Gustavo Petro habló de la decisión del Partido Liberal de negar aval a Carlos Quintero para las elecciones al Congreso: “Es nefasto y antidemocrático”

La postura del jefe de Estado fue expresada en la red social X, en la que cuestionó la medida adoptada por la colectividad y advirtió sobre la importancia de garantizar derechos políticos en los procesos electorales

La decisión de la dirección
La decisión de la dirección nacional del movimiento político, que fue comentada por Petro, impide que el actual congresista participe como candidato en las próximas elecciones legislativas, según lo informado por el propio Quintero en sus redes sociales- crédito Colprensa y @PartidoLiberal/X

La cúpula del Partido Liberal Nacional resolvió no otorgar el respaldo electoral al congresista Carlos Felipe Quintero Ovalle para su postulación en los siguientes comicios legislativos. El propio Quintero Ovalle difundió la información a través de un video en sus plataformas digitales, donde expuso la determinación del partido.

Tras conocerse la medida adoptada contra Carlos Quintero, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego se pronunció en su perfil de la red social X, calificando la postura del Partido Liberal como “nefasto y antidemocrático”.

Quintero Ovalle, en su intervención, atribuyó la decisión de los líderes del partido a la influencia de grupos políticos tradicionales que, bajo su óptica, han tenido un impacto negativo en el departamento del Cesar. El congresista mencionó de manera explícita al expresidente César Gaviria, que dirige actualmente el movimiento, así como a su hijo Simón Gaviria, al que describió como la “sombra del poder” respaldada por su padre.

Frente a lo dicho por Carlos Felipe Quintero manifestó su desacuerdo frente a la decisión del Partido Liberal Nacional de negar el apoyo electoral al congresista. A través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X, el mandatario criticó fuertemente las prácticas de algunos dirigentes partidarios, señalando que la exclusión de militantes vulnera los derechos democráticos y contraviene normas internacionales.

Petro subrayó, además, la importancia de asegurar condiciones equitativas en los procesos electorales para todos los actores políticos.

Gustavo Petro reaccionó a lo
Gustavo Petro reaccionó a lo denunciado por el congresista liberal - crédito @petrogustavo

“Esta manía de ‘jefes’ de partido de quitarle los derechos políticos a sus propios militantes es nefasto y antidemocrático, va contra la Convención Americana de derechos humanos. No es garantía electoral y debo luchar por garantías electorales para todos”, expresó el primer mandatario del país en su publicación en su cuenta de la red social X.

Con respecto al video en el que Quintero Ovalle relató la decisión del Partido comentó lo siguiente: “Pasó lo inevitable. La Dirección Nacional del Partido Liberal me negó el aval, me negó la oportunidad de luchar en democracia.César Gaviria y Simón Gaviria, los dueños del Partido Liberal, me cortan las alas. ¿Será por miedo? ¿Será por temor a decir la verdad?”.

El congresista sumó críticas a la dirigencia de la colectividad, al alegar que permitieron que los clanes políticos se adueñaran del control, acusándolos de “desangrar el Cesar”. En medio de su inconformidad, expresó que el partido privaba de apoyo a un legislador que, según él, llevaba años esforzándose por impulsar el desarrollo propio dentro de la organización.

El legislador aseguró que una persona presionó para que perdiera el aval - crédito @CarlosFelipeQ/X

El legislador calificó lo ocurrido como “inaudito” y remarcó: “Hoy, a un representante actual que ha hecho partido, que ha construido con las bases liberales, que durante tres años luchamos para que el partido creciera, hoy le dan la espalda, negándole la oportunidad de participar”.

Pese a la decisión adversa, Quintero subrayó que mantendrá su compromiso con las iniciativas sociales y políticas. En un mensaje dirigido a los habitantes del Cesar, reiteró que continuará al lado de las madres cabeza de hogar, campesinos, líderes sociales y mujeres, dejando claro que su labor no dependerá del respaldo oficial: “Porque a mí un aval no me identifica ni me define. Seguiré con el pueblo”.

A través de un mensaje en su perfil de X, profundizó su cuestionamiento contra los líderes del partido, señalando que no reconocen su labor. Además, afirmó que la cúpula de la colectividad “decidió venderse al mejor postor”, aunque evitó identificar a la persona o grupo al que hacía referencia.

El representante rechazó la negativa
El representante rechazó la negativa del Partido Liberal de darle el aval para las elecciones del Congreso - crédito @CarlosFelipeQ/X

Indicó también que, según él, fue una solicitud concreta de alguien la que desembocó en su exclusión, y añadió que la influencia ejercida en ese proceso es un hecho ampliamente reconocido. “Me sacan de la contienda por miedo: miedo a mi voz, miedo a que no me callo, miedo a que siempre he denunciado lo que otros prefieren silenciar. Y todos saben de dónde vinieron las presiones y quién pidió que me borraran del camino”, afirmó.

