Ministerio de Hacienda confirmó que el Gobierno Petro podría declarar emergencia económica tras el hundimiento de la reforma tributaria

Germán Ávila, titular de la cartera, explicó en rueda de prensa que están analizando las posibilidades después de la decisión del Congreso de la República

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que evalúan varias medidas, entre ellas, declarar una emergencia económica - crédito X

El rechazo del proyecto de ley de financiamiento impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro dejó al Ejecutivo en la necesidad de definir nuevas estrategias para asegurar los recursos del Estado para el próximo año, ya que el Presupuesto General de la Nación 2026 quedó desfinanciado desde su formulación.

Esta situación obliga a la actual administración a considerar alternativas para cumplir con los objetivos sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, mientras persiste la incertidumbre sobre cómo se garantizarán los fondos necesarios para la operación estatal y el pago de los intereses de la deuda.

En este contexto, el presidente Petro señaló que las opciones están abiertas, lo que generó inquietud en el Congreso de la República. La postura fue ratificada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, que en rueda de prensa sostuvo que el Ejecutivo está evaluando las alternativas posibles para garantizar la estabilidad macroeconómica y el cumplimiento de los compromisos sociales.

Germán Ávila explicó en rueda de prensa que están analizándolas posibilidades después de la decisión del Congreso de la República - crédito Colprensa

“Han generado una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales, razón por la cual el Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado el Gobierno en su plan de desarrollo. ¿Se podría plantear una emergencia económica? El Gobierno va a analizar todas las medidas que sean necesarias”, expuso.

El titular de la cartera agregó: “No vamos a descontar ninguna de las alternativas que deban presentarse para asegurar el cumplimiento del plan de desarrollo, del Presupuesto General de la Nación para el año entrante y el cumplimiento de los, de las metas y los compromisos sociales que tiene nuestro proyecto de Gobierno”.

El Senado de Colombia rechazó la reforma tributaria propuesta por el presidente Gustavo Petro para 2026 - crédito Canal del Congreso

Cabe recordar que la caída del proyecto se produjo tras la votación en la Comisión Cuarta del Senado, donde 19 senadores se opusieron a la ponencia positiva y solo cuatro la respaldaron. Este desenlace resultó decisivo, ya que la reforma tributaria requería la aprobación de las comisiones terceras y cuartas del Congreso, responsables de los asuntos económicos nacionales. Si una de estas instancias rechazaba el articulado, el proyecto quedaba automáticamente descartado.

Por ello, el ministro de Hacienda insistió en que “el presidente Petro ha sido muy enfático en el sentido de plantear que es necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales para el año entrante. No presentamos un proyecto de ley de financiamiento que solamente resolviera las necesidades del presupuesto del año entrante, sino la estabilidad y el equilibrio fiscal a mediano plazo y que, en buena medida, le garantizaba al próximo Gobierno la estabilidad macroeconómica”.

El futuro de la ley de financiamiento de Gustavo Petro sigue en suspenso con la decisión del Congreso colombiano - crédito @MinHacienda/X

Para Ávila, “esa orientación con la cual el presidente planteó esta ley de financiamiento y planteó un presupuesto para el año entrante, ha sido desconocida por un pequeño núcleo de senadores en la Comisión Tercera del Senado, Cuarta del Senado”.

La negativa del Congreso a la implementación de nuevos impuestos deja al Gobierno en la búsqueda de mecanismos para que el Estado pueda operar y cumplir con sus obligaciones financieras en 2026. Mientras se define el camino a seguir, el presidente Petro había anticipado una posible respuesta ante la falta de recursos: “Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano advirtió sobre la posibilidad de que el mandatario colombiano declare una emergencia económica, una medida que, según sus palabras, “sería una violación a la Constitución”, ya que el trámite de un proyecto de ley en el Congreso es un proceso previsible y su rechazo no constituye una catástrofe ni un hecho imposible de planificar.

Lozano enfatizó: “El Congreso vota los proyectos a favor o en contra o les hace modificaciones. Acá no hay ningún argumento, por ejemplo, para sustentar una emergencia económica”.

