Así quedaría el aumento del salario mínimo en 2026 para los trabajadores con el IPC de noviembre de 2025 revelado por el Dane

El salario mínimo en Colombia para 2026, como es costumbre, se perfila a partir de una fórmula técnica que combina la inflación y la productividad laboral, dos variables claves reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) al cierre de 2025. Datos de la entidad indican que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de noviembre de 2025 fue de 5,30% y que la Productividad Total de los Factores (PTF) alcanzó 0,91% hasta el tercer trimestre.

Así las cosas, la ecuación más referenciada de la negociación, que involucra a trabajadores, empresarios y al Gobierno, y afecta a cerca de dos millones de colombianos que devengan el salario básico legal, elevaría de manera notable la remuneración, al menos en los términos propuestos por la técnica salarial tradicional.

Entonces, si se aplica la regla base —inflación más PTF— el aumento para el salario mínimo de 2026 sería de 6,21% (5,30% de IPC más 0,91% de PTF). Bajo este escenario, el cálculo arrojaría:

Salario mínimo 2025: $1.423.500.

Porcentaje de aumento propuesto (6,21%): ($1.423.500 x 0,0621) = $88.446.

Salario mínimo 2026 proyectado: $1.423.500 + $88.446 = $1.511.946.

Dicho monto no incluye el auxilio de transporte ni otros aspectos adicionales que se suelen negociar de forma paralela. Para miles de trabajadores, la cifra marca el piso de actualización de sus ingresos.

Productividad laboral: otro factor en la ecuación

El Dane también informó que la Productividad Laboral por Hora Trabajada fue de 0,57% y que hubo una caída de 0,32% en la productividad por persona empleada. La situación resalta la complejidad del mercado laboral, ya que, mientras la eficiencia general por hora mejora de forma leve, la reducción de jornada implementada en varios sectores llevó a incrementar la nómina contratada sin reflejar una mejora genuina en el rendimiento individual.

Al respecto, expertos como el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, advirtieron que “un crecimiento salarial por encima de la productividad amenaza con erosión del empleo formal y presiones inflacionarias”.

Perspectiva desde los gremios y sindicatos

Mientras los empresarios y organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) respaldan un alza moderada, los sindicatos insisten en que la inflación acumulada deterioró el poder adquisitivo. Por eso, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propuso un aumento cercano al 16%, que llevaría el salario mínimo a cerca de $1.651.260 sin considerar otros beneficios.

La CUT sostiene que el ajuste es necesario para “recuperar la capacidad de compra que las familias colombianas han perdido por el alza de los precios”.

Mientras tanto, desde el sector empresarial, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, explicó durante la Conferencia Nacional de la Competitividad que “la política salarial debe reflejar la productividad sin desbordar la capacidad de pago de las compañías, con el fin de preservar empleos y evitar que más personas pasen a la informalidad”.

Impacto sobre la economía y el empleo

El salario mínimo en Colombia también es una referencia para el resto del mercado laboral y las prestaciones sociales. Hace poco el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo expuso que “subidas que no correspondan a los aumentos de la productividad real pueden acelerar la informalidad laboral, sobre todo en sectores de bajo valor agregado”.

La discusión se lleva a cabo en medio de una situación fiscal ajustada y con señales de desaceleración de la economía. El ajuste del salario mínimo puede tener repercusiones en la inflación futura, el consumo y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que representan una gran proporción del empleo en el país.

Ejemplos prácticos del incremento

Si se considera el ajuste del 6,21%, el salario mínimo quedaría así según distintos escenarios de negociación:

Si el aumento es de 6%: $1.423.500 x 1,06 = $1.509.910.

Si el aumento es de 6,5%: $1.423.500 x 1,065 = $1.516.478.

Si el aumento es de 7%: $1.423.500 x 1,07 = $1.523.345.

Si prospera la propuesta sindical del 16%: $1.423.500 x 1,16 = $1.652.260.

El debate se intensificará en los próximos días, ya que la concertación debe cerrarse antes del 31 de diciembre. El Gobierno, por medio del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó su objetivo de lograr “un acuerdo que garantice el equilibrio entre bienestar social y sostenibilidad económica”.