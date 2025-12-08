Colombia

Asaf Torres revela sus intenciones de celebrar Fin de Año en Colombia junto a Yina Calderón y sorprende a sus seguidores

El artista puertorriqueño dejó claro en una transmisión en vivo que planea viajar al país para las fiestas, mientras crecen las especulaciones sobre su relación con la popular empresaria

El cantante compartió esa idea con sus seguidores en redes sociales y están a la espera de su llegada - crédito @entretenimiento.com2/TikTok

El reciente encuentro entre Yina Calderón y Asaf Torres en el programa La mansión de Luinny ha generado una ola de comentarios en redes sociales, situando a ambos como los personajes más comentados del momento, pues fue un movimiento que nadie esperaba de la huilense.

Mientras se multiplican las especulaciones sobre la naturaleza de su relación y las intenciones del cantante puertorriqueño, ambos continúan con sus proyectos personales, sin dejar de alimentar la conversación pública.

Montajes con la IA de Yina Calderón y Asaf Torres se han vuelto virales en redes sociales - crédito @mvdvlmariavelez/TikTok

En medio de los rumores, un video viralizado por los seguidores de los dos, mostró a Asaf Torres anticipando sus planes para las próximas festividades de Fin de Año y que involucran a la DJ. Durante una transmisión en vivo en su canal de TikTok, el artista afirmó:

“Estamos superbién Yina y yo. Nos despedimos, ella se está yendo a Colombia y le estoy diciendo que a lo mejor voy para Colombia antes, porque vamos pa’un concierto, si es que se puede y que Ailen va también. Pero vamos, o sea, seguro, seguro vamos a, a celebrar Fin de Año allá. Por lo menos yo voy. Yo voy. Voy pa’ allá. Claro, que Carlos venga y yo”.

Mientras tanto, la empresaria huilense no ha compartido publicaciones junto al reguetonero que confirmen su paso por Colombia, pero sí se refirió abiertamente al episodio íntimo que protagonizaron.

La creadora de contenido dijo que todo se debió a los tragos - crédito @josselineportillo/TikTok

Calderón relató que la experiencia no fue satisfactoria para ella, explicando que el alto consumo de alcohol por parte de Asaf prolongó el encuentro sexual entre los dos más de lo esperado y la llevó a fingir. “No logré terminar”, afirmó Yina Calderón, que añadió que fingió debido al estado de alicoramiento del cantante.

Y agregó: “No porque él no quisiera o esté bien, es que fue diferente a como la gente lo sabe”, dejando claro que el encuentro sexual no fue lo esperado, como muchos de sus seguidores han especulado en las redes sociales.

Durante la misma transmisión, Calderón ofreció una reflexión sobre los estereotipos de belleza y desempeño sexual. “Normalmente, las bonitas no culean bien (sic) y nosotras las que no somos tan agraciadas, pero tenemos actitud, somos buenas ñomiadoras”, expresó Yina Calderón.

Asaf Torres ha defendido a
Asaf Torres ha defendido a Yina Calderón de los ataques en redes sociales - crédito Televisa

La empresaria agregó que las mujeres consideradas bonitas “se quedan así” (quietas en el acto sexual), mientras que las demás buscan destacarse por su seguridad.

Las reacciones por la confesión de Asaf de venir a Colombia no tardaron en aparecer: “Él me parece supertierno, será que se enamoró”; “cuando él llegue a Colombia y vea a esas mujeres todas bonitas y vea la escultura maya con la que está, se va a ir de cola”, entre otros.

Asaf tiene miedo de los memes que hacen con IA de él y Yina

Tras lo anterior, de acuerdo con el propio Asaf Torres, el nivel de realismo en estas producciones ha confundido no solo a los seguidores, sino al propio protagonista.

“Mira, yo tengo miedo ya con la inteligencia artificial. ¿Cómo ustedes hacen todas esas fotos, todos esos videos? ¿Cómo lo editan? Ya yo no sé”, afirmó el joven por un video en su cuenta de TikTok.

Las imágenes circulan en redes sociales y replican un supuesto embarazo y casamiento tras la interacción íntima entre los concursantes dentro de la vivienda del reality.

El cantante tiene miedo de
El cantante tiene miedo de los memes en redes sociales - crédito @asaftorres @yinacalderontv/ Instagram

El impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenido viral es percibido por Torres como una amenaza a la claridad entre la realidad y la ficción.

“Ya yo estoy. Ya yo pienso que eso es real, que yo, que yo la tengo preñada a Yina y que nos casamos y todo con las bodas que yo veo y todo eso”, comentó en la red social. El participante agregó, entre risas: “¿Pero eso pasó en verdad o es de mentira? Porque se ve demasiado real".

