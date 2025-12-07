Petro volvió a pedir a los militares de Estados Unidos no seguir las órdenes de Trump sobre bombardeos en el Caribe: “Van contra la humanidad”

Petro reiteró su llamado a los militares estadounidenses a rebelarse contra Trump - crédito presidencia

El 6 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el acto conmemorativo de los 97 años de la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena.

En su discurso, el jefe de Estado habló sobre la importancia histórica de este hecho, reafirmando el compromiso de trabajar junto a su gabinete ministerial para definir las medidas que permitan recuperar la zona y evitar que los niveles de vida sigan deteriorándose. Entre otros temas, se refirió a los bombardeos ordenados por el presidente de los Estados unidos, Donald Trump en el Caribe, como estrategia contra el narcotráfico.

A juicio del mandatario colombiano, las tácticas norteamericanas son inhumanas, puesto que ponen en peligro a pescadores y comerciantes que trabajan en la región, por lo que solicitó a los militares estadounidenses no seguir las órdenes de su homólogo.

“Por eso el ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York, y no me arrepiento y lo repito. Las fuerzas militares armadas públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución”, expuso Petro.

De igual manera, sostuvo que las directrices impartidas por Trump van en contra vía de los Derechos Humanos y a lo establecido según el derecho internacional.

“Cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país o va contra la constitución de la humanidad, porque ya existe una constitución de la humanidad construida alrededor de trabajos, de tratados internacionales y de los años y los siglos de la sabiduría humana, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes. Ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca en Santa Marta, pobres, ni matar bebés, como sucedió por veinte mil en Gaza, como si el héroe se hubiera revivido, ni matar trabajadores sin armas”.

Petro contestó a Trump sobre una posible intervención militar a Colombia

Durante su intervención, el presidente Petro cuestionó la advertencia del Gobierno Trump sobre una posible invasión a territorio nacional por la alta producción de estupefacientes, en particular, la cocaína. En ese sentido, dijo que el republicano solo replica las acciones de Estados Unidos a principios del siglo XX que desembocaron en la Masacre de las Bananeras.

“Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos a Colombia. Habían amenazado con que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría invasión. Eso parece que hoy fuera similar. Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren. Pareciera que fueran los mismos momentos”.

A su vez, el mandatario nacional señaló que no va a sucumbir a las presiones del Gobierno estadounidense, puesto que solo rinde cuentas al pueblo colombiano que lo eligió como presidente.

“Hay unas diferencias. En aquel entonces, el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez. Tampoco pertenece al Partido Conservador. Se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia”, señaló Petro.

En paralelo, aseveró que nunca estará en contra de los trabajadores, sino que luchará por sus derechos. “Volverán a haber presidentes que den órdenes a generales para matar trabajadores? ¿O serán de aquí en adelante las y los presidentes los que den las órdenes a los generales para trabajar conjuntamente el pueblo trabajador y construir una Colombia grande?”.