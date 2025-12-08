Laura Gallego califica a la derecha colombiana de “vergonzante” tras polémica: “Me mostraron su apoyo, pero no ante el público”

Laura aseguró que presidentes, rectores y expresidentes de importantes instituciones le enviaron mensajes de respaldo por fuera de cámaras, pero no de manera pública - crédito @desnudateconeva/TikTok

La polémica de Laura Gallego Solís volvió a ocupar titulares luego de sus declaraciones sobre la derecha colombiana, pues la ex señorita Antioquia, que se convirtió en un personaje mediático más por sus opiniones políticas que por su título de belleza, habló con la periodista Eva Rey en el programa digital Desnúdate con Eva, donde abordó el impacto que tuvo el video que desató críticas masivas.

El conflicto comenzó cuando Laura, en un video que circuló ampliamente, planteó una pregunta sobre “dar bala” a políticos como Gustavo Petro y Daniel Quintero. Sus palabras fueron interpretadas como una incitación a la violencia, provocando la condena de diversas figuras políticas y generando denuncias penales por incitación al odio y hostigamiento.

Pues en uno de sus videos más difundidos, Gallego aparecía en compañía del precandidato presidencial Santiago Botero y ella cuestionó: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Entre risas, el político responde: “A Quintero”. A lo que la señorita Antioquia replica:“Pero, al menos, un cachazo a Petro”; situación que provocó polémica y ante la presión, la joven renunció a su título de Señorita Antioquia, defendiendo su derecho a la libertad de expresión en su carta de renuncia.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Por eso, durante la entrevista con la periodista española, Gallego se refirió a la reacción de la derecha colombiana frente a su situación. Explicó que, aunque recibió mensajes de apoyo de importantes figuras de manera privada, el respaldo público fue limitado.

“Yo te digo algo. La derecha de este país es muy vergonzante, porque claro, en la exposición y ante el público: ‘Ay no, sí, qué palabra tan horrible, esa niña tan violenta’. Pero por interno, presidentes—expresidentes de Bancolombia, rectores de las mejores universidades de Colombia: ‘Laura, sigue, te apoyamos’, ‘Laura, dale con toda. No te dejes amedrentar’. Y yo: ‘Ah, claro, pues en interno muy bacano salir a apoyarme’”.

La periodista le preguntó si hubo precandidatos que le mostraron apoyo de manera similar. Laura respondió: “Ah, no, que me dijeran por fuera y por dentro no, pero que sí me mostraban su apoyo, pero no, no ante el público, sí. Digamos, Juan Carlos Pinzón estuvo superpendiente de mí y se lo agradezco profundamente. Paola Holguín sí salió a defenderme porque es una mujer que me conoce, yo estuve con ella y es una tecnócrata impresionante que admiro; ella sí salió”.

Laura Gallego volvió a hablar sobre la polémica que la llevó a renunciar a su título de Señorita Antioquia, señalando el doble discurso de la derecha colombiana - crédito @desnudateconeva/TikTok

De igual manera, la joven relató cómo otras personalidades la contactaron para preocuparse por su bienestar durante la polémica, aunque siempre de manera privada, como pasó con Santiago Botero —personaje con el que se dio la polémica—: “Sí, claro. No, Santi me llamaba: ‘¿Y estás bien?’. También Abelardo de la Espriella: ‘¿Estás bien?’. Pues, pero preocupándose más por el ser humano”.

No obstante, Laura aclaró que en los espacios públicos la situación era diferente: “No, en las entrevistas eran más como imparciales. Tampoco se iban de frente: ‘Ey, respeten, pues’”.

Con estas declaraciones, Gallego evidenció la diferencia entre el apoyo privado y la exposición pública de la derecha colombiana, reforzando la idea de que sus mensajes de respaldo no siempre coincidieron con la manera de actuar ante los medios. La calificación de “vergonzante” refleja la doble postura que observó en el sector político, donde la prudencia pública contrasta con la cercanía y el reconocimiento privado.

En una entrevista con Eva Rey, la joven explicó que aunque recibió apoyo privado de importantes figuras políticas, el respaldo público fue limitado - crédito @lauragallegosolis/IG

Ante estas declaraciones sobre la conducta de la derecha colombiana, algunos internautas señalaron en redes sociales que: “Menos mal acepta que la derecha es una vergüenza 🥰“; ”eso demuestra lo podrida que está la política de este país, que un país como el nuestro con tanta violencia promuevan este tipo de porquerías. 💀“; ”Tanto la derecha como la izquierda son vergonzantes pero la izquierda resultó PEOR que la derecha"; “🤣🤣😂😂 ella jura".