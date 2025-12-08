Colombia

Así celebraron los famosos la Noche de Velitas: compartieron algunos mensajes con sus fans

Desde Carolina Cruz hasta Shaira, fueron varios los famosos que dejaron ver sus celebraciones a pesar de que en algunos casos, no estuvieran en su país como el caso de la presentadora vallecaucana

La Noche de las Velitas,
La Noche de las Velitas, una tradición que no dejaron pasar por alto los famosos en Colombia - crédito salamina.com.co

La Noche de Velitas se ha convertido en uno de los actos de celebración que da apertura oficialmente a la Navidad, aunque en algunas regiones con el encendido de luces en los parques y calles principales sea este el acto de bienvenida a la época más esperada del año.

A medida que avanza la noche del 7 de diciembre, Colombia, desde sus ciudades principales hasta los rincones más apartados, ofrece un paisaje transformado por la luminosidad de las velitas y faroles que decoran hogares, aceras y balcones.

Esta manifestación, profundamente arraigada en el sentir colectivo, convoca a millones de familias a compartir alrededor de pequeñas llamas, en un gesto que va más allá del simple adorno y así lo dejaron ver algunos de los famosos que compartieron con sus seguidores esta fecha especial.

Este fue el caso de Carolina Cruz, que desde Barcelona, replicó en su cuenta de Instagram un emotivo texto de agradecimiento por lo que vivió en 2025.

Carolina Cruz encendió velitas desde
Carolina Cruz encendió velitas desde Barcelona en España - crédito @carolinacruzosorio/IG

En Instagram escribió: “Todo me imaginé en la vida menos estar hoy, aquí, prendiendo velitas y dándole las Gracias a DIOS por tantas bendiciones y oportunidades para mi familia, para la gente que amo y para mi en este 2025. La vida me ha enseñado que vivir en DIOS, con gratitud e infinita fe, es y será el camino“, escribió la caleña en su publicación.

Tras el encendido de cada vela, muchas familias colombianas vinculan esta acción a pedidos personales y agradecimientos, empleando este acto simbólico como un puente entre las expectativas para el próximo año y la gratitud por los momentos vividos.

Este fue el caso de la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano, que aunque no realizó mayores publicaciones en la noche del 7 de diciembre, si compartió la fotografía de una de las velitas con la palabra “gratitud” y que acompañó con el mensaje: “Solo eso tengo por decir”.

Karen Sevillano compartió con sus
Karen Sevillano compartió con sus seguidores un mensaje corto, pero contundente sobre la noche de velitas - crédito @karensevillano/IG

Con fe y sentido de comunidad, niños, adultos y ancianos toman parte en una festividad donde el ritual de iluminar la noche adquiere un profundo significado espiritual y social.

La costumbre une a vecinos y parientes en torno a una tradición que, cada año, compite en creatividad a través de faroles coloridos elaborados en papel o madera, y es vista como un pilar fundamental de la identidad navideña del país.

Así lo dejó ver la exreina y actriz Laura Barjum, que compartió un carrete de fotografías acompañada por su mamá y su abuela en el balcón de su casa en Bogotá con un emotivo mensaje:

Soy colombiana y celebro el Día de las Velitas una de las tradiciones más hermosas de nuestro país... Cada velita representa un deseo, un gracias, una lucecita de esperanza y yo soy la más afortunada. Lo sé...”.

Laura Barjum compartió con sus
Laura Barjum compartió con sus seguidores parte de su celebración en familia - crédito @laurabarjum/IG

Otra de las famosas que no dudó en compartir este momento en familia fue la presentadora y modelo Laura Tobón, que a pesar de ser una noche para festejar en familia, no desaprovechó la oportunidad para pedir por la salud de su abuela: “Por ti prendimos nuestras velitas en familia. Abuelita, de esta vas a salir, por tu pronta recuperación".

Laura Tobón pidió por la
Laura Tobón pidió por la salud de sus familiares - crédito @lauratobon/IG

Finalmente, cierra el cuadro de famosos el actor y empresario Alejandro Estrada, expareja de Nataly Umaña y de la presentadora Dominica Duque.

El cucuteño no dudó en destacar la tradición que implica para los colombianos esta fecha especial y dedicó unas emotivas palabras por lo vivido y en agradecimiento por el 2025: “Encendemos una luz por todo lo que nos llena el corazón: la familia, los sueños que vienen en camino y la magia de diciembre que empieza a sentirse en cada rincón".

El actor recordó por qué
El actor recordó por qué es importante agradecer en momentos como la Noche de Velitas - crédito @alejoestrada/IG

Mencionó que espera que cada velita que encendieron las familias “iluminen nuestros deseos, nos unan en tradición y nos recuerden que siempre hay motivos para sonreír y agradecer”.

Otros que no pasaron desapercibidos fueron famosos como Lina Tejeiro, Shakira y el presentador Iván Lalinde, que en sus redes sociales replicaron el encendido de las velitas en diferentes lugares del país y como el caso del comunicador, como se veía su casa desde la distancia iluminada por las velas.

