Nataly Umaña y Alejandro Estrada sorprenden al aparecer juntos en nuevo ‘reality’

La expareja compartió pantalla, lo que desató todo tipo de comentarios, aunque la realidad es otra y están lejos de una reconciliación

La pareja protagonizó una de
La pareja protagonizó una de las relaciones más mediáticas y volverán a compartir pantalla - crédito Emisión La casa de los famosos Colombia / Canal RCN

El regreso de Nataly Umaña y Alejandro Estrada a la televisión colombiana generó una oleada de especulaciones sobre una posible reconciliación, lo que fue considerado por los internautas como un episodio digno de una novela.

Sin embargo, la realidad es mucho más cruda, pues su aparición conjunta en el nuevo reality de Caracol Televisión, llamado La danza de los millones, es una etapa previa a su ruptura, por lo que está lejos de una nueva cercanía entre los actores.

Sobre el concurso, se sabe que la emisión está prevista para diciembre de 2025. Allí se mostrará a la expareja compitiendo como equipo en un formato que desafía a celebridades a sostener billetes durante pruebas físicas, donde cada peso perdido se entrega simbólicamente a un televidente, añadiendo presión a los participantes, además de conectar directamente con la audiencia.

Nataly Umaña terminó con Alejandro
Nataly Umaña terminó con Alejandro Estrada tras involucrarse en un reality con Miguel Melfi - crédito cortesía Canal RCN

El material promocional de La danza de los millones, que fue publicado en los primeros días de diciembre, sorprendió a los televidentes al mostrar a Umaña y Estrada juntos, lo que reavivó rumores y expectativas sobre la separación que protagonizaron en 2024.

Cabe mencionar que la relación fue considerada durante más de 10 años como una de las más sólidas del entretenimiento colombiano. Sin embargo, esta se fracturó públicamente durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

En ese programa, Nataly Umaña inició un romance con el panameño Miguel Melfi, lo que alteró la convivencia en el reality y anticipó el final de su matrimonio ante todos los televidentes.

La separación fue una de las más comentadas en 2024

Uno de los momentos más recordados de aquel reality fue la entrada de Alejandro Estrada a la casa para entregar el anillo de matrimonio a Nataly Umaña y, así, anunciar en vivo la separación. Un episodio que marcó el cierre mediático de su historia y desató todo tipo de comentarios, tanto el país como afuera, gracias a las redes sociales.

Desde entonces, los dos han seguido caminos separados, aunque mantienen una relación cordial, según han asegurado en diferentes espacios.

La ruptura sorprendió a todos
La ruptura sorprendió a todos los televidentes - crédito Cortesía Canal RCN

Sobre el nuevo reality se sabe que fue grabado en 2023, cuando la pareja aún continuaba su relación y no existía controversia alguna. Las imágenes que muestran cercanía y complicidad corresponden a ese periodo, por lo que la emisión no asegura una reconciliación, sino a la programación tardía de un proyecto que permaneció archivado hasta ahora.

A pesar de la distancia de los exesposos, su presencia en La danza de los millones se perfila como uno de los principales atractivos del estreno, alimentando la curiosidad y la expectativa de aquellos que siguieron de cerca su separación y las declaraciones de cada uno tras la polémica ruptura.

El formato, que reúne a varias parejas de celebridades en desafíos de alta tensión, promete convertir su participación en uno de los temas más comentados de la televisión colombiana en 2025.

Alejandro Estrada y Nataly Umaña
Alejandro Estrada y Nataly Umaña compartirán pantalla, aunque el proyecto es antiguo - crédito Instagram

Nataly Umaña conversó sobre la ruptura con Cristina Estupiñán en el pódcast Sinceramente Cris, donde mencionó los factores que la llevaron a tomar la decisión: “Falta de autoestima, necesidad de control, tú quieres controlar. Tú necesitas que te controlen, miedo al abandono, miedo al rechazo. Dificultad para poner límites. Yo nunca supe decir no, a mí me cuesta un montón, quiero hablar en pasado porque sé que en la terapia ha funcionado y he aprendido muchas cosas”.

Del mismo modo indicó: “Nosotros ante los ojos de los demás éramos perfectos, podíamos tener la pelea que tuviéramos y en cámara nos amábamos, lindos… pero teníamos una relación tóxica donde nos faltó sanación a cada uno, nos faltó Dios, mucho”.

