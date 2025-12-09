Colombia

La celebración del Día de las Velitas en Villa de Leyva cautiva a creadora de contenido estadounidense: “Esta ciudad es increíble”

Una visitante extranjera compartió en redes sociales su experiencia durante la festividad, y resaltó la transformación de la Plaza Mayor del municipio y la participación de cientos de personas

Una turista estadounidense destaca el carácter espiritual y simbólico del Día de las Velitas en Colombia - crédito Captura video/ terraturviajes.com

La celebración del Día de las Velitas en Villa de Leyva cautivó a una turista estadounidense, quien compartió su experiencia en redes sociales y calificó la festividad como una de las más impactantes de Colombia.

La creadora de contenido, a través de su cuenta de Tiktok Nick, Sam, Goose & Mona, relató cómo la emblemática Plaza Mayor se transformó en un escenario de luz y música, congregando a cientos de visitantes para dar inicio a la temporada navideña.

En su testimonio, la extrnajera destacó el carácter espiritual y simbólico de la tradición, que, según sus palabras, invita a reflexionar sobre el año que termina y a establecer propósitos para el futuro.

Uno de los momentos que más emocionaron a la creadora de contenido fue el espectáculo simultáneo de pirotecnia y drones, que, como documentó en su video, dibujaron en el cielo el mensaje “Villa de Leyva enamora” y figuras visibles para miles de asistentes.

El show de drones y la pirotecnia profesional cautivan a visitantes en el Festival de Luces de Villa de Leyva - crédito colombia_expats/TikTok

Sobre la atmósfera reinante, mencionó: “Y ahora las luces se encienden, esta ciudad es increíble. Villa de Leyva, 100.000 de 10, este lugar es tan increíble… Ha sido la mejor noche”.

La turista explicó a sus seguidores que el Día de las Velitas no solo es un evento visual, sino una festividad de profundas raíces religiosas y culturales. En su publicación, detalló: “La tradición consiste en encender pequeñas velas, establecer intenciones para los años venideros y reflexionar sobre el año que pasó”, explicando el valor simbólico y espiritual de la fecha y el protagonismo de la comunidad local.

La gran extensión de la Plaza Mayor, considerada la más grande de Colombia con 14 mil metros cuadrados, amplificó la experiencia, algo que la visitante no dudó en calificar como único: “Es realmente el más guapo… Toda esta plaza está iluminada con velas”, afirmó al resaltar la belleza y el impacto de la celebración en ese espacio histórico.

La Plaza Mayor, con sus 14.000 metros cuadrados, es el epicentro de la festividad más representativa de Villa de Leyva - crédito terraturviajes.com

Además del ambiente festivo, la organización del evento y la coexistencia de residentes y visitantes llamaron la atención de la turista, quien aseguró que “la manera en que la tradición reúne a cientos de personas que, con velas en mano, participan en un acto simbólico que marca el inicio oficial de la temporada navideña en Colombia” fue lo que más la impresionó.

Al finalizar su estadía, la estadounidense compartió su admiración por la festividad local: “Esta es mi fiesta favorita en Colombia”, confesando que la vivencia superó sus expectativas y consolidó a Villa de Leyva como uno de los mejores lugares del mundo para presenciar el Día de las Velitas.

La experiencia de la visitante refuerza la percepción de Villa de Leyva como referente en la programación cultural navideña de Boyacá, mostrando hasta qué punto la tradición colombiana continúa seduciendo tanto a sus habitantes como al público internacional.

La tradición de encender velas y compartir deseos une a locales y turistas en Villa de Leyva - crédito Captura video

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Ya eres colombiana !!!!🥰🥰🥰nos encanta como muestras al mundo nuestro país!!!“; ”Thank you for talking about Colombia❤️❤️❤️“; ”Nunca va haber excusa para que nosotros los colombianos no prendamos velitas el 7 de diciembre, siempre nos reunimos con familia y vecinos, ahí comida mucha comida en todos los lugares… te ofrecen vino, guaro, whisky, natilla buñuelos, tamales, lechona… 🥺“; ”Gracias por todo ese amor a nuestra tierra"; “Tienes una muy emocionante forma de mostrar lo que vives en el país, gracias por qué aunque hay cosas no tan buenas, exaltas lo mejor. Disfruten Colombia”; “Hermoso, pero siento tristeza por todos los animalitos a los cuales les afecta el ruido de la pólvora; ”Felicito a este matrimonio americano. Tienen un espíritu fantástico. Siempre se ven felices y alegres, no importa lo que estén haciendo. Gracias por querer nuestro país": fueron algunos de los mensajes.

