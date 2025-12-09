Colombia

Ojo si decide quedarse en Bogotá: recomendaciones y nuevas rutas para desplazarse en TransMilenio durante la temporada decembrina

El sistema de transporte masivo implementó nuevos servicios, incrementó la seguridad y ajustó frecuencias para responder al aumento de usuarios durante las celebraciones decembrinas en la capital colombiana

Guardar
Más de 1100 personas apoyan
Más de 1100 personas apoyan la seguridad y el control en estaciones clave de TransMilenio durante la temporada decembrina - crédito Infobae

Durante la temporada decembrina, Bogotá implementó un conjunto de mejoras operativas y campañas de prevención en el sistema TransMilenio para responder al crecimiento en la movilidad hacia los principales puntos de encuentro navideños.

Bajo el lema “Mi Ciudad, mi Casa para Navidad 2025”, la Administración distrital y TransMilenio anunciaron recomendaciones y ajustes en el servicio que buscan facilitar el desplazamiento de los ciudadanos en la capital, garantizar la seguridad y satisfacer de manera directa las solicitudes de la comunidad usuaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el contexto del Plan Navidad, más de 1100 personas —entre Gestores de Convivencia, Anfitriones de TransMilenio, integrantes del Equipo Táctico de Emergencias, Policía del Comando de Transporte Masivo y guardas de seguridad privada— apoyarán labores de refuerzo operativo, pedagógico y de control en estaciones y portales con mayor afluencia, como Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores–Área Andina, Calle 76, Calle 100 y en los nueve portales del componente troncal, priorizando también los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas–Universidades y San Diego.

La nueva ruta EG48 conecta
La nueva ruta EG48 conecta Soacha con la NQS Sur y Central, beneficiando a más de 140.000 usuarios desde el 9 de diciembre - crédito TransMilenio

Además, se intensifican las campañas informativas enfocadas en el autocuidado, la prevención, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores y la prohibición absoluta del transporte de pólvora en el sistema.

Entre las principales recomendaciones para los usuarios en esta temporada, TransMilenio recalcó:

  • Personalizar la tarjeta TuLlave
  • Planificar los viajes antes de salir
  • Utilizar la aplicación TransMiApp para programar recorridos
  • Mantener libres rutas de evacuación
  • Asegurar los objetos personales
  • Usar exclusivamente los accesos autorizados
  • Acudir a gestores, anfitriones o la Policía en caso de requerir ayuda.

El sistema responde a las necesidades expresadas por la ciudadanía implementando acciones que mejoran la integración entre troncales y optimizan los tiempos de viaje. La gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, resaltó que las mejoras tienen origen en solicitudes directas de los usuarios:

“Escuchamos a nuestra comunidad y, gracias a sus solicitudes, hoy Bogotá recibe mejoras que harán más fáciles y ágiles sus viajes en esta temporada decembrina. Con la nueva ruta EG48, el nuevo trazado del BJ74, el aumento de capacidad del BF28 y mayor frecuencia de Ruta Fácil 1 y AF61, fortalecemos las conexiones que miles de usuarios necesitan cada día. Estas acciones nos permiten ofrecer un Sistema más humano, más eficiente y más cercano a lo que la ciudad nos pidió”.

TransMilenio implementa campañas de prevención
TransMilenio implementa campañas de prevención y autocuidado, prohibiendo el transporte de pólvora en el sistema - crédito TransMilenio

Entre los ajustes clave de la operación destacan:

  • Nueva ruta EG48 (San Mateo – CAD): desde el 9 de diciembre, inicia el servicio EG48, que conecta Soacha con la troncal NQS Sur y la NQS Central. Opera entre las 4:00 a.m. y las 9:00 a. m. (E48), y de 4:00 p.m. a 10:00 p. m. (G48), brindando una conexión directa hasta la estación CAD y beneficiando a más de 140.000 personas.

  • Rediseño de la ruta BJ74: este servicio modifica su trazado para mejorar los tiempos de viaje entre la troncal Norte y el centro, eliminar paradas en la calle 13 y reducir la congestión. Las nuevas terminales serán en la estación Universidades, tanto en sentido norte-sur (B74) como sur-norte (J74); dejará de operar por Museo del Oro y Las Aguas.

