Jossimar Calvo apareció tras atentado en el que resultó lesionado junto a su esposa en Cúcuta: “Dios nos protegió”

Durante la madrugada del domingo, Jossimar Calvo y su esposa resultaron heridos tras una explosión que afectó torres de energía en Cúcuta - crédito Colprensa - @jhonjacome/X

Dos días después de que el país conociera del ataque con explosivos en la ciudad con Cúcuta y en el que se vio involucrado el gimnasta profesional Jossimar Calvo y su pareja sentimental, el atleta cucuteño apareció a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Calvo agradeció a todos los internautas que le han enviado sus muestras de cariño, además de aclarar cuál es el estado actual de su salud y el de su esposa.

“Quiero dar primeramente las gracias a Dios, a todas las personas y a los medios de comunicación que se han tomado el tiempo de escribirnos para saber cómo estámos. Mi pareja y yo vivimos un momento muy fuerte pero gracias a Dios hoy podemos decir que estamos bien (sic)”, señaló el atleta.

Noticia en desarrollo...