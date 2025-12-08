Precio del dólar y del petróleo le darían malas noticias a las utilidades de Ecopetrol al cierre de 2025: cuánto bajarían

Por ahora, Ecopetrol sigue siendo la empresa más rentable del Estado colombiano - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol, la principal empresa petrolera de Colombia, atraviesa un periodo complejo debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, la apreciación del peso colombiano y una reducción significativa en las utilidades. Las proyecciones para los próximos años anticipan un entorno financiero y operativo desafiante, con efectos directos sobre la economía nacional y los inversionistas.

Y es que el precio internacional del crudo, fundamental para los ingresos de la estatal, mantiene una tendencia descendente. De acuerdo con datos de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos, se estima que el precio del petróleo podría acercarse a USD50 por barril en 2026. Aunque las previsiones actuales resultan menos pesimistas, la caída ya se refleja en el precio del Brent, que se sitúa en USD63,87 por barril, por debajo de los USD68,17 y USD74,89 registrados en trimestres anteriores.

Frente a esto, el profesor de la Universidad de los Andes Sergio Cabrales destacó que la apreciación del peso colombiano, con una tasa representativa del mercado (TRM) cercana a $3.823 por dólar frente a los $4.180 y $4.190 de trimestres previos, también afecta de forma negativa los resultados de la compañía.

El peso colombianos fue una de las monedas de mayor revaluación frente al dólar en 2025 - crédito Dado Ruvic/Reuters

Al respecto, advirtió en diálogo con Valora Analitik que “la apreciación del peso colombiano, con una tasa representativa del mercado (TRM) que se ubica en cerca de $3.823 por dólar, también sería un factor que contribuiría a las bajas para los últimos tres meses de 2025”.

Por su parte, el presidente de XUA Energy, Julio César Vera, proyectó que los precios del Brent tenderán a estabilizarse en 2026, con un rango entre USD60 y USD65 por barril, y anticipó que en 2027 el crudo podría superar los USD70, lo que favorecería los ingresos de Ecopetrol.

Resultados financieros de la petrolera

El impacto de la coyuntura internacional y cambiaria ya se refleja en los resultados financieros de la petrolera. En el tercer trimestre de 2025, Ecopetrol reportó utilidades de $2,56 billones. Cabrales pronosticó que, de mantenerse la tendencia, las utilidades trimestrales podrían descender a $1,4 billones, lo que implicaría una reducción de $1 billón respecto al trimestre anterior. Para el cierre de 2025, la utilidad anual se ubicaría en $8,9 billones, frente a los $14,9 billones de 2024, lo que representa una caída interanual superior al 36%.

El barril de petróleo tuvo una notable volatilidad en 2025 ante los movimientos que tuvo el dólar - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Dicho descenso en las utilidades afecta de manera directa la capacidad de la empresa para distribuir dividendos, un aspecto relevante tanto para inversionistas privados como para el Estado colombiano, principal accionista de la compañía.

En cuanto a la producción de crudo y gas, la estatal registró una disminución en el último trimestre, con 751.000 barriles diarios frente a los 755.000 del trimestre anterior.

Qué pasará con la producción

Vera prevé que la producción se mantendrá por encima de los 740.000 barriles diarios en 2025 y 2026, gracias a inversiones en recobro secundario y mejorado, la perforación de unos 250 pozos de desarrollo y una actividad exploratoria estimada en 15 pozos exploratorios anuales. “Esto se asocia, principalmente, a las inversiones en recobro secundario y mejorado que vienen desarrollando. También a la perforación de desarrollo con cerca de 250 pozos a perforar y a la actividad exploratoria que tiene prevista la compañía, similar a la de 2025, del orden de 15 pozos exploratorios”, explicó a Valora Analitik.

No obstante, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) advirtió que la inversión en exploración de hidrocarburos disminuiría 18% en 2025, el nivel más bajo de los últimos cuatro años. Además, las reservas probadas de gas cayeron 57% en la última década, y se prevé una aceleración en la caída de la producción de petróleo a partir de 2027.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha tenido que sortear varios escándalos durante su gestión en la compañía - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Ante la situación. Ecopetrol anunció un plan de inversión de entre $22 billones y $27 billones para 2026. Cabrales estimó que, si se cumplen sus pronósticos de utilidades, la empresa requerirá un endeudamiento adicional de $11,3 billones para financiar sus iniciativas, ya que los dividendos podrían situarse en $6,2 billones y solo quedarían $2,7 billones para inversión. Vera, por su parte, consideró que el plan de inversión no sufriría una caída drástica, siempre que no se materialicen impactos tributarios mayores a los previstos.

Impacto en el flujo de caja

Por su parte, el banquero de inversión Iván Arroyave dijo al medio que “el riesgo no está en ejecutar la inversión, sino en su impacto sobre la generación de valor, el flujo de caja y el espacio para dividendos”.

Asimismo, anticipó que la compañía probablemente reordenará su portafolio para priorizar proyectos con retornos más rápidos y menos riesgosos, por lo que aplazará inversiones marginales si los precios del Brent se mantienen bajos.

El entorno regulatorio y la posible reforma tributaria generan incertidumbre sobre la viabilidad del plan de inversiones. El presidente de Xua Energy advirtió que un aumento en la carga tributaria podría tener efectos adicionales no contemplados en la planificación actual. Arroyave, por su parte, señaló que los problemas de Ecopetrol trascienden la coyuntura de precios internacionales, ya que “hay señales desde la política pública que debilitan el entorno de inversión para petróleo y gas”. Además, el cese de la exploración incrementa la vulnerabilidad futura de la industria.

La USO rechazó que el presidente Gustavo Petro quiera vender los activos que tiene Ecopetrol en Permian - crédito @USOfrenteobrero/X

Declive de los campos en Colombia

Y es que el aumento de los costos de producción de crudo y gas responde al declive natural de los campos en Colombia y a la insuficiente incorporación de nuevos proyectos. Arroyave explicó que, cuando un campo entra en fase de declive, se requieren más intervenciones y energía por barril, lo que eleva los costos y reduce la rentabilidad. “Producir el mismo barril cuesta cada vez más en todo el mundo y Colombia no es la excepción. Ese deterioro se habría compensado si Ecopetrol hubiera logrado reponer reservas al ritmo del agotamiento, pero eso no ocurrió”, afirmó el banquero de inversión.

Vera destacó el esfuerzo de Ecopetrol por optimizar costos, aunque reconoció que la estrategia impactó de forma negativa al sector de servicios en Colombia, con empresas que enfrentan dificultades financieras y operativas. “Es destacable el esfuerzo que han realizado por optimizar costos, que inclusive ha recibido un fuerte llamado del sector de servicios en Colombia, dado que ha impactado de forma importante los resultados de dicho sector y muchas empresas se han visto en dificultades financieras y operativas, por la búsqueda en todo momento por parte de Ecopetrol de reducir costos a todo nivel”, resaltó el experto.

Otro punto es que el activo de Ecopetrol en el Permian, Texas, representó el 14% de la producción del grupo en el tercer trimestre de 2025. Aunque el Gobierno insiste en la venta de este activo por su vinculación con el fracking, los expertos consideran que su aporte es importante para la empresa. El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, advirtió que una eventual salida del Permian tendría consecuencias negativas para las reservas y la producción de Ecopetrol.