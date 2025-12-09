Este 9 de diciembre marcará el punto decisivo en la negociación del salario mínimo 2026

Un aumento de dos dígitos en el salario mínimo de 2026 generaría presión inflacionaria en Colombia - crédito Freepik

Este 9 de diciembre se perfila como la jornada en la que se revelarán las propuestas centrales para la concertación del salario mínimo de 2026, un momento que suele orientar las posturas de los actores en la mesa y que prepara el camino para las fases finales de la discusión.

La fecha ha sido identificada como clave porque coincide con la etapa en la que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República entregan los indicadores macroeconómicos que permiten estimar el ajuste salarial del próximo año.

Estos insumos, según El Tiempo, son esenciales para que los representantes de cada sector elaboren planteamientos sustentados en datos oficiales.

Las negociaciones arrancaron con reuniones preliminares, enfocadas en revisar los resultados económicos del año, las proyecciones de inflación y el comportamiento del empleo formal.

A partir de ese insumo, las centrales obreras han estado delineando sus expectativas, mientras los gremios empresariales analizan el impacto que un aumento significativo podría tener en los costos operativos de distintos sectores. Hasta ahora, las partes han mantenido conversaciones exploratorias, sin divulgar cifras concretas.

Para esta etapa del proceso, la mesa tripartita necesita contar con elementos que definan un marco técnico de referencia. Por ello, el 9 de diciembre es señalado como el día del ‘destape’, cuando cada actor presenta oficialmente sus propuestas de incremento, sustentadas en los informes económicos más recientes. Esta dinámica se ha consolidado en años anteriores como un paso habitual para avanzar hacia la fase de concertación.

El Ministerio de Trabajo ha explicado que los indicadores que se expondrán incluyen la inflación acumulada, el pronóstico de inflación para cierre de año, la productividad y el comportamiento del Producto Interno Bruto. Estos datos permiten establecer un rango desde el cual se pueden elaborar los porcentajes de incremento. En este proceso, la Comisión de Concertación es el espacio encargado de coordinar tanto los criterios técnicos como las propuestas sectoriales, lo que facilita comparar argumentos y ajustar posturas antes de buscar un consenso.

La cita del 9 de diciembre también coincide con la entrega del informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) sobre los precios al consumidor, una variable que influye directamente en la decisión final. Las centrales obreras suelen insistir en que el salario mínimo debe garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que los gremios productivos enfatizan en la necesidad de mantener la competitividad y evitar impactos que puedan afectar el empleo.

Durante los encuentros previos, las organizaciones sindicales han expresado que su planteamiento estará basado en el comportamiento del costo de vida, señalando que la inflación ha sido uno de los elementos que más incide en la capacidad de compra de los hogares. Aunque todavía no han revelado una cifra concreta, han reiterado que su objetivo es formular una propuesta que responda a la situación económica actual de la población trabajadora.

Los representantes empresariales, por su parte, han manifestado que construirán su propuesta con base en las proyecciones de productividad y en las expectativas del crecimiento económico. Para ellos, es esencial que el ajuste considere las realidades de cada sector productivo, en especial aquellos que enfrentan retos derivados de la desaceleración económica o de la recuperación lenta en algunos segmentos comerciales.

Con la llegada del 9 de diciembre, la mesa entrará en una etapa en la que cada participante debe sustentar de manera detallada los argumentos de su planteamiento, lo que permitirá identificar los puntos de convergencia y los desafíos para alcanzar un acuerdo. En caso de que no se logre una concertación antes del plazo legal, la decisión quedará en manos del Gobierno, siguiendo el procedimiento establecido por la normatividad vigente.

Para los días posteriores, se han programado reuniones adicionales en las que se evaluarán las propuestas presentadas y se buscará reducir las diferencias. Mientras tanto, la expectativa en distintos sectores económicos y laborales se mantiene en torno a lo que ocurra durante el día del ‘destape’, considerado fundamental para orientar los escenarios de cierre en las negociaciones.