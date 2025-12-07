El Club de la Pelea en el caso de Jaime Esteban Moreno: el peso de los símbolos culturales y la masculinidad violenta

El fallecimiento de Jaime Esteban Moreno en Bogotá, tras ser agredido mientras usaba un disfraz inspirado en El Club de la Pelea, impulsa una discusión sobre la influencia de referentes culturales en conductas violentas durante celebraciones - crédto IMBD/ Captura de pantalla Audiencia Paloquemado/ cámaras de seguridad

La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante universitario de 22 años, durante la madrugada del 31 de octubre de 2025 en Bogotá, ha abierto una puerta conversacional sobre la relación entre cultura pop, masculinidad y violencia en Halloween.

Moreno fue agredido a la salida de una discoteca mientras celebraba la festividad disfrazado de Tyler Durden, el personaje central de la película El Club de la Pelea.

Este detalle, lejos de ser anecdótico, se ha convertido en un elemento —poco detallado por lo impactante y visceral que fue todo el caso mediático— relevante para quienes han examinado y relacionado estos hechos reales y fácticos, con el mensaje, crítica de la misma película.

La Fiscalía General de la Nación expuso que, tras la primera agresión, uno de los atacantes buscó la aprobación de sus acompañantes, que alentaron la continuación del ataque.

Este atacante fue identificado como Juan Carlos Suárez, que para el momento de la agresión, iba maquillado como Darth Maul, villano de la trilogía original de Star Wars, el cual su primera aparición fue en el Episodio I - La amenaza fantasma.

El caso ocurrido en Bogotá expone cómo el anonimato y la influencia de personajes icónicos pueden modular conductas violentas, desafiando la comprensión tradicional de la responsabilidad individual en actos colectivos - crédito composición fotográfica

Un video presentado como prueba permitió reconstruir la secuencia de los hechos y el papel de los distintos involucrados. El disfraz de Tyler Durden fue clave para identificar a la víctima y entender la dinámica de la noche, aunque los testimonios y el análisis forense coinciden en que el atuendo no fue la causa directa de la violencia, sino un factor más en un escenario de desinhibición colectiva.

Análisis de Edwin Orlando Olaya Molina sobre el anonimato, el disfraz y la desinhibición

El psicólogo forense Edwin Orlando Olaya Molina, especialista en criminología y análisis de comportamiento criminal con 20 años de experiencia como perfilador criminal y analista de conducta, ha subrayado el papel del anonimato y la desindividuación en la propensión a conductas violentas durante eventos como Halloween.

“El anonimato proporcionado por un disfraz o una máscara puede tener implicaciones directas en la propensión a cometer delitos o actos violentos”, explicó Olaya Molina.

Sobre esto, la jueza de control de garantías del proceso judicial se refirió en su momento: “Aún más grave resulta el hecho de que el imputado (Juan Carlos Súarez) utilizó un disfraz y el maquillaje facial como mecanismo de ocultamiento, lo que evidencia una premeditación y una conciencia clara de que no sería fácilmente identificado”.

El material, difundido por la cuenta Pasa en Bogotá, se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues permitió confirmar la participación de un segundo implicado en la agresión que le costó la vida al estudiante de la Universidad de Los Andes.

Según su análisis, cubrir el rostro facilita la crueldad al reducir la empatía y la sensación de responsabilidad individual, lo que históricamente ha llevado a la prohibición de máscaras en manifestaciones en algunos países, como Colombia.

Cabe mencionar que en este caso violento ninguno de los involucrados, tanto víctima como los presuntos victimarios, usaba una máscara, en todo caso, sería maquillaje y ropa similar a la de los personajes ficticios.

En el contexto de Halloween, el disfraz se convierte en una herramienta para dejar de ser quien se es, favoreciendo la desinhibición y disminuyendo el temor a la evaluación social. “El disfraz elegido... favorece la desinhibición, disminuye la autoconsciencia, así como el temor a la evaluación de los demás”, añadió el especialista.

Sin embargo, Olaya Molina enfatizó que los disfraces no son la causa de la violencia, sino moduladores psicológicos y sociales en individuos predispuestos, junto a otros factores como el consumo de alcohol y la dinámica de grupo.

El significado cultural de Tyler Durden y “El Club de la Pelea”

La figura de Tyler Durden, interpretada por Brad Pitt en El Club de la Pelea, ha trascendido el cine para convertirse en un símbolo dentro de comunidades masculinas radicalizadas en internet, conocidas como la manosfera: espacios en línea que promueven la masculinidad enfatizada, la hostilidad hacia las mujeres o misoginia, y una fuerte oposición al feminismo, además del sentimiento de superioridad sobre todas aquellas masculinidades “menores”.

En plataformas como Youtube, youtubers suben contenido analizando desde diferentes perspectivas la película El Club de la Pelea - crédito captura de pantalla / Youtube

Según Vice en 2017, estos grupos han adoptado la película como un evangelio que justifica la hostilidad hacia el feminismo y la reivindicación de roles de género tradicionales. En estos espacios, los hombres se dividen entre “alfa” y “beta”, y se promueve la idea de que la violencia es inherente a la naturaleza masculina.

“La afinidad que siente la manosfera por El Club de la Lucha surge de una afirmación comúnmente aceptada y biológicamente determinista: la de que los hombres están naturalmente predispuestos a ser violentos”, señala Vice.

Precisamente, acciones que también la jueza del caso expresó en su conclusión sobre los hechos realizados por Suaréz como: “Demuestran un nivel de determinación, de insensibilidad y desprecio por la vida humana, incompatible con el comportamiento de una persona que esté dispuesta a asumir su responsabilidad o comparecer voluntariamente ante la administración de justicia”

La crítica a la masculinidad y la influencia de referentes culturales en la violencia

El análisis de Vice y las observaciones de Olaya Molina coinciden en la necesidad de matizar la responsabilidad de los referentes culturales en la génesis de la violencia. Si bien personajes como Tyler Durden pueden actuar como catalizadores en contextos específicos, ambos sostienen que la violencia no puede atribuirse exclusivamente a la influencia de la cultura pop o a la elección de un disfraz.

La magistrada encargada del proceso judicial destaca la importancia de los elementos usados para ocultar la identidad, señalando la intencionalidad y la planificación detrás de los actos violentos ocurridos en la noche de Halloween - crédito Universidad de Los Andes / Facebook

“Podríamos hacer profundas y muy especulativas reflexiones con respecto al porqué la elección de Tyler Durden... Tal vez estos disfraces actuaron como un factor de influencia en sus respectivas conductas esa noche, pero no fue lo único”, sostuvo Olaya Molina.

Durante el periodo de tiempo en el que este caso fue mediático, en las primeras semanas de noviembre, foros en línea ironizaron el hecho de que Jaime Esteban Moreno, disfrazado del uno de los personajes más violentos y conflictivos de la película El Club de la Pelea, fuera la víctima fatal de este acto de violencia, sin dejar de resaltar que quienes justificaban la agresión afirmando que al estar disfrazado de Tyler Durden tenía que estar preparado para pelear, no habían entendido el mensaje del director David Fincher, en esa película: una crítica a la masculinidad violenta y conflictiva.

Siendo el 24 de noviembre del 2025, dichos comentarios en línea han sido eliminados por la misma comunidad digital.