Colombia

Germán Vargas Lleras criticó al Gobierno Petro por “ignorar” fallos judiciales: “Atropella el Estado de derecho”

El exvicepresidente cuestionó a la administración nacional por diversos episodios en los que, según él, las órdenes de las cortes y los organismos de vigilancia resultaron ignoradas

Guardar
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de
Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder de Cambio Radical - crédito Colprensa

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras lanzó duras críticas contra el Gobierno Petro, tras afirmar que la administración actual desarrolla “una decisión inequívoca de atropellar el Estado de derecho, la justicia y sus instituciones”, lo que, según el exfuncionario, ha provocado un quiebre en la legitimidad de los poderes públicos y una fractura en la independencia judicial.

En su más reciente columna de opinión, publicada en El Tiempo, Vargas Lleras expuso hechos y ejemplos específicos de lo que considera una constante por parte de Gustavo Petro y sus colaboradores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ya nadie se sorprende de que el señor Petro y sus funcionarios controviertan los fallos, no los acaten, ni mucho menos los cumplan”, indicó el líder de Cambio Radical.

Germán Vargas Lleras expuso hechos
Germán Vargas Lleras expuso hechos y ejemplos específicos de lo que considera una constante por parte de Gustavo Petro y sus colaboradores - crédito @German_Vargas/X

Entre los casos citados está el del general Huertas. Según la columna, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión del alto oficial por la gravedad de los hallazgos que lo vinculan con estructuras criminales, pero la medida no se ha ejecutado.

Vargas Lleras resaltó: “Anuncian que hay un decreto, pero nada, el general tan campante, en uso de unos días de descanso. Inaudito”.

Para el exvicepresidente, la respuesta del Ejecutivo ante las decisiones que lo afectan directa o indirectamente tiende a esquivar la acción de la justicia y a enfrentarla mediáticamente.

El artículo publicado por El Tiempo también enfatizó en presuntas irregularidades en la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Vargas Leras resaltó dos fallos judiciales, uno del Tribunal y otro del Consejo de Estado, que ordenaron al Gobierno nombrar seis miembros en propiedad, no en encargo ni interinos.

Germán Vargas Leras resaltó dos
Germán Vargas Leras resaltó dos fallos judiciales, uno del Tribunal y otro del Consejo de Estado - crédito Lina Gasca/Colprensa

Según el exvicepresidente, tres años después, la orden sigue incumplida y se declaró el desacato. “Ni ante eso hubo reacción, el incumplimiento persiste”, cita Vargas Lleras en el texto.

En materia de salud, el exvicepresidente señaló que el Ministerio de Salud, liderado por Guillermo Alfonso Jaramillo hasta la fecha de la columna, no ha pagado deudas ni ajustado la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), como se lo ordenó la Corte Constitucional.

Vargas Lleras sostuvo que los plazos vencieron y ningún pago ni ajuste se realizó. “Estamos ante el colapso del sistema de salud claramente inducido, y las consecuencias las estamos pagando con vidas. ¿Qué sigue? ¿Quién responde?”, plantea el texto difundido por El Tiempo.

No solo las cortes, también organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo han emitido órdenes que, según la opinión publicada, no son respetadas ni acatadas por el Ejecutivo.

Además, el Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro rectificar numerosas afirmaciones contra sus contradictores políticos.

“Todavía no ha cumplido el primero, ni lo hará”, afirmó el exvicepresidente.

Otro de los episodios mencionados en el análisis es el relacionado con la transmisión de los consejos de ministros por canales privados.

Pese a que el Consejo de Estado ordenó transmitirlos por televisión pública, el Gobierno, según Vargas Lleras, recurre a maniobras administrativas para retrasar o evitar ese cumplimiento.

La columna recuerda el intento presidencial de liberar miembros de la denominada “primera línea” para convertirlos en “voceros de paz” mediante decretos. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la medida, pero según Vargas Lleras, advierte que esta tendencia de sustituir decisiones judiciales por decretos presidenciales continúa.

Finalmente, la opinión publicada en El Tiempo advirtió sobre las agresiones de altos funcionarios del Gobierno Petro contra la Rama Judicial y la expectativa social de que estas conductas sean sancionadas.

Germán Vargas Lleras advirtió sobre
Germán Vargas Lleras advirtió sobre las agresiones de altos funcionarios del Gobierno Petro contra la Rama Judicial - crédito @German_Vargas/X

Vargas Lleras concluyó que no se trata de incidentes aislados sino de un patrón deliberado por parte del Ejecutivo.

En sus palabras, “Petro y su gobierno decidieron que la ley es relativa, que las cortes pueden ser burladas e irrespetadas, que los fallos se evalúan políticamente y se cumplen solo si coinciden con el proyecto ideológico del Ejecutivo”.

Temas Relacionados

Germán Vargas LlerasGustavo PetroGobierno PetroCríticas de Germán Vargas LlerasFallos judicialesVargas Lleras y PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro aseguró que su Gobierno se endeudó por “pagar las deudas de Duque” y exministro José Manuel Restrepo le contesto: “Es falso”

Las declaraciones del mandatario colombiano señalan que el incremento en los compromisos financieros del país responde a obligaciones heredadas y a la cobertura de subsidios, mientras Restrepo, miembro del gobierno pasado rechazó esa versión

Gustavo Petro aseguró que su

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

Con una actuación extendida y sin atender al cronómetro, el líder de Grupo Firme lanzó una botella a la marca de tiempo quebrando una de las pantallas de escenario, dividiendo opiniones en redes sociales

En video: Eduin Caz rompe

Estos son los chats que implicarían al Ministerio de Hacienda en el escándalo de la Ungrd: varios funcionarios habrían recibido presiones y chantajes

Un extenso intercambio de mensajes privados muestra cómo dos colaboradoras del Ministerio de Hacienda discutieron sobre presuntos chantajes, disputas políticas y el impacto de las investigaciones judiciales en la estabilidad institucional de Colombia

Estos son los chats que

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Un video difundido muestra al exfutbolista colombiano utilizando el humor para referirse a la presencia estadounidense en la región, lo que ha provocado reacciones en plataformas digitales y ha convertido su intervención en un fenómeno viral

La curiosa petición del “Tino”

Hombre señalado de quitarle la vida a su hija de 7 años luego de perder su custodia, murió en Barranquilla

El hombre de 32 años había sido trasladado a un centro asistencial tras provocarse graves heridas en el cuello, tras asesinar a la menor de edad

Hombre señalado de quitarle la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

En video: Eduin Caz rompe

En video: Eduin Caz rompe el cronómetro y prolonga el concierto de Grupo Firme en El Campín de en Bogotá lanzando una botella a la pantalla

La curiosa petición del “Tino” Asprilla a Donald Trump, mientras viajaba en lancha por el Caribe: “No me vayas a pelar”

Pipe Bueno se vuelve viral tras los audios expuestos por Luisa Fernanda en los que le hace una comprometedora petición: “Siempre es lo mismo”

Miguel Ayala regresó a los escenarios tras su secuestro en Cauca: su padre lo acompañó en la emotiva presentación

Lista de los 10 videos más populares este sábado en YouTube Colombia

Deportes

Millonarios hizo oficial su segundo

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia