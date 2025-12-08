El Ejército y la Armada desmantelaron maquinaria de minería ilegal vinculada a grupos armados en Cauca y Antioquia

La Fuerza Pública colombiana intensifica operativos contra la minería ilegal en Cauca y Antioquia para debilitar economías ilícitas - crédito @PedroSanchezCol / X

La fuerza pública colombiana intensificó su ofensiva contra la minería ilegal, logrando desmantelar maquinaria clave que sostenía las economías ilícitas de las disidencias de del terrorista alias Iván Mordisco y del clan del Golfo.

Estas acciones, ejecutadas en los departamentos de Cauca y Antioquia, no solo buscan frenar la extracción ilícita de minerales, también debilitar las fuentes de financiamiento de los grupos armados que operan en estas regiones, según reportes oficiales de la Armada de Colombia y declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Tras la intervención en el municipio de Guapi, en la costa caucana del Pacífico, la Armada de Colombia informó que las Unidades Tácticas de la Brigada de Infantería de Marina N.º 4 mantienen presencia en la zona para restringir el avance de la minería extractiva no autorizada y evitar la consolidación de nuevas economías ilegales.

La Armada de Colombia desmantela maquinaria clave utilizada por disidencias de 'Iván Mordisco' y el clan del Golfo en extracción ilegal de minerales - crédito @FuerzasMilCol / X

La institución detalló que la operación afectó directamente el subsistema financiero de la Estructura 30 Jonier Toro Arenas, vinculada a las disidencias de “Iván Mordisco”, al impedir la continuidad de una fuente de ingresos derivada de la explotación ilegal.

En el operativo realizado en Guapi, tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 42, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, localizaron una retroexcavadora y tres clasificadoras, todas operadas con cinco motores diésel.

Estos equipos, empleados para la extracción, remoción y separación de material, fueron hallados en flagrancia y, conforme al Decreto 1035 de 2024, que autoriza la destrucción de maquinaria amarilla utilizada en actividades ilícitas, fueron inhabilitados en el lugar. A través de un comunicado, la institución naval subrayó que estas estructuras apoyaban actividades orientadas a abastecer economías ilegales asociadas a grupos armados presentes en la región.

De manera paralela, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó la ejecución de una operación del Ejército Nacional en Puerto Bélgica, municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño.

Operativos en Guapi afectan el subsistema financiero de la Estructura 30 'Jonier Toro Arenas', vinculada a grupos armados ilegales - crédito @FuerzasMilCol / X

Allí, las tropas legítimas destruyeron tres unidades de producción minera atribuidas al clan del Golfo, según el reporte oficial. Durante la intervención, se incautaron una excavadora, dos clasificadoras, dos motores industriales y 200 galones (757 litros) de insumos líquidos, elementos que conformaban la estructura destinada a la extracción ilegal en la zona.

El ministro destacó que cada máquina representaba un flujo de recursos diarios para ese grupo armado, por lo que su destrucción constituye una afectación directa a las finanzas ilegales.

En su publicación de X, Sánchez enfatizó que el objetivo de estas operaciones es impedir que la minería ilegal siga siendo un mecanismo de sostenimiento para las estructuras armadas con presencia en la región.

Además, aseguró que la fuerza pública continuará desarrollando acciones para evitar que ríos, selvas y territorios sean utilizados como rutas o enclaves de economías criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destaca que la destrucción de equipos impacta directamente las finanzas del clan del Golfo - crédito @PedroSanchezCol / X

Es de mencionar que en una acción reciente, un operativo militar resultó en la incautación de 25 unidades de maquinaria destinadas a la minería ilegal en el departamento del Chocó.

Según las indagaciones preliminares, estos equipos pertenecerían al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, lo que refuerza la preocupación por la convergencia entre actividades extractivas ilícitas y organizaciones armadas en el occidente colombiano.

La operación, liderada por la Armada de Colombia en conjunto con el Ejército Nacional y en coordinación con la Policía Nacional, se desarrolló en el área general del río Atrato. .

Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.º 16, junto a efectivos del Ejército y la Policía, ejecutaron labores de control y vigilancia en las principales arterias fluviales de la zona. Durante estas acciones, identificaron la explotación de yacimientos mineros sin los permisos requeridos por la legislación vigente.