Laura Gallego reveló qué partidos políticos le han hecho ofrecimientos; algunos son de izquierda: “Soy más goda que un godo”

La ex señorita Antioquia Laura Gallego, que acaparó los titulares de la prensa por haber hecho preguntas polémicas entrevistas a precandidatos presidenciales, las cuales incentivaban la violencia, reveló que sus acercamientos a la política han ido más allá de dar a conocer su opinión en redes sociales.

En conversación con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, la ex reina de belleza aseguró que ha recibido ofrecimientos de parte de varias colectividades del país. Han dejado sobre la mesa la posibilidad de que se convierta en legisladora.

“Me han llamado para listas al Congreso”, precisó la ex señorita Antioquia, que estuvo a punto de participar en el Concurso Nacional de Belleza, pero que renunció por el escándalo que suscitaron sus entrevistas a precandidatos.

Según explicó, os ofrecimientos que le han hecho hasta el momento se han centrado en que ocupe un lugar en la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que, por su edad (menor de 30 años), todavía no puede aspirar al Senado de la República.

Su nombre ha sonado en el entorno político no solo para ser una nueva congresista en Colombia; dirigentes de partidos políticos le han planteado la posibilidad de ocupar un puesto privilegiado. “Me han ofrecido hasta cabeza de lista, o sea, una cosa”, confesó.

Su posición política es de derecha, y buena parte de sus publicaciones en redes sociales dejan en evidencia esa filiación, sobre todo, con el partido Centro Democrático, cuyo líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que hace oposición al actual Gobierno de izquierda, encabezado por el presidente Gustavo Petro.

Pese a que su postura es bien conocida, colectividades con las que no está alineada también la han buscado para hacerle ofrecimientos. “Todos los partidos, hasta partidos de izquierda”, detalló.

Entre las agrupaciones políticas que han estado detrás de ella está el Nuevo Liberalismo; aseguró que el precandidato presidencial Juan Manuel Galán, hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue el responsable de contactarla. También recibió llamadas del Partido Conservador, del Centro Democrático y de Cambio Radical.

“Cambio Radical me dijo: Te ofrecemos cabeza de lista al Senado, Si (Germán) Vargas Lleras no”, precisó.

Del Partido Liberal, cuyo director es el expresidente César Gaviria, también recibió una oferta, pero en este caso decidió rechazarla de inmediato. “Yo que soy más goda que un godo cuando se pone godo, dizque el Partido Liberal. Y yo: adiós, popó“, dijo.

Afirmó que tiene sus reparos con respecto a esa colectividad y que si llega a decidir ocupar un cargo de elección popular, espera poder hacer un trabajo “serio”. “No, terrible, porque yo no represento esas premisas. Porque si yo voy a llegar a un cargo de elección popular, es a ejercer un ejercicio serio”, detalló.

¿Por qué los partidos se están fijando en los creadores de contenido?

Según explicó en su momento a Infobae Colombia la profesora del Departamento de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana Bibiana Ortega, cada vez más los partidos políticos en Colombia le están apostando a ubicar entre sus listas al Congreso a personas reconocidas en redes sociales, influenciadores o creadores de contenido.

Según detalló, las personas que hacen publicaciones de manera regular en redes y que tienen un público consolidado se están convirtiendo en líderes de opinión que están llamando la atención de las colectividades.

“La participación de influencers y creadores de contenidos en la lista del Congreso es el resultado de un proceso social y político que hemos vivido y consolidado en los últimos años en Colombia. De hecho, Jota Pe Hernández es un gran ejemplo de ello hace cuatro años. Entiendo que por esa vía él llegó también al poder y ha hecho una tarea destacada en el Congreso", explicó la experta.