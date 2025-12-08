Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista al Senado por Cambio Radical mandó “vainazo” al Pacto Histórico: “Hay que evitar que se haga con mayorías”

La reciente postura del legislador refleja la intención de ampliar la oposición parlamentaria y de ofrecer nuevas opciones a la ciudadanía para contrarrestar la influencia del oficialismo en el Congreso - crédito Prensa Senado

De cara a las elecciones de 2026, varios partidos Políticos de Colombia han definido quiénes encabezarán sus listas al Senado. En ese contexto, Carlos Fernando Motoa fue elegido como cabeza de lista de Cambio Radical, que competirá en coalición con Colombia Justa y Libres.

Recientemente, a través de su cuenta de la red social X, el senador opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro se refirió a su designación y lanzó un mensaje hacia la coalición de la actual administración pública del país, el Pacto Histórico: “Hay que evitar que se haga con mayorías”.

En su reciente mensaje, el senador subrayó que considera este nombramiento no solo un reconocimiento personal, también una tarea relevante que implica buscar opciones para la ciudadanía interesada en “hacer frente al petrismo” por distintas vías institucionales, más allá de la contienda presidencial. Esta postura evidencia la intención de ampliar la oposición y el debate democrático en diferentes escenarios legislativos.

Asimismo, el senador señaló que, en su calidad de opositor al presidente Gustavo Petro, considera fundamental evitar que la coalición oficialista Pacto Histórico consiga mayorías en ambas cámaras del Congreso de la República.

Motoa advirtió sobre la relevancia de limitar el poder legislativo del actual Gobierno, enfatizando que la labor de oposición también se extiende a impedir que el bloque oficialista asegure mayor presencia y control tanto en la Cámara como en el Senado.

Carlos Fernando Motoa habló de la elección del partido de ponerlo cabeza de lista al Senado - crédito @senadormotoa

“Ser cabeza de lista de @PCambioRadical no sólo es un honor, es una responsabilidad que asumiré con el propósito de ofrecerle a los colombianos una alternativa para enfrentar al Petrismo en escenarios distintos a la Presidencia. Ya que, no basta con impedir que el @PactoHistorico se atornille en el Palacio de Nariño, también hay que evitar que se haga con mayorías tanto en la Cámara como en el Senado”, escribió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X el legislador perteneciente a la Comisión Séptima del Senado de la República.

Motoa ya había publicado un mensaje previo en su cuenta de X en la que enfatizó que el compromiso con Colombia es ineludible. Además, expresó que, tanto en la lista al Senado como en las de la Cámara, el objetivo será impulsar las propuestas de Germán Vargas Lleras, intensificar la oposición y presentar un conjunto de propuestas viables, acordes al sentir ciudadano.

“El compromiso de @PCambioRadical con Colombia es INELUDIBLE y tanto en la lista del @SenadoGovCo como en las de Cámara, haremos todo lo posible por promover las banderas de @German_Vargas, redoblar la oposición a la extrema izquierda y ofrecerle al país un paquete de propuestas REALIZABLES que respondan al sentir de una ciudadanía cansada de los mercaderes de ilusiones”, comentó en X el legislador.

Carlos Fernando Motoa habló en otro mensaje del compromiso de su partido de cara al siguiente Congreso de Colombia - crédito @senadormotoa

Tras un proceso interno de deliberación, Cambio Radical decidió confiar e encabezamiento de su lista al Senado a Carlos Fernando Motoa, luego de considerar opciones como el propio exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder político del partido, cuyo nombre también fue evaluado para asumir esa posición.

En los puestos iniciales del listado de aspirantes al Senado por la coalición Cambio Radical-Alma figuran, además de Carlos Fernando Motoa, los nombres de Lorena Ríos Cuéllar, David Arana, Carlos Mario Farelo, Didier Lobo, Lina María Garrido, Miguel Espitia, José Luis Pérez, Carlos Hernán Rodríguez y José Nicolás Gómez.

En la casilla número cien de la lista de postulantes se ubicó a Rodolfo José Hernández Oliveros, hijo del fallecido aspirante presidencial Rodolfo Hernández, reconocido por haber alcanzado el segundo lugar en los comicios de 2022.

Tras un proceso interno de deliberación, Cambio Radical decidió confiar la encabezamiento de su lista al Senado a Carlos Fernando Motoa, luego de considerar opciones como el propio exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder político del partido - crédito Colprensa

Desde Cambio Radical se difundió un mensaje en el que aseguraron: “Esta lista está compuesta por líderes con trayectoria, capacidad y determinación para trabajar por la recuperación del país desde el Congreso, ante la crisis en la que quedará Colombia tras el gobierno de Gustavo Petro”.