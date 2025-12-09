Colombia

El precio de la seguridad en Colombia: esquema promedio le cuesta más de $45 millones al Estado

En diálogo con Infobae Colombia, el presidente del sindicato de escoltas de la UNP habló de los gastos que genera un esquema de seguridad en el país

Se reveló que el esquema del ex jefe paramilitar cuesta alrededor de 200 millones de pesos al mes - crédito Colprensa/UNP

Los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección han sido noticia en más de una ocasión por irregularidades en torno a las personalidades que protegen, un ejemplo de ello fue cuando se confirmó que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso había alterado varios vehículos de la entidad.

En diciembre de 2025, nuevamente Mancuso es noticia por un tema ligado a la UNP, pero en esta ocasión se debe al dinero que gasta el Estado mensualmente por su protección.

En un informe de W Radio se reveló que el esquema, que incluye ocho escoltas, tres vehículos blindados, una camioneta convencional y un chaleco de protección, le cuesta alrededor de 200 millones de pesos al Estado.

Al respecto, la UNP indicó que este valor es justificado por los riesgos que representa cada movimiento de Mancuso para cumplir con sus tareas como gestor de paz.

En la actualidad, Mancuso cumple labores como gestor de paz - crédito Colprensa

Debido a la polémica que se generó al respecto, en diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de Analtraseg, sindicato nacional de la UNP y las empresas tercerizadas del sector, habló sobre todo lo que incluye un esquema de seguridad a nivel de gastos.

En primer lugar, mencionó que, a excepción de los casos en los que los protegidos reciben un chaleco, un botón de pánico y un teléfono, un esquema promedio incluye dos escoltas y un vehículo.

El promedio de un esquema en Colombia es con un vehículo, blindado, o tipo camioneta, y dos hombres armados, ese es el más común. Hay unos sencillos, que es ya lo que es el chaleco, un botón de pánico y un teléfono celular”, indicó Galló.

Giovanni Gallo indicó que en promedio, en Colombia un esquema de seguridad incluye dos escoltas y un vehículo - crédito AFP

En ese sentido, Gallo mencionó que un esquema de seguridad promedio le cuesta alrededor de 45 millones de pesos al Estado, sin contar los viáticos que puede exigir un escolta cuando debe viajar o estar lejos de su lugar de residencia.

El promedio con dos hombres y el vehículo, que depende del carro (entre 13 y 16 millones mensuales), cada hombre vale más de 11 millones con todos los gastos de prima y seguridad social, fuera de esto hay que tener en cuenta que un escolta puede pedir viáticos de hasta 15 días y tiquetes aéreos en caso de que la protección sea en otra parte”.

El presidente del sindicato de la UNP también se encargó de explicar cómo es el proceso para determinar el nivel de protección que requiere una persona, revelando que el de Salvatore Mancuso no es de los más costosos que conoce a nivel nacional.

“A la persona, cuando inicia la ruta de protección, presenta documentos de riesgo y un evaluador va hasta donde la persona, hace una serie de preguntas y evalúa en bases de dato sobre amenazas e información de lo mismo, eso entra a una matriz del riesgo y arroja un puntaje, según eso, se determina el esquema que va a tener”.

Para el presidente del sindicato de la UNP, hay protegidos que no corren el riesgo para recibir esquemas costosos - crédito UNP

Gallo destacó que solo personalidades ligadas al congreso, gobernadores o algunos alcaldes deben pagar algún valor cuando reciben protección.

Los protegidos no pagan un peso, a excepción de un convenio institucional con congresistas, gobernadores o alcaldías, pero todo sale del Estado, que es de donde reciben el sueldo, no”.

Por último, de manera reflexiva, indicó que, en su opinión, en Colombia hay una gran cantidad de personas que no requieren una protección constante, sino que solicitan ello por el estatus.

“Hay unos que no lo merecen, que lo hacen más por el estatus y por recibir un vehículo gratis. Hay casos en los que los protegidos se la pasan bebiendo, paseando y maltratando al personal de los escoltas. Hace poco un caso en el que el protegido golpeo a un escolta. Una persona que requiere protección no está hasta altas horas de la noche en sitios como billares y eso”.

