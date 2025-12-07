Colombia

Petro volvió a pedir a los militares de Estados Unidos no seguir las órdenes de Trump sobre bombardeos en el Caribe: “Van contra la humanidad”

El jefe de Estado señaló que la política antidrogas del país norteamericano no es la solución para frenar el narcotráfico

Guardar
Petro reiteró su llamado a los militares estadounidenses a rebelarse contra Trump - crédito presidencia

El 6 de diciembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró el acto conmemorativo de los 97 años de la Masacre de las Bananeras en Ciénaga, Magdalena.

En su discurso, el jefe de Estado habló sobre la importancia histórica de este hecho, reafirmando el compromiso de trabajar junto a su gabinete ministerial para definir las medidas que permitan recuperar la zona y evitar que los niveles de vida sigan deteriorándose. Entre otros temas, se refirió a los bombardeos ordenados por el presidente de los Estados unidos, Donald Trump en el Caribe, como estrategia contra el narcotráfico.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

A juicio del mandatario colombiano, las tácticas norteamericanas son inhumanas, puesto que ponen en peligro a pescadores y comerciantes que trabajan en la región, por lo que solicitó a los militares estadounidenses no seguir las órdenes de su homólogo.

El jefe de Estado señaló
El jefe de Estado señaló que la política antidrogas del país norteamericano no es la solución para frenar el narcotráfico - crédito @gustavopetrourrego/IG | @realdonaldtrump/IG

“Por eso el ejército tiene que hacer aquí una reflexión. Lo dije en una calle de Nueva York, y no me arrepiento y lo repito. Las fuerzas militares armadas públicas de cualquier país del mundo solo le obedecen a su presidente mientras se respete la Constitución”, expuso Petro.

De igual manera, sostuvo que las directrices impartidas por Trump van en contra vía de los Derechos Humanos y a lo establecido según el derecho internacional.

“Cuando una orden de un presidente, cualquiera que sea en cualquier lugar del mundo, va contra la Constitución de su propio país o va contra la constitución de la humanidad, porque ya existe una constitución de la humanidad construida alrededor de trabajos, de tratados internacionales y de los años y los siglos de la sabiduría humana, ningún militar debe obedecer ese tipo de órdenes. Ni matar lancheros, como sucedió aquí cerca en Santa Marta, pobres, ni matar bebés, como sucedió por veinte mil en Gaza, como si el héroe se hubiera revivido, ni matar trabajadores sin armas”.

Petro contestó a Trump sobre una posible intervención militar a Colombia

Petro sobre posible invasión por parte de Estados Unidos - crédito Presidencia

Durante su intervención, el presidente Petro cuestionó la advertencia del Gobierno Trump sobre una posible invasión a territorio nacional por la alta producción de estupefacientes, en particular, la cocaína. En ese sentido, dijo que el republicano solo replica las acciones de Estados Unidos a principios del siglo XX que desembocaron en la Masacre de las Bananeras.

“Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos a Colombia. Habían amenazado con que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez, conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría invasión. Eso parece que hoy fuera similar. Se amenaza en el Caribe y a nosotros mismos con una invasión. Y del mismo país, si el presidente no dice o hace lo que allá quieren. Pareciera que fueran los mismos momentos”.

A su vez, el mandatario nacional señaló que no va a sucumbir a las presiones del Gobierno estadounidense, puesto que solo rinde cuentas al pueblo colombiano que lo eligió como presidente.

Petro aseguró que la empresa
Petro aseguró que la empresa bananera Chiquita Brands sustituyó a la United Fruit Company - crédito Chiquita Brands/X

“Hay unas diferencias. En aquel entonces, el presidente conservador Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company y a su gobierno. La United Fruit Company hoy se llama Chiquita Brands y ha seguido matando trabajadores de Colombia. El presidente de Colombia no se llama Abadía Méndez. Tampoco pertenece al Partido Conservador. Se llama Gustavo Petro y pertenece al progresismo de Colombia”, señaló Petro.

En paralelo, aseveró que nunca estará en contra de los trabajadores, sino que luchará por sus derechos. “Volverán a haber presidentes que den órdenes a generales para matar trabajadores? ¿O serán de aquí en adelante las y los presidentes los que den las órdenes a los generales para trabajar conjuntamente el pueblo trabajador y construir una Colombia grande?”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDonald TrumpBombardeos en el CaribeMilitares estadounidensesNarcotráficoMasacre de las BananerasInvasión militar Estados UnidosPetro mitares EEUUEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea durante el concierto de Grupo Firme en El Campín, Bogotá

El hecho, que ocurrió en medio del concierto, reavivó el debate sobre la convivencia y la seguridad en eventos masivos en la capital del país

Video: Mujeres protagonizaron fuerte pelea

Prosperidad Social podría tenerlo en cuenta para los subsidios de diciembre: así puede verificar si es beneficiario

Prosperidad Social iniciará en diciembre la entrega de varios subsidios dirigidos a hogares vulnerables, jóvenes, adultos mayores y familias con niños pequeños. Si tiene la encuesta del Sisbén IV actualizada y cumple los requisitos de cada programa, podría ser tenido en cuenta como beneficiario. Aquí le explicamos cómo saber si califica

Prosperidad Social podría tenerlo en

Petro lanzó pulla a Trump al cuestionar bombardeos a lanchas; recordó caso de un colombiano desaparecido: “Era un hombre pobre”

El presidente de Colombia aseguró que están disfrazando a ciudadanos de “narcoterroristas”

Petro lanzó pulla a Trump

Militares en retiro pidieron explicaciones al Ejército por presuntas irregularidades en ascensos y afectación a su salud mental y economía

Los integrantes retirados del Curso N.° 74 de Suboficiales radicaron una solicitud formal ante la Dirección de Personal de la institución por trato desigual y decisiones administrativas que consideran inconsistentes

Militares en retiro pidieron explicaciones

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Previo a la última fecha de los cuadrangulares, el conjunto Rojiblanco no solo tendrá de baja a un jugador importante por lesión, sino por una calamidad familiar

Tragedia en el Junior de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

Tres indígenas fueron secuestrados por hombres armados en Totoró, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Piqué sorprenden con

Shakira y Piqué sorprenden con una posible tregua: se rumora una reconciliación tras retomar el diálogo sin intermediarios

Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Lo más vistó en Disney+ Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts con más reproducciones

Deportes

Tragedia en el Junior de

Tragedia en el Junior de Barranquilla: un accidente acabó con la vida de la madre de una figura del equipo

Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

Compañero de Davinson Sánchez en Galatasaray fue detenido por caso de apuestas deportivas en Turquía

Ibai Llanos se refirió a la Selección Colombia luego del sorteo del Mundial 2026 y dejó una invitación: “Puede ser una de las sorpresas”

Luis Díaz recibe reducción de su sanción tras la fuerte entrada a Achraf Hakimi en Champions League