Incendio en Noche de velitas: habría sido causado por mal manejo de pólvora y 3 viviendas fueron afectadas en Soacha

El incendio generó pánico en la comunidad de la comuna 6 - crédito @cvenoticias / TikTok

Durante la celebración de la noche de velitas en el municipio de Soacha, las festividades típicas con fuego y pirotecnia se vieron interrumpidas por un incendio estructural que puso en estado de alerta al barrio La Esperanza, ubicado en la comuna 6.

De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos Oficiales Soacha, el siniestro ocurrió en la esquina de la calle 17 con carrera 5 Este, generando gran conmoción entre los residentes debido al rápido avance de las llamas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte comunicó que el incidente fue detectado a las 9:15 p. m. después de que la Policía Metropolitana dio aviso a los servicios de emergencia. Al arribar los bomberos, identificaron que el fuego tenía su origen en el segundo nivel de una vivienda, lo que hizo necesario desplegar técnicas especializadas de extinción, control y refrigeración para evitar que el calor y las llamas se propagaran a mayor escala.

Al esfuerzo de los integrantes del cuerpo oficial se unieron la Defensa Civil Soacha y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios Soacha, que colaboraron para sofocar el incendio y garantizar la seguridad de los habitantes.

Se desconoce que provocó el incendio presentado durante la noche de velitas - crédito composición fotográfica

Uno de los momentos más destacados de la intervención fue el rescate de dos gatos que permanecían atrapados en el interior de la vivienda alcanzada por las llamas. Tras contener el fuego, los equipos colaboraron con Gestión del Riesgo, entidad encargada de inspeccionar el estado de la edificación siniestrada y de las tres viviendas colindantes que resultaron con daños por efecto del calor o el contacto directo con el incendio.

Durante el incidente, se difundieron múltiples imágenes y videos en redes sociales en los que se distinguen las llamas saliendo de la terraza afectada, en tanto los vecinos observaban desde la calle y el fuego rozaba los cables eléctricos más próximos.

En uno de los registros audiovisuales, se percibían voces de preocupación entre los residentes, qu3 dijeron: “Eso es consecuencia de la pólvora”, reflejando el temor por el uso irresponsable de artefactos explosivos y encendidos al aire libre frecuentados en esta fecha.

A raíz de este acontecimiento, las autoridades locales aprovecharon para insistir en la necesidad de reforzar las medidas de precaución durante el desarrollo de la noche de velitas y celebraciones similares.

EL incendio se pudo observar desde varias cuadras de distancia, debido a la propagación de las llamas - crédito @erika.moreno902 / TikTok

Las recomendaciones dirigidas a la comunidad pidieron encender las velas lejos de cortinas, alfombras, árboles de Navidad, cables o cualquier producto inflamable. Se sugirió colocar estos elementos luminosos en recipientes sobre superficies no combustibles, como metal, cemento o baldosas, minimizando el riesgo de incendio en caso de caída o derrame de parafina.

Las instrucciones de seguridad incluyeron también la importancia no dejar a los niños sin supervisión directa frente a las velas y no permitir el uso de pirotecnia en las festividades, así como la necesidad de educar a los menores en el manejo apropiado de estos materiales para reducir la incidencia de lesiones y quemaduras accidentales.

También se recordó que cada hogar debe disponer de un extintor en funcionamiento adecuado, ya que su presencia puede ser clave para controlar emergencias de este tipo antes de que se agraven.

Además, en cuanto al uso de pólvora en Soacha, la ley 2224 de 2022, restringe el manejo de esta en el municipio, dejando exclusivamente al personal debidamente autorizado, prohibiendo la manipulación por parte de personas sin formación profesional.

El cuerpo de bomberos compartió imágenes de la intervención - crédito Cuerpo de Bomberos Oficiales de Soacha / Facebook

El suceso, aunque no dejó heridos ni pérdidas materiales irreparables, sirvió como recordatorio sobre los peligros asociados con el fuego abierto y la pirotecnia, sobre todo en fechas donde su uso es masivo.

La respuesta coordinada de los diferentes organismos permitió contener rápidamente el incendio y proteger tanto a los residentes como a sus pertenencias, subrayando la relevancia de actuar de forma preventiva y responsable durante de las festividades decembrinas.