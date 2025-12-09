‘El rey de las extensiones’ cerró su reconocida peluquería en Bogotá y confesó detalles detrás de la decisión: “No es un fracaso”

El adiós de Víctor Ocampo a su primer salón en Bogotá - crédito @elreydelasextensiones/IG

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidoras y al mundo de la estética en Colombia: Víctor Ocampo, conocido como ‘El rey de las extensiones’, anunció el cierre de su reconocida peluquería en Bogotá, un espacio que durante cinco años se convirtió en referencia para cientos de clientas y en el punto de partida de varios de los logros más importantes de su carrera empresarial.

A través de un video cargado de emoción, Ocampo recorrió por última vez el lugar que albergó su negocio original y compartió con sus seguidores las razones detrás de la decisión, dejando claro que no se trata de un fracaso, sino de una transformación.

“Hace cinco años llegué aquí con mucho amor a abrir este negocio, con mucha ilusión… Hoy, después de cinco años, con el mismo amor que llegué, con ese mismo amor, me voy, pero como con un poquito de nostalgia”, expresó mientras mostraba las instalaciones completamente vacías.

Durante su recorrido, el empresario recordó cada uno de los espacios que marcaron la historia de la peluquería y señaló las zonas donde atendían a las clientas, los lavacabezas, el lugar donde compraban cabello y realizaban los mantenimientos, así como la vitrina donde exhibían las extensiones que cimentaron su reputación.

Víctor Ocampo revela el verdadero motivo detrás del cierre de su peluquería - crédito @elreydelasextensiones/IG

“Aquí era donde atendíamos a nuestras clientas. Y ahora, este lugar está vacío… Uf, muchas gracias. De verdad que sí. Solo puedo decirle gracias a este lugar que me ayudó a cumplir tantos sueños”, dijo visiblemente conmovido.

En medio de lágrimas, Ocampo también agradeció la oportunidad que la vida le dio de crecer profesionalmente y demostrar que los sueños son posibles.

“Gracias a Dios por darme la oportunidad de construir mis sueños… por también permitirme demostrarle a la gente que los sueños sí se pueden lograr”, afirmó, mientras admitía que la nostalgia es inevitable cuando se cierra un ciclo tan importante.

Sin embargo, el propio estilista y empresario fue enfático en aclarar que el cierre no obedeció a una crisis económica, como suele ocurrir en muchos emprendimientos, sino todo lo contrario, pues inmediatamente compartió una reflexión más profunda y comparó el negocio con un hijo.

“Un negocio es como un hijo, se crea con amor y mucha ilusión, lo vemos crecer y juntos cumplir nuestros sueños, hay momentos de altas y bajas”, dijo, mientras revelaba que la decisión fue motivada por el crecimiento acelerado de la marca.

El emotivo adiós de Víctor Ocampo a la peluquería que lo vio triunfar: “No es un fracaso, es expansión” - crédito @elreydelasextensiones/IG