Colombia

Gustavo Petro confirmó el homicidio de una patrullera de la Policía frente a su pequeño hijo: “Crimen de guerra”

El presidente colombiano señaló que los hechos se presentaron cuando la uniformada se encontraba en vacaciones con su hermana y su hijo

Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; patrullera Karen Estefany Pajoy Candela - crédito Presidencia/Policía Nacional

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó el asesinato de Karen Estefany Pajoy Candela, patrullera de la Policía Nacional, ocurrido en La Plata Huila.

El mandatario colombiano atribuyó el asesinato al Estado Mayor Central (EMC) y lo calificó como un “crimen de guerra”.

Asimismo, el jefe de Estado aseguró que el ataque contra la patrullera se presento en frente de la hermana y su hijo de dos años.

“Crimen de guerra brutal cometido por el EMC, matan a patrullera en vacaciones delante de su hermana y su hijo de dos años (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El presidente Petro señaló que la mujer se desplazaba en un motocicleta cuando sujetos la interceptaron con un arma de fuego.

“Para su conocimiento, en La Plata (Huila), se registró el homicidio de la Patrullera de Policía Karen Estefany Pajoy Candela, por sujetos con arma de fuego, momentos en que la víctima se desplazaba en una motocicleta con su hermana y su hijo de 2 años (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Gustavo Petro señaló que la
Gustavo Petro señaló que la mujer se desplazaba en un motocicleta cuando sujetos la interceptaron con un arma de fuego - crédito @petrogustavo/X

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del departamento de Policía Huila, lamentó lo sucedido con la patrullera de 21 años, que confirmó que se encontraba de vacaciones, pero señaló que el hijo tiene cuatro años.

“Policía Nacional lamenta y condena el asesinato de la patrullera Karen Stephanie Pajoy Candela, de 21 años, quien fue víctima de una acción criminal mientras se encontraba en periodo de vacaciones, desarmada y acompañando a su hijo de cuatro años a una institución educativa en la vereda Alto Cañada, zona rural del municipio de La Plata, Huila”, indicó el unformado.

Según Téllez Betancourt, la patrullera estaba adscrita a la Seccional de Inteligencia Policial del Departamento de Policía Huila.

“Según información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por presuntos integrantes del bloque central Isaías Pardo, estructura armada ilegal que opera en la región”, afirmó.

Declaraciones del coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del departamento de Policía Huila - crédito Policía Nacional

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante del departamento de Policía Huila, confirmó que las autoridades ya están investigando los hechos y capturar a los responsables del homicidio de Karen Estefany Pajoy Candela

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares, realiza acciones investigativas y operativas para identificar y capturar a los responsables de este homicidio. La institución expresa solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de la patrullera Karen Stephanie Pajoy Candela”, puntualizó el uniformado.

De acuerdo con el director general de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, se trató de “un acto de retaliación criminal” que enluta a la institución y ha causado conmoción en el país.

“Con profundo dolor informamos el vil homicidio de nuestra 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗼𝗹𝗶𝗰í𝗮 𝗞𝗮𝗿𝗲𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗳𝗮𝗻𝘆 𝗣𝗮𝗷𝗼𝘆 𝗖𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗮, ocurrido en la vereda Alto Cañada, La Plata (Huila)“, afirmó Rincón Zambrano.

Rincón Zambrano expresó un rechazo categórico al crimen y transmitió un mensaje de solidaridad y apoyo a los familiares de la patrullera. El director reiteró que “toda la capacidad investigativa y operativa” se encuentra activada para lograr la identificación, ubicación y captura de quienes participaron en el ataque. “Este crimen no quedará impune”, aseguró el jefe de la Policía Nacional.

“Nuestra uniformada, quien se encontraba en su periodo de vacaciones, fue atacada sin mediar palabra por sujetos armados 𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗯𝗮 𝗲𝗻 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗰𝗶𝗰𝗹𝗲𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗟𝗮 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿 𝗮 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝗷𝗼 𝗮𝗹 𝗷𝗮𝗿𝗱𝗶́𝗻. 𝗨𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗻𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗺𝘂𝗲𝘃𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀“, aseveró el director de la Policía.

Declaraciones de William Rincón Zambrano,
Declaraciones de William Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X

La Policía ratificó su compromiso de avanzar en la investigación para esclarecer los hechos y brindar justicia a la víctima y su entorno.

“Reafirmo el compromiso institucional: este crimen no quedará impune. Toda nuestra capacidad investigativa y operativa está dispuesta para identificar, ubicar y capturar a los responsables”, señaló Rincón Zambrano.

