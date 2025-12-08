Colombia

Comunidad denuncia que se encuentra bloqueada la vía Bucaramanga-Matanza por deslizamiento de tierra: piden presencia de las autoridades

Las fuertes lluvias en el sector provocaron la caída de tierra que mantiene a la comunidad aislada y a la espera de soluciones

Según el reporte, el deslizamiento se dio debido a las fuertes lluvias - crédito @BLUSantanderes / X

Imágenes captadas por los habitantes permiten dimensionar la gravedad del deslizamiento de tierra Bucaramanga-Matanza, que mantiene a varias comunidades incomunicadas.

La emergencia, ubicada en la zona de Rosa Blanca, exhibe no solo grandes acumulaciones de tierra bloqueando toda la carretera, sino también la creciente desesperación de quienes dependen, diariamente, de esta arteria para desarrollar sus actividades vitales.

Las localidades de Matanza, Suratá, Charta, Vetas y California han sufrido una interrupción abrupta de su acceso terrestre a la capital santandereana.

La magnitud del derrumbe, que no es de grandes dimensiones, pero según testigos podría aumentar, obliga a decenas de personas a cruzar caminando la zona afectada, asumiendo riesgos importantes.

José Ignacio Preciado Rosas, vecino del sector, describe desde el lugar que la situación es crítica: “Es peligroso que se siga... Sí, está peligroso. Vamos a pasar rápido. No creemos que haya quedado alguien debajo, no sé, no sabemos. Sin embargo, vamos a pasar acá, porque el bus llegó hasta acá, ¿entiende? Y la gente toca que haga trasbordo”.

En las imágenes se evidencia
En las imágenes se evidencia que más tierra podría caer en las próximas horas - crédito composición fotográfica

Las palabras del testigo comunican la ansiedad, la urgencia y la ausencia de garantías para quienes deben continuar su trayecto pese a la adversidad, dejando en evidencia que la respuesta institucional, de momento, se ha visto limitada.

El impacto del deslizamiento se siente mucho más allá del accidente puntual; la parálisis de la vía ha obligado a los viajes intermunicipales de bus a regresar sin completar la ruta y es que los buses que conectan Matanza con Bucaramanga no han podido avanzar más allá del punto crítico. Algunos motociclistas, pese a la advertencia de los habitantes sobre lo riesgoso de la maniobra, buscan cruzar sobre la tierra, mientras que otros permanecen a los lados de la vía sin posibilidad de continuar.

La amenaza de aislamiento que ahora se materializa había sido señalada en repetidas ocasiones por la comunidad local, en especial desde julio. Los pobladores alertaron sobre el deterioro progresivo de la banca y el aumento de derrumbes, asociados a la repetición e intensidad de las lluvias en la región.

Y es que la vía en cuestión ha padecido cierres y afectaciones en múltiples temporadas. Las grietas y desprendimientos recurrentes, acentuados por la falta de obras de contención, han convertido este corredor en un lugar expuesto, tanto para el tránsito local como para el transporte de carga y alimentación de los municipios.

La vía ya ha presentado
La vía ya ha presentado varios deslizamientos por lluvias - crédito Caracol Radio

El episodio en el sector de Rosa Blanca resume la precariedad de las condiciones de infraestructura en la provincia. Vecinos y líderes comunales en otras oportunidades han reclamado mayor atención de las autoridades tanto en términos de prevención como de acción inmediata para restablecer la movilidad.

El hombre relató en su video la situación de la vía: “No creemos que haya quedado alguien debajo, no sé, no sabemos”, repite mientras cruza caminando el lugar, al igual que otras personas que tratan de encontrar un vehículo para seguir el recorrido.

Por ahora la alcaldía de Matanza no se ha pronunciado sobre el hecho y se desconoce si ya hay organismos de emergencia en el sector.

Mientras tanto, las recomendaciones generales de los organismos de socorro son: en caso de presentarse alertas o señales de peligro, como ruidos inusuales provenientes del suelo o las laderas, las autoridades aconsejan evacuar de inmediato y no regresar a las zonas afectadas hasta recibir autorización oficial.

A mediados de año se
A mediados de año se hizo un llamado a las autoridades por la perdida de banca - crédito Caracol Radio

Además, subrayan la importancia de mantenerse alejado de cables eléctricos y postes, así como de reportar cualquier daño a las autoridades competentes para facilitar una respuesta rápida y coordinada.

Durante la conducción en estas condiciones, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar maniobras bruscas como frenadas o giros repentinos. Es fundamental encender las luces bajas y estar preparado para desviarse o detenerse en un lugar seguro, lejos de áreas de riesgo.

Las autoridades advierten: Nunca cruce zonas con lodo o piedras y manténgase atento a señales como grietas, postes inclinados o agua que brota. Ante la presencia de estos indicios, se debe informar de inmediato a las autoridades para prevenir avalanchas o nuevos derrumbes, utilizando siempre las rutas alternativas previamente identificadas.

