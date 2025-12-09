Andrés Forero recordó trino de Iván Cepeda apoyando una constituyente: “Quiere embarcar al país en una aventura chavista”

Andrés Forero arremetió contra Iván Cepeda - crédito Montaje Infobae

El debate sobre la propuesta de una asamblea constituyente en Colombia tuvo un nuevo episodio, cuando Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, compartió en redes sociales una publicación de Iván Cepeda Castro en 2024 en la que el candidato oficial del Pacto Histórico expresaba su respaldo a este mecanismo.

“El poder constituyente es para llevar a canon constitucional los temas de Acuerdo Nacional”, escribió Cepeda en su cuenta de X.

Forero aprovechó la ocasión para cuestionar las intenciones del senador y del presidente Gustavo Petro respecto al futuro del país: “Tal parece que el arquitecto de la fracasada ‘paz total’ también quiere embarcar al país en una aventura constituyente de corte chavista”.

El congresista hizo énfasis en el papel protagónico de Cepeda en los procesos legislativos recientes y en su cercanía con la agenda del actual jefe de Estado. Forero remarcó que, aunque Cepeda “es menos propenso a la agenda privada”, representa “una versión radicalizada de Petro”.

Andrés Forero arremetió contra Iván Cepeda y lo llamó "arquitecto de la fracasada paz total"

La discusión sobre la asamblea constituyente ha cobrado fuerza en la administración actual, impulsada por manifestaciones y declaraciones del presidente Petro, quien ha señalado la importancia de implementar cambios de fondo en la institucionalidad colombiana.

Las reacciones en X tras el mensaje de Andrés Forero sobre Iván Cepeda reflejaron opiniones divididas entre los usuarios. Uno escribió: Y todavía algunos se atreven a decir que: El Castro chavismo no existe. Que el Petrosantismo no existe. Y que la extrema izquierda no quiere que Colombia sea como Venezuela”.

Otro sostuvo: “La constituyente es el primer paso, la cuota inicial”. También surgieron críticas, señalado por un usuario como “el mayor manipulador e instrumentalizador de la justicia mamerta”.

Andrés Forero ha sido uno de los fuertes opositores al gobierno de Gustavo Petro

Centro Democrático lanzó lista al Senado, expresidente Uribe destacó a Forero como líder frente a las reformas de Petro

El pasado 5 de diciembre de 2025, el Centro Democrático presentó oficialmente su lista cerrada para la contienda por el Senado, con la meta de obtener 25 curules y con la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez en una posición prominente.

Al frente de la postulación se encuentra Andrés Forero, quien actualmente ocupa una curul en la Cámara de Representantes y se ha consolidado como una de las voces más activas al criticar las reformas estructurales que impulsa el gobierno nacional en asuntos laborales y sanitarios.

La nominación de Forero resultó resaltada por Uribe en mensajes recientes a través de la plataforma X, donde elogió al candidato como un “gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada”.

El actual representante difundió un video personal en su cuenta en X, mencionando: “Quiero contarles un poco de mí. Soy bogotano, tengo 40 años y soy el tercero de cinco hijos de una familia empresaria. Soy casado hace seis años con Verónica, mi esposa, quien ha sido mi refugio y mi sostén en estos años de servicio público. Juntos tenemos a dos hijos maravillosos, Helena y Tomás, que han sido mi inspiración y mi motor para trabajar por Colombia”.

Álvaro Uribe destacó al representante Andrés Forero en un mensaje en su cuenta de X

En la misma publicación, Forero narró la experiencia que lo llevó a radicarse en Chile junto a su familia en la década de 1990 debido a la violencia, país donde concluyó sus estudios universitarios y se formó como economista.

En el video, recordó: “Fui candidato a la Cámara de Representantes el año 2014 en la lista cerrada en el renglón octavo, y aunque en ese momento no quedé, eso me dio la posibilidad después de llegar al Concejo de Bogotá”.

Posteriormente sumó seis años como concejal antes de acceder finalmente a la Cámara, donde trabajó junto a Miguel Uribe Turbay.

Forero subrayó que estos tres años en el Congreso los ha ejercido desde la Comisión Séptima Constitucional, participando activamente en los debates sobre reformas en pensiones, salud y trabajo, y como uno de los principales opositores a los cambios promovidos por el ministro Jaramillo.

“Espero desde el Senado contribuir a la reconstrucción del sistema de salud y ayudar a los pacientes de Colombia”, concluyó.