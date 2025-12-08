Colombia

Aeronáutica Civil formuló pliego de cargos disciplinarios por acceso irregular a torre de control en El Dorado: joven operó 43 vuelos

La autoridad aérea en Colombia inició un proceso contra cinco empleados tras descubrir que un joven sin acreditación emitió instrucciones a decenas de vuelos, lo que generó un riesgo significativo para la seguridad operacional del aeropuerto principal del país

La Aeronáutica Civil de Colombia
La Aeronáutica Civil de Colombia investiga a cinco funcionarios por permitir que un joven sin licencia diera instrucciones a 43 vuelos en El Dorado - crédito Aeronáutica Civil/Captura video

La Aeronáutica Civil formuló cargos disciplinarios contra cinco funcionarios tras descubrirse que un joven de 18 años, sin autorización ni formación técnica, emitió instrucciones a 43 vuelos desde la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado.

El incidente, ocurrido el 21 de julio de 2025, fue calificado por la entidad como “una grave violación a la normativa aeronáutica” y una “falla activa tipo violación”, lo que representa un riesgo crítico para la seguridad operacional del principal aeropuerto del país.

En el documento revelado por CityTv, la Aerocivil detalló que el joven permaneció durante una hora y veinticuatro minutos en la frecuencia de control, emitiendo instrucciones a 43 vuelos sin contar con licencia ni formación técnica.

La entidad advirtió que este tipo de acciones puede provocar “confusión, pérdida de separación mínima, o incluso incidentes no reportados, lo cual es inaceptable en un entorno de alta densidad como El Dorado”.

El incidente en la torre de control de El Dorado expuso graves fallas de seguridad operacional y vulneración de la normativa aeronáutica colombiana - crédito @ultimahoracaracol/X

Además, el comunicado enfatizó: “No es tolerable bajo ningún estándar técnico, legal ni ético, y requiere acciones correctivas inmediatas”.

La investigación, según la Oficina de Control Disciplinario de la Aeronáutica Civil, determinó que los funcionarios implicados permitieron que Juan Diego Chavarro, hijo del controlador de tránsito aéreo Carlos Andrés Chavarro, ingresara como visitante y manipulara los equipos de comunicación, a pesar de no tener la formación ni la licencia requeridas.

La formulación de cargos señala que los controladores Antonio Díaz y Mauricio Ferrer, junto con Andrés Chavarro Santana, vulneraron la seguridad operacional y la regulación aeronáutica al permitir la participación activa del joven en la coordinación de vuelos. Los otros dos funcionarios enfrentan cargos por omitir la denuncia de la situación.

La gravedad del caso se incrementó al conocerse que la voz que autorizaba aterrizajes y despegues durante 84 minutos era la de un adolescente sin entrenamiento, que posteriormente publicó un video en sus redes sociales mostrando su intervención en la torre de control. En ese material audiovisual, se escucha a Chavarro dando instrucciones a vuelos comerciales, entre ellos el vuelo 4131 de Latam, al que indicó cambiar de frecuencia para rodaje; el vuelo 4807 de Avianca, autorizado a despegar hacia Popayán; y el vuelo 217 de Avianca, con destino a Buenos Aires, al que permitió despegar por la pista 1-4 derecha.

La investigación disciplinaria efectuada al
La investigación disciplinaria efectuada al interior de la Aeronáutica Civil determinó que los controladores permitieron el ingreso y la participación activa del joven en la torre de control - crédito Aeronáutica Civil

Previo a la publicación del documento interno, los reportes iniciales señalaban que el joven solo había dado instrucciones a tres vuelos. Sin embargo, la información actualizada reveló que la magnitud del incidente fue mucho mayor, abarcando 43 vuelos en total.

La Aerocivil también reconoció que existían rumores sobre la posible participación previa del joven en otras torres de control, aunque no se han confirmado otros episodios.

El acceso del joven a una de las zonas más restringidas del aeropuerto se produjo tras gestiones previas de los funcionarios, que facilitaron su ingreso y le permitieron realizar un recorrido por las instalaciones, recibir explicaciones sobre las posiciones de control y manipular equipos exclusivos del personal certificado.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Juan Diego Chavarro asumió funciones reservadas para controladores aéreos, lo que derivó en la suspensión provisional de Díaz, Ferrer y Carlos Chavarro desde el 28 de julio, medida que se extendió por tres meses adicionales mientras avanzaba la investigación.

La Aeronáutica Civil anunció que
La Aeronáutica Civil anunció que se implementarán medidas correctivas y preventivas para evitar que se repitan incidentes que pongan en riesgo la seguridad aérea en Colombia - crédito Colprensa

La Aeronáutica Civil, a través de su Unidad Administrativa Especial, informó que el expediente disciplinario fue remitido a la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad de los funcionarios investigados en primera instancia.

La entidad subrayó que el proceso cuenta con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que certificó el cumplimiento de los estándares normativos y la garantía de los derechos procesales de los implicados.

En el caso de Carlos Andrés Chavarro, la Aerocivil lo responsabilizó por “violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento”, al haber facilitado el acceso de su hijo y otorgarle potestades como encargado de turno, a pesar de ser consciente de la falta de idoneidad y del riesgo para la seguridad operacional. La entidad calificó su conducta como “gravísima”.

El escándalo se destapó cuando el propio Juan Diego Chavarro publicó el video de su intervención, lo que generó indignación pública y llevó a la Aerocivil a suspender a los cinco funcionarios involucrados.

La investigación también determinó que el joven no era estudiante del Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), aunque había iniciado un proceso de admisión que no prosperó.

La Aeronáutica Civil reiteró en su comunicado: “La entidad continúa adoptando todas las medidas correctivas y preventivas necesarias para asegurar que este tipo de situaciones no se repitan y para garantizar la confiabilidad y la excelencia en el servicio de control de tránsito aéreo en Colombia”.

