncal, priorizando también los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas–Universidades y San Diego.

La nueva ruta EG48 conecta Soacha con la NQS Sur y Central, beneficiando a más de 140.000 usuarios desde el 9 de diciembre - crédito TransMilenio

Además, se intensifican las campañas informativas enfocadas en el autocuidado, la prevención, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores y la prohibición absoluta del transporte de pólvora en el sistema.

Entre las principales recomendaciones para los usuarios en esta temporada, TransMilenio recalcó:

Personalizar la tarjeta TuLlave

Planificar los viajes antes de salir

Utilizar la aplicación TransMiApp para programar recorridos

Mantener libres rutas de evacuación

Asegurar los objetos personales

Usar exclusivamente los accesos autorizados

Acudir a gestores, anfitriones o la Policía en caso de requerir ayuda.

El sistema responde a las necesidades expresadas por la ciudadanía implementando acciones que mejoran la integración entre troncales y optimizan los tiempos de viaje. La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, resaltó que las mejoras tienen origen en solicitudes directas de los usuarios:

“Escuchamos a nuestra comunidad y, gracias a sus solicitudes, hoy Bogotá recibe mejoras que harán más fáciles y ágiles sus viajes en esta temporada decembrina. Con la nueva ruta EG48, el nuevo trazado del BJ74, el aumento de capacidad del BF28 y mayor frecuencia de Ruta Fácil 1 y AF61, fortalecemos las conexiones que miles de usuarios necesitan cada día. Estas acciones nos permiten ofrecer un Sistema más humano, más eficiente y más cercano a lo que la ciudad nos pidió”.

TransMilenio implementa campañas de prevención y autocuidado, prohibiendo el transporte de pólvora en el sistema - crédito TransMilenio

Entre los ajustes clave de la operación destacan:

Nueva ruta EG48 (San Mateo – CAD): desde el 9 de diciembre, inicia el servicio EG48, que conecta Soacha con la troncal NQS Sur y la NQS Central. Opera entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a. m. (E48), y de 4:00 p.m. a 10:00 p. m. (G48), brindando una conexión directa hasta la estación CAD y beneficiando a más de 140.000 personas.

Rediseño de la ruta BJ74: este servicio modifica su trazado para mejorar los tiempos de viaje entre la troncal Norte y el centro, eliminar paradas en la calle 13 y reducir la congestión. Las nuevas terminales serán en la estación Universidades, tanto en sentido norte-sur (B74) como sur-norte (J74); dejará de operar por Museo del Oro y Las Aguas.

Aumento de capacidad en BF28: el cambio de bus articulado a biarticulado para la BF28, vigente desde el 6 de diciembre, incrementa en un 10% la capacidad del B28 y un 6% la del F28, mejorando el flujo en la troncal Américas, uno de los corredores más concurridos.

Mayor frecuencia en Ruta Fácil 1 y AF61: estas rutas adoptan buses articulados, aumentando su frecuencia. AF61 reducirá su intervalo de paso a cerca de 2 minutos (a partir del 9 de diciembre), y Ruta Fácil 1 a 5 minutos (desde el 6 de diciembre), beneficiando a unos 21.000 usuarios diarios.

Para acompañar las celebraciones navideñas, se habilitarán rutas especiales. Del 13 al 24 de diciembre, la ruta navideña troncal M09–H09 conectará el Portal Tunal con Museo Nacional desde las 6:00 p. m., realizando paradas estratégicas en el trayecto. También, la ruta navideña A024 enlazará la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría del 13 al 23 de diciembre, en horario nocturno.

Rutas navideñas especiales y refuerzos operativos facilitan la movilidad hacia los principales puntos de encuentro y eventos en la capital - crédito TransMilenio

El servicio troncal A60–F60 ofrecerá refuerzo con una parada adicional en Avenida Jiménez durante los días 7, 8, 14 y 21 de diciembre. Además, por la alta demanda en el centro, se reforzarán rutas como M47, G47, 2, M51, F51, F23 y J23 en las estaciones Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y Avenida Jiménez los fines de semana.

Ortiz invitó a los ciudadanos a programar sus recorridos y aprovechar los servicios reforzados, asegurando que “la Navidad 2025 en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda”.

De esta forma, la ciudad busca garantizar un acceso ágil y seguro al sistema de transporte masivo para residentes y visitantes, en un periodo en que la movilidad se convierte en un componente esencial para el disfrute de la Navidad en la capital.