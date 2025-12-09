Karol G habría confirmado la ruptura con Feid tras la publicación de su documental ‘La premiere’: estas son las pistas

Con este detalle, Karol G habría confirmado el fin de su relación con Feid - crédito @karolg @feid / Instagram - Pexels

La publicación del documental La premiere, de Karol G coincidió con el Día de Velitas, una fecha tradicionalmente significativa en Colombia y asociada a encuentros familiares y celebraciones.

La artista abrió a su audiencia un acceso inédito a su faceta personal, en la muestra escenas del proceso creativo detrás de Tropicoqueta, uno de sus proyectos musicales más representativos y recientes.

Esta producción global y de acceso gratuito atrajo la atención de seguidores y de la industria musical, interesados en conocer el trasfondo emocional de la cantante en un momento clave de su carrera.

Durante el lanzamiento, la relación entre Karol G y Feid —ambos figuras relevantes en la música urbana latinoamericana— se mantuvo bajo el foco de los fanáticos.

Las colaboraciones musicales y múltiples apariciones públicas habían alimentado la percepción de cercanía entre ambos artistas, reforzada por el uso frecuente de símbolos compartidos, como los colores rosa y verde, presentes en distintos contextos y publicaciones.

La expectativa generada alrededor del documental incluía la posible aparición de contenidos relacionados con Feid. Sin embargo, uno de los aspectos que mayor impacto tuvo en la reacción de sus seguidores fue la exclusión de la canción Verano rosa —colaboración entre Karol G y Feid—, que hasta entonces había sido presentada como una de las favoritas de la intérprete.

Karol no incluyo 'Verano Rosa' en su documental despertando dudas sobre su relación con Feid - crédito Karol G / Instagram

La omisión de este tema dentro de los momentos íntimos y musicales del proyecto elevó las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambos músicos, alentando la conversación entre seguidores en redes sociales.

Durante las horas previas al estreno, usuarios también advirtieron que Karol G dejó de seguir a Feid en sus redes sociales. Pese a que poco después volvió a figurar entre sus seguidos en Tiktok, la acción fue interpretada por la audiencia como otro posible indicio de distancia.

El intercambio de símbolos, como el rosa y el verde, tampoco estuvo presente en las canciones o escenas más románticas mostradas en La premiere, lo que incrementó la percepción de un posible cambio en la relación.

Otro elemento que suscitó especulaciones se relaciona con la interpretación de Papasito. Karol G ha señalado en distintas ocasiones que el primer verso de la canción original estaba escrito en inglés, inspirado por una sugerencia de Feid. En La Premiere, la artista optó por presentar una versión completamente en español, decisión que fortaleció las sospechas de un distanciamiento no solo en el plano personal, sino también en el aspecto creativo entre ambos.

La cantante cambió la letra de la canción en la que confesó varias veces que había trabajado junto a Feid - crédito @KarolGNation/ X

En simultáneo a la publicación de La Premiere, Feid realizó un evento propio en redes sociales y no compartió públicamente la fecha especial junto con la artista de Tropicoqueta.

En este contexto, algunos fanáticos plantearon teorías sobre posibles estrategias de comunicación, mientras otros interpretaron la falta de interacción y apariciones conjuntas como una señal clara de separación.

Hasta el momento, tanto Karol G como Feid han evitado emitir declaraciones públicas sobre su situación personal, manteniendo el suspenso entre sus seguidores y dejando abierta la especulación sobre su vínculo. El recorrido mediático y digital de la pareja se mantiene como tema central de conversación en la música popular colombiana y las redes sociales.

Ante la cantidad de especulaciones en redes sociales, los seguidores de la relación han reaccionado lamentando la supuesta ruptura. “De Feid y Karol G aprendí que esa persona verano rosa tiene un fin y la mía ya fue y se fue”, “no pueden terminar Feid y Karol porque me mato”, “El amor no existe (Feid y Karol G terminaron)“, dicen varios comentarios.

Feid presentó su nuevo look, completamente rapado, lo que generó preguntas entre sus seguidores - crédito @feid/Instagram

Por otro lado, varias pistas que ha dejado Feid en sus redes sociales han alimentado las especulaciones, pues desde hace unas semanas decidió cambiar su estilo cortando todo su cabello y posteándolo en redes sociales con la descripción “renacimiento” lo que fue tomado como una nueva etapa en su vida en la que al parecer está soltero de nuevo, rumores que los artistas tendrán que confirmar oficialmente.