  • Aumento de capacidad en BF28: el cambio de bus articulado a biarticulado para la BF28, vigente desde el 6 de diciembre, incrementa en un 10% la capacidad del B28 y un 6% la del F28, mejorando el flujo en la troncal Américas, uno de los corredores más concurridos.

  • Mayor frecuencia en Ruta Fácil 1 y AF61: estas rutas adoptan buses articulados, aumentando su frecuencia. AF61 reducirá su intervalo de paso a cerca de 2 minutos (a partir del 9 de diciembre), y Ruta Fácil 1 a 5 minutos (desde el 6 de diciembre), beneficiando a unos 21.000 usuarios diarios.

Para acompañar las celebraciones navideñas, se habilitarán rutas especiales. Del 13 al 24 de diciembre, la ruta navideña troncal M09–H09 conectará el Portal Tunal con Museo Nacional desde las 6:00 p. m., realizando paradas estratégicas en el trayecto. También, la ruta navideña A024 enlazará la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría del 13 al 23 de diciembre, en horario nocturno.

Rutas navideñas especiales y refuerzos
Rutas navideñas especiales y refuerzos operativos facilitan la movilidad hacia los principales puntos de encuentro y eventos en la capital - crédito TransMilenio

El servicio troncal A60–F60 ofrecerá refuerzo con una parada adicional en Avenida Jiménez durante los días 7, 8, 14 y 21 de diciembre. Además, por la alta demanda en el centro, se reforzarán rutas como M47, G47, 2, M51, F51, F23 y J23 en las estaciones Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y Avenida Jiménez los fines de semana.

Ortiz invitó a los ciudadanos a programar sus recorridos y aprovechar los servicios reforzados, asegurando que “la Navidad 2025 en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda”.

De esta forma, la ciudad busca garantizar un acceso ágil y seguro al sistema de transporte masivo para residentes y visitantes, en un periodo en que la movilidad se convierte en un componente esencial para el disfrute de la Navidad en la capital.

Temas Relacionados

TransMilenio Movilidad Navidad Soacha Portal Tunal TransMiApp Plaza de BolívarPlan de seguridadRutas TransMilenioColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Fenalco prende las alarmas por decretos del Gobierno de Petro que buscaría revivir la reforma laboral hundida: “El país merece transparencia”

El gremio comercial alertó por decretos en preparación que tocarían negociación colectiva y tercerización, y pidió que las reformas estructurales se discutan en el Congreso

Fenalco prende las alarmas por

Corte Suprema rechazó recusación del exgobernador Camilo Romero contra magistrado clave en juicio por contrato de licores en Nariño

La Sala Especial de Primera Instancia negó la solicitud de apartar al magistrado que lidera el proceso, permitiendo que el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato continúe bajo la misma dirección judicial

Corte Suprema rechazó recusación del

Salario Mínimo: empresarios del transporte de carga advierten efectos adversos si se concreta propuesta del Gobierno Petro

Desde Fedetranscarga mencionaron los aspectos negativos y las consecuencias que generaría un incremento del sueldo mensual de dos dígitos

Salario Mínimo: empresarios del transporte

Hombre señalado de embarazar a su nieta de 14 años fue capturado en Antioquia

Hay indignación entre la comunidad porque la menor de edad habría sido sometida a varios abusos con el pasar del tiempo

Hombre señalado de embarazar a

Ministro de Salud se retiró de la discusión de la reforma en el Senado y lanzó fuerte mensaje: “No hay interés”

El proyecto de reforma volvió a ser discutido el martes 9 de diciembre en la Comisión Séptima, en medio de tensiones entre el Gobierno y congresistas de diferentes sectores

Ministro de Salud se retiró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Maiker Smith su

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Hija de Paola Turbay reveló ,los problemas de salud que sufre desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad: le dicen que la va a traicionar

Feid y Silvestre Dangond interpretaron sentida canción y aumentaron especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo: ya van cinco

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025