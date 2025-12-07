Gustavo Petro aseguró que su Gobierno se endeudó por “pagar las deudas de Duque” y exministro José Manuel Restrepo le contesto: “Es falso”

Las afirmaciones del exfuncionario contradicen la postura del actual jefe de Estado, quien responsabiliza a la administración anterior por el aumento en el endeudamiento y el déficit presupuestal de Colombia - crédito Presidencia

En un artículo publicado en La Silla Vacía titulado “la arriesgada estrategia de deuda pública de Petro está fracasando” se dice que, en apenas cuatro meses, el Gobierno de Colombia enfrentará un incremento de $80 billones en los intereses que deberá pagar por su deuda durante los próximos 37 años.

Frente al análisis realizado por Pablo Manrique, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X y desestimó las conclusiones presentadas sobre la estrategia de deuda pública.

Petro argumentó que el aumento en el costo de la deuda no se debe a la gestión de su gobierno, sino al pago de obligaciones heredadas de la administración de Iván Duque y a la destinación de recursos para cubrir subsidios a la gasolina. Según el mandatario, el análisis omite aspectos clave del manejo presupuestal.

“Este tipo de análisis es falso. No porque la deuda interna no se encarezca en virtud de la alta tasa de interés del Banco de la república: nos endeudamos costosamente para pagar las deudas de Duque y no para pagar nuestros programas de gobierno, sino porque no tiene en cuenta ese análisis que el gobierno giró 70 billones de pesos de su presupuesto al FEPEC para pagar el subsidio de la gasolina a los usuarios de la gasolina”, escribió el primer mandatario del país en su mensaje en la red social X.

En ese sentido, el jefe de Estado en su publicación agregó lo siguiente: “Está enorme cifra hizo subir el gasto público de manera sustancial y aumentó el déficit fiscal, pagamos una deuda escondida que no era del gobierno Lo que se ha producido es un cambio de la deuda que tenían los usuarios de la gasolina por una deuda pública. Tal política es insana pero se produjo por decisiones de Duque y Restrepo/Ocampo”.

Petro señaló que el “sobrendeudamiento de Ecopetrol” se originó en decisiones tomadas durante el gobierno anterior, como “terribles negocios en Perú y el golfo de México, todos a pérdida total”, así como la compra de ISA, que aunque resultó rentable, se realizó “a deuda, hecha para financiar al gobierno de Duque”. Según Petro, estas operaciones han dejado a Ecopetrol “con pasivos mayores a sus activos”.

Además, cuestionó el papel de la prensa al afirmar que “no ha querido hacer este análisis porque pretende dejar a Bayon en limpio”. El mandatario sostuvo que funcionarios de la gestión pasada y su primer ministro de Hacienda “convirtieron, inconstitucionalmente, una deuda particular y de sectores sociales de alto consumo, la de los usuarios de la gasolina, por una deuda pública”, lo que, agregó, explica que “ahora Ecopetrol permite altos precios del gas, cuando hay suficiente oferta”.

Petro aseguró que el déficit de “70 billones” heredado de los gobiernos anteriores debe ser cubierto por el Congreso mediante impuestos a los sectores más ricos, quienes “son los grandes beneficiarios de la política de endeudamiento de Duque y de la alta tasa de interés del Banco de la República”.

Advirtió que si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, la deuda interna se encarecerá aún más “en provecho de los multimillonarios del país” y podría desencadenarse una emergencia de deuda.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno de Iván Duque, rechazó las afirmaciones del presidente Petro sobre el origen del déficit fiscal.

Restrepo calificó de “falso” que el déficit de 70 billones sea consecuencia de los subsidios a los combustibles heredados de la gestión anterior, y argumentó que “el déficit hoy nada tiene que ver con gastos de pasado”. Además, sostuvo que “el grueso del subsidio y del déficit es decisión política suya”, señalando a Petro como responsable de mantener el subsidio al ACPM, medida que, según Restrepo, ha costado “en varios años 40 billones”.

Añadió que “lo demás siempre estuvo presupuestado y se pagó hace rato, luego no explica nada del déficit de hoy”, e invitó a revisar un trino del propio Petro donde justificaba tal política.