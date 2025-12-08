Crece el temor en zonas rurales por nuevas presiones de la facción de ‘Iván Mordisco’: las comunidades denuncian nuevas amenazas

La presión de la facción de “Iván Mordisco” aumenta en veredas y cascos urbanos, donde los mensajes exigen obediencia y anuncian posibles castigos - crédito Ernesto Guzmán/EFE

El aumento de presiones de alias “Iván Mordisco” provoca alarma en veredas y cascos urbanos donde su facción de las disidencias de las Farc impone órdenes y obliga a movimientos colectivos. Habitantes y líderes comunales confirman que las advertencias llegan por notas de voz y mensajes escritos que exigen obediencia absoluta.

“Iván Mordisco” es señalado por narcotráfico, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y ataques terroristas. La fuerza pública lo cataloga como cabecilla principal del Estado Mayor Central (EMC) y mantiene una recompensa elevada por su captura. Actualmente, loas autoridades despliegan operaciones de alto impacto y bombardeos contra campamentos de su estructura para reducir su capacidad de acción.

La ruptura de los diálogos de paz en 2024 entre el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias produjo un aumento de agresiones armadas. El presidente Gustavo Petro anunció una acusación ante la Corte Penal Internacional por ataques atribuidos a esta facción. La administración gubernamental afirma que la presión militar no se detendrá hasta lograr su captura.

El Gobierno de Petro emprendió una cacería en contra de alias Iván Mordisco y su disidencia - crédito Presidencia - EFE

Con notas, las disidencias buscan intimidar a líderes rurales

Mientras el Estado intenta su debilitamiento y captura, la facción de “Iván Mordisco” presiona a pobladores rurales, pues comunidades enteras reciben mensajes dirigidos a líderes locales. Las advertencias incluyen órdenes sobre reuniones forzadas, controles poblacionales y posibles castigos para quienes rechacen instrucciones.

De acuerdo con las fuentes que conocen estas comunicaciones, a las que tuvo acceso Infobae Colombia, el tono de los textos busca generar temor dentro de cada vereda y dentro de cada junta. Los mensajes muestran órdenes directas hacia los líderes comunales, acompañadas de frases que buscan presionar.

En uno de los apartes, de las disidencias, afirma: “Mire mi viejo dígale a la gente que se pongan, pero serios hay una orientación y deben de cumplirlas (sic)”. El mensaje también ordena la asistencia obligada a un punto de reunión con la frase: “Todo mundo allá en el puente estamos agrupando a toda la gente y luego taponamos totalmente”.

Las disidencias fijan una cuota de asistentes para cada vereda y un sistema de relevos cada dos días, junto con instrucciones sobre los objetos que deben llevar - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

La presión aumenta cuando la comunicación dirige advertencias específicas a los líderes de las juntas comunales: “Dígale a los señores presidentes que mucha responsabilidad y que se pongan es, pero serios que no estamos jugando”.

“Si no mándeme los datos, cuáles son las juntas que no se quieren sujetar y no quieren cumplir la orden que está captada para tomar medidas sobre esta parte (…) cómo vienen a salir con esos cuentos que se pongan es, pero buenos”, se leen en las amenazas que desde las disidencias imparten a las comunidades.

No obstante, las exigencias de las disidencias de “Iván Mordisco” no se limitan a amenazas, ya que se conoció los mensajes en los que se entregan órdenes sobre bloqueos de vías y convocatorias obligadas.

En uno de ellos aparece una instrucción clara hacia las comunidades: “El siguiente mensaje es para darles la siguiente información: Se debe hacer presencia en la manifestación pacífica que se está haciendo en Puerto Arturo”, región de Caquetá, en donde el EMC hace mayor presencia.

Líderes comunales reportan temor por su vida y piden intervención inmediata de las autoridades tras las nuevas exigencias de las disidencias de las Farc - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press

La disidencia ordena la participación de cada vereda con una cuota fija y afirma: “Todas las veredas de la trocha ganadera deben hacer ese acompañamiento 10 personas por vereda más el presidente”.

La comunicación agrega un sistema de rotación de asistentes con la frase: “Cada 2 días se relevan van otros 10 si continúa la manifestación”, y cierra esa parte con una advertencia: “Por favor colaboremos para más adelante no tener sanciones drásticas”.

A esta presión se suma una lista detallada de elementos obligados para quienes asistan: “Amigo hay que recomendarle a las veredas que: Todo grupo debe traer”, y luego incluye ítems como “Ollas para cocinar sopa”, “Pailas para fritar”, “Oyeta para hacer tinto”, “Plástico para el cambuche”.

Las advertencias de la estructura armada incluyen la orden de bloquear vías y participar en movilizaciones en Caquetá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El remitente dirige una orden final a los líderes comunales con la frase: “Señores líderes llevar camping y ollas porque allá está el presupuesto, ahí hay comida, allá se le dará la carne, la verdura y los víveres para el tiempo que se va a estar en ese”.

Ante estas amenazas y otras formas de presión, las comunidades y los líderes comunales solicitan atención de las autoridades. Ellos expresan temor por su seguridad y también por la posibilidad de que se les acuse de apoyar a la guerrilla debido a la obligación de asistir a actividades que impone ese grupo ilegal.