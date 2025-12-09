Colombia

Estos son los nuevos acuerdos entre el Gobierno Petro y las disidencias de ‘Walter Mendoza’, tras finalizar el sexto ciclo de negociaciones

Las nuevas disposiciones incluyen la creación de zonas piloto para la reintegración y la garantía de procesos electorales libres, donde el grupo armado se comprometió a no interferir en la organización ni en la seguridad de los comicios

Guardar
Gobierno Petro y Coordinadora Nacional
Gobierno Petro y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano avanzaron en acuerdos sobre garantías electorales y zonas de ubicación temporal - crédito Consejería Comisionado de Paz

En el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, culminó el sexto ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), grupo que se originó tras su exclusión de la Segunda Marquetalia, organización liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

En esta fase de las negociaciones de paz, ambas partes lograron dos nuevos acuerdos que buscan facilitar el tránsito de los integrantes de este grupo armado hacia la ciudadanía plena y avanzar en la terminación del conflicto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las medidas, según comunicó la Consejería Comisionado de Paz en la red social X, se articulan con procesos de transformación territorial y la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales y sostenibles.

Estos compromisos marcan un paso decisivo hacia una paz que se construye con hechos y con la voz de las comunidades”, se lee en el documento.

Uno de los puntos centrales de los acuerdos es la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT), donde los miembros reconocidos de las disidencias, al mando de José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza, contarán con garantías en materia de seguridad física, económica y jurídica.

Entre los objetivos, se acordó “iniciar la ruta gradual de desuso, entrega y destrucción de armas, e iniciar el tránsito a la ciudadanía plena”. Además, se prevé el desarrollo de un proceso de reintegración “social, política, económica, cultural y comunitaria de los integrantes en tránsito a la ciudadanía plena de la Cneb”.

El acuerdo también contempla la facilitación de mecanismos de justicia transicional y restaurativa, así como aquellos procedimientos judiciales necesarios para definir la situación jurídica de los miembros de la Coordinadora. Las zonas de ubicación serán transitorias y temporales, sin vocación de permanencia, y su implementación será gradual y progresiva, con monitoreo y verificación constantes.

De otro lado, el Gobierno de Gustavo Petro y el Cneb también avanzaron en las garantías electorales y el libre ejercicio del voto, teniendo en cuenta que este proceso se realizará en el primer semestre de 2026.

Por un parte, las disidencias de Walter Mendoza se comprometió a “respetar en forma integral los próximos certámenes electorales”, en los que se elegirá el nuevo Congreso y Presidente de la República, así como a su suspensión de actividades armadas ni de otro tipo que obstaculicen la organización de los procesos electorales a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El acuerdo incluye la promesa de no realizar “proselitismo armado” y mantener “neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales”.

Con estos nuevos dos puntos, ya van 14 acuerdos entre el Ejecutivo y el grupo armado, respectivamente.

Temas Relacionados

Gobierno PetroCoordinadora Nacional Ejército BolivarianoCnebWalter MendozaArmando NovoaDialogos de PazZonas de Ubicación TemporalElecciones ColombiaViolencia políticaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Por chats de alias Calarcá y posibles crímenes durante la Paz Total, así reaccionó el país político: “El único beneficiado son los criminales”

Mensajes hallados en los computadores de alias Calarcá apuntan a posibles homicidios de líderes sociales, reclutamiento de menores y crecimiento de grupos armados en el Gobierno Petro

Por chats de alias Calarcá

Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

El análisis de IA otorga a la selección española la mayor probabilidad de conquistar el Mundial 2026, y relega a la vigente campeona Argentina al cuarto puesto en la lista de favoritos

Inteligencia artificial predice las probabilidades

Cónsul de Colombia en Chile estaría en el ‘ojo del huracán’ por supuesta agresión contra gestora cultural: la mujer hizo pública su denuncia

Elsa Tatiana Rodríguez Pulido acusó a la funcionaria y a un colaborador de intentar empujarla por las escaleras durante la celebración del Día de Velitas

Cónsul de Colombia en Chile

Videos registran pelea entre vecinos por uso de pólvora en Bogotá

Videos grabados por residentes muestran un altercado en una zona de Bogotá por el uso de pólvora durante las celebraciones de diciembre, y las imágenes generan preocupación

Videos registran pelea entre vecinos

Sepelio de ‘El Flaco’ con disparos al aire desató la furia del senador Jota Pe Hernández: “Necesitamos un gobierno con mano dura”

El pronunciamiento del congresista tras el multitudinario sepelio en Huila volvió a poner en debate la seguridad, al exigir un gobierno que, según sus palabras, “enfrente, someta y destruya a los bandidos”

Sepelio de ‘El Flaco’ con
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

La Segura respondió a la

La Segura respondió a la polémica por comentario sobre un vestido de $13 millones para un matrimonio: “Cómo voy a gastar esa plata”

‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

‘El Agropecuario’ expresó su deseo de mantener una relación pacífica con su expareja Aida Victoria Merlano: “Todo por el niño”

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

Deportes

Inteligencia artificial predice las probabilidades

Inteligencia artificial predice las probabilidades de las 48 selecciones para ganar la Copa del Mundo: cómo le fue a Colombia

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

La afición de Atlético Nacional responsabiliza a la directiva por fracaso en la temporada: exigen remezón