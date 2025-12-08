Este es el primer árbol de navidad en croché del país, así puede visitarlo

Barranquilla inauguró el primer árbol de croché del país, gracias a los clubes de tejedoras de la ciudad - crédito @alcaldiabquilla / X

La ciudad de Barranquilla se ha convertido en epicentro de la innovación social y la creatividad en Colombia con la presentación del primer árbol de Navidad tejido en croché del país, una obra monumental que simboliza la unión y el emprendimiento.

Esta iniciativa, impulsada por el Club de Tejedoras y respaldada por la Alcaldía de Barranquilla a través del programa Barranquilla es Moda, no solo adorna el Gran Malecón, también representa un hito en la transformación económica y comunitaria de la capital del Atlántico.

El árbol, denominado Somos Barranquilla, fue elaborado por 35 artesanas en representación de las más de 1.000 integrantes del club, quienes trabajaron de manera colaborativa para crear una estructura de 7 metros de altura y 4 metros de base.

La pieza está compuesta por 350 grannys (cuadros tejidos) que narran historias, sueños e identidades de sus creadoras, y fue confeccionada con materiales reutilizados, incluidos retazos donados por Classic Jeans, seleccionados para formar una paleta cromática que asciende desde tonos rosa y magenta hasta un amarillo luminoso que culmina en la estrella que corona la obra.

El árbol se encuentra junto a la demás decoración del malecón en Barranquilla - crédito composición fotográfica

Desde la gerencia de Proyectos Especiales del Distrito, Madelaine Certain subrayó el impacto transformador de este proyecto en la vida de las tejedoras: “Lo que comenzó con un sueño hace 3 años, hoy en día es un club de más de 1.000 tejedoras que trabajan por su crecimiento, y se unen en las diferentes localidades de la ciudad para hacer bellezas con las que llevan ingresos a sus casas. Hoy, el club le da este regalo a la ciudad: el primer árbol tejido en croché en Colombia está aquí en Barranquilla, hecho por nuestras tejedoras, esto nos debe hacer sentir muy orgullosos”.

La obra no solo destaca por su tamaño y técnica, sino también por su significado, la iniciativa ha permitido que muchas mujeres encuentren en el tejido una oportunidad de formación, crecimiento personal y generación de ingresos, gracias al acompañamiento de programas como De la Mano con la Primera.

Merce Botero, fundadora del Club de Tejedoras, enfatizó el valor social de la propuesta: “En esta ciudad se teje la ilusión de crecer unidos, de tener una ciudad con bienestar, calidad de vida y oportunidades. Con este proyecto del árbol Somos Barranquilla, estamos demostrándole al mundo entero que cuando hay vocación de transformación se logran proyectos sociales tan poderosos como este. Esto es innovación que trasciende”.

La presentación del árbol coincide con el inicio de la feria comercial del Club de Tejedoras, que se realiza del 5 al 7 de diciembre, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. junto al Pabellón de Cristal en el Gran Malecón.

En el malecón también se pueden encontrar pesebres tejidos - crédito @alcaldiabquilla / X

En este espacio, las artesanas exhiben productos como llaveros, bolsos, zapatos y pesebres tejidos, que celebran la tradición local de una manera única.

El montaje del árbol forma parte de la decoración navideña de Barranquilla, que este año incluye 10 árboles grandes, 55 pequeños, estrellas luminosas, túneles, bastones gigantes, pesebres y una amplia variedad de figuras decorativas en los principales corredores de la ciudad. La Alcaldía, a través de K-Yena, lidera la fase final de la instalación del alumbrado, que transformará estos espacios en escenarios festivos para miles de visitantes.

En un video difundido por la Alcaldía de Barranquilla, se observa el árbol, así como a las mujeres trabajando en el taller y los puestos del club de tejedoras en el malecón.

Y según el video de la Alcaldía, “es lo máximo poderle contar a ustedes que Barranquilla, en su Navidad, tiene un alma tejida. Los invito aquí al Gran Malecón. Vengan, por favor, y contemplen esta obra de arte que es monumental”.

El árbol fue creado por mujeres de los distintos clubes de tejedoras de la ciudad - crédito Alcaldía de Barranquilla

La iniciativa no solo celebra el talento de las tejedoras, también impulsa una moda más consciente y sostenible en la ciudad. Demostrando que el tejido puede trascender lo artesanal para convertirse en motor de transformación económica y bienestar emocional.