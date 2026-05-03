Colombia

Hallaron el cuerpo de María José Urbano con heridas de arma de fuego en zona rural de Corinto, Cauca: qué se sabe

La muerte violenta de esta ciudadana en la vereda Quebrada Seca se suma a una serie de homicidios que han generado preocupación en la comunidad

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Por qué se habla de feminicidio en Colombia, esta tipificado en la ley desde el 2015. Imagen Infobae: Jesús Avilés
Las zonas rurales del Cauca presentan altos índices de vulnerabilidad para mujeres ante el control de grupos armados ilegales - crédito Imagen Infobae: Jesús Avilés

El asesinato de María José Urbano Holguín sacudió a la población de Corinto (Cauca), al ser hallado su cuerpo con heridas de arma de fuego en la cabeza, en una zona rural cercana a la vereda Quebrada Seca.

El hallazgo fue realizado por habitantes del sector, quienes se encargaron de trasladarla hasta la morgue local.

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El crimen de Urbano Holguín encendió nuevamente la indignación social en el Cauca. Organizaciones sociales han advertido que las mujeres en esta región enfrentan un alto riesgo por la violencia, especialmente en zonas rurales donde la presencia de grupos armados y la falta de una respuesta estatal efectiva agravan la situación.

En la noche del viernes 1 de mayo, la comunidad encontró el cadáver a un costado de la vía hacia el casco urbano. El cuerpo había sido dejado sobre una estructura tipo baranda, cerca de una quebrada, en una escena que conmocionó a los habitantes.

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El asesinato de María José Urbano Holguín en Corinto expone la severa crisis de violencia de género en el Cauca - crédito Facebook
El asesinato de María José Urbano Holguín en Corinto expone la severa crisis de violencia de género en el Cauca - crédito Facebook

La autoridad local confirmó la identidad de la víctima tras el traslado al hospital, iniciando de inmediato los actos urgentes de investigación.

Este hecho pone en evidencia el nivel de riesgo y vulnerabilidad en el que viven muchas mujeres del Cauca, en especial en zonas donde la presencia de grupos armados ilegales y la débil respuesta institucional dejan a la población expuesta a la violencia sistemática.

La comunidad, profundamente impactada, colaboró en el traslado del cuerpo hasta la morgue del hospital regional. La identificación oficial se logró gracias al acompañamiento de amigos y conocidos de la víctima, quienes no ocultaron su indignación por lo sucedido.

En menos de una semana, el departamento del Cauca ha sido escenario de hechos de violencia extrema contra las mujeres. El 25 de abril, en el sector de El Túnel, Cajibío, 17 mujeres fueron asesinadas en una sola masacre, lo que generó alarma a nivel nacional y puso en evidencia la gravedad de la crisis de seguridad en la región.

La Alcaldía de Corinto y las autoridades locales comprometieron esfuerzos para investigar y judicializar a los responsables del crimen - crédito Alcaldía Corinto
La Alcaldía de Corinto y las autoridades locales comprometieron esfuerzos para investigar y judicializar a los responsables del crimen - crédito Alcaldía Corinto

¿Qué dijo la Alcaldía?

La Alcaldía de Corinto expresó su rechazo al asesinato de María José Urbano Holguín. Mediante un comunicado, manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y exigió resultados en la investigación.

“En este difícil momento, extendemos un mensaje de solidaridad, respeto y acompañamiento a sus familiares, amigos y seres queridos, elevando una voz de esperanza para que encuentren fortaleza, consuelo y paz. Hoy, como comunidad, nos unimos en un abrazo fraterno, reconociendo el valor de la vida y la importancia de permanecer unidos en medio de la adversidad. Anhelamos un Corinto en paz, donde la vida sea siempre protegida y dignificada”, expresó.

Por su parte, Adrián Díaz Hurtado, alcalde municipal de Corinto, expresó en un video: “Corinteños, hoy con profundo dolor nos encontramos nuevamente ante un hecho violento que enluta nuestro municipio. Un hecho que golpea el corazón de nuestra sociedad, que enluta la juventud y que sigue sumando vidas al doloroso historial de violencia en nuestro territorio. A la familia de María José Urbano Holguín le expreso mis más sinceras condolencias. A sus amigos, mi solidaridad y acompañamiento en este momento tan difícil”.

La violencia de género en el departamento del Cauca ha crecido y constituye un desafío urgente para autoridades y comunidades - crédito Alcaldía Corinto

El mandatario local continúo diciendo: “Hoy más que nunca hago un llamado a toda la sociedad civil, a la unidad, a la tolerancia y a la sensibilidad. No podemos permitir que la violencia nos divida ni nos robe la esperanza en nuestra comunidad. A los actores armados les decimos desde Corinto: la vida debe ser respetada como un principio fundamental. Nuestro pueblo necesita paz, tranquilidad y respeto por la comunidad. Corinto merece ser un territorio donde las familias vivan sin miedo, donde podamos garantizar un hogar seguro para nuestros niños y niñas, que son el futuro de nuestra tierra".

De esta manera, el alcalde municipal de Corinto agregó que “como alcalde, pero también como ciudadano, reitero mi compromiso de seguir trabajando sin descanso por la vida, por la convivencia y por la construcción de un territorio donde la paz sea una realidad y no solo un anhelo. Hoy nos duele Corinto, pero también nos convoca a unirnos y a no perder la esperanza. Recuerden que Corinto somos todos”.

Las autoridades, por su parte, avanzan en los procedimientos judiciales para identificar y capturar a los responsables.

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