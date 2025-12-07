Colombia

El operativo en el Parque Farallones de Cali terminó con enfrentamientos, heridos y daños a vehículos oficiales

Las autoridades intervinieron tras una alerta de ocupación ilegal, logrando recuperar el terreno protegido y decomisar insumos agrícolas, mientras se reportaron agresiones físicas y daños materiales

El operativo en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali dejó tres policías heridos y daños en vehículos oficiales tras enfrentamientos con invasores- crédito Parques Nacionales

La recuperación de un predio invadido dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali derivó en un enfrentamiento violento entre autoridades y ocupantes ilegales, con un saldo de tres policías heridos, la detención de dos hombres y una mujer, y daños en dos vehículos oficiales.

El operativo que se llevó a cabo en la vereda Quebradahonda del corregimiento de Los Andes, durante el desarrollo de la política de la Alcaldía de Santiago de Cali y de Parques Nacionales Naturales de Colombia para preservar las áreas protegidas.

De acuerdo con información de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la intervención se llevó a cabo tras una alerta emitida en el más reciente Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde Alejandro Eder y con la participación de la gobernadora Dilian Francisca Toro, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y entidades ambientales.

Durante la sesión, se advirtió sobre la ocupación ilegal en esta zona de reserva forestal, donde los invasores habían instalado un cultivo de girasoles de entre 2,5 y 3 hectáreas, con sistema de riego, y levantado edificaciones en ladrillo destinadas al almacenamiento de herramientas, además de una placa huella en proceso de consolidación.

La intervención fue coordinada por la Alcaldía de Santiago de Cali y Parques Nacionales Naturales de Colombia para proteger áreas de reserva forestal - crédito Parques Nacionales

Estas obras, según la normatividad colombiana y el Decreto 622 de 1977, está estrictamente prohibido en los Parques Nacionales Naturales “realizar construcciones, levantar edificaciones, establecer asentamientos, abrir vías, instalar placa huella o adelantar cualquier tipo de obra civil, salvo aquellas autorizadas exclusivamente para conservación, investigación o educación ambiental”.

En medio del procedimiento, las autoridades recuperaron el terreno protegido, inhabilitaron el sistema de riego y demolieron una bodega construida de manera irregular. Además, se decomisaron agroinsumos, incluidos productos como glifosato, cuya destinación final se realizó en el sitio por la imposibilidad de transporte.

La Policía Nacional capturó a dos hombres y una mujer señalados de agredir a servidores públicos en medio del operativo, mientras que el Ejército fue atacado con flechas y los funcionarios sufrieron agresiones con piedras, lo que provocó lesiones y daños estructurales en los vehículos institucionales.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, confirmó: “Ante la agresión, la Fuerza Pública hizo uso de sus capacidades institucionales para controlar la situación. Tres uniformados terminaron lesionados y dos vehículos presentaron daños estructurales”, según declaraciones públicas.

Las autoridades recuperaron un predio invadido en la vereda Quebradahonda, donde se hallaron cultivos de girasoles y edificaciones ilegales - crédito Parques Nacionales

García también reiteró la voluntad de diálogo de la administración municipal con las comunidades, pero rechazó las acciones violentas contra los funcionarios públicos en ejercicio de sus labores institucionales.

La Alcaldía de Santiago de Cali, a través de la Secretaría de Seguridad y Justicia, destacó que el operativo fue planeado respetando plenamente los derechos humanos y garantizando el debido proceso a las personas presentes en el lugar.

“Se resalta, además, que la comunidad ocupante del Parque Farallones continúa recurriendo a vías de hecho, como el bloqueo de la vía por cerca de cuatro horas, acción en la que se impidió la movilidad del personal de Parques Nacionales, DAGMA, Policía Nacional y Alcaldía de Cali. Durante este bloqueo se registraron agresiones con piedras que causaron daños a vehículos institucionales y lesiones a funcionarios”, se resaltó desde Parques Nacionales.

Para ello, se dispuso un equipo interinstitucional encargado de acompañar la diligencia y verificar que toda la actuación se realizara con apego a la ley y con garantías para la comunidad.

Durante el procedimiento, la Policía capturó a dos hombres y una mujer acusados de agredir a funcionarios públicos en el operativo - crédito Parques Nacionales

Toda intervención humana que transforme el suelo o fomente la ocupación está calificada como infracción grave.

Finalmente, Parques Nacionales Naturales reafirmó su determinación de proteger el área e informó que, pese a lo acontecido, “la Entidad reitera su firme convicción de conservar y preservar las áreas protegidas y anuncia que, a pesar de los recientes incidentes, continuará ejerciendo las acciones de autoridad que le competen en el PNN Farallones de Cali”.

