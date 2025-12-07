Colombia

Claudia López oficializó su intención de participar en consulta de marzo de 2026: “Resultados y cero corrupción”

La precandidata formalizó su intención ante el Consejo Nacional Electoral. Aseguró que busca abrir la puerta a una coalición que represente a sectores ciudadanos alejados de los extremos políticos

Claudia López ya consiguió las firmas necesarias para oficializar su candidatura - crédito Colprensa

La precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá Claudia López y su grupo ciudadano Imparables formalizó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su intención de participar en una consulta interpartidista que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026, fecha que coincide con las elecciones al Congreso de la República y que definirá a los aspirantes que participarán en las elecciones presidenciales de mayo.

Esta decisión, según la comunicación oficial que compartió López, responde a su meta de llegar al cargo más importante del país representando una alternativa distinta a lo que considera son ideologías de extremos. “Hoy millones de personas, las mayorías ciudadanas de Colombia, buscamos alternativas distintas a los extremos que han marcado nuestra vida pública en las últimas décadas, para liderar el gobierno y sacar el país adelante”, señaló López, citada en el comunicado.

En el documento, la precandidata aseguró que existe la necesidad de una opción política que supere tanto al uribismo (Álvaro Uribe Vélez) como al Pacto Histórico –colectividad que respalda al hoy presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia–, abriendo la posibilidad de una coalición que represente a los sectores mayoritarios que no se identifican con ninguno de estos polos.

La precandidata Claudia López aseguró que el petrismo y el uribismo son los extremos que espera derrotar - crédito EFE

La aspirante afirmó que las mayorías ciudadanas no solo buscan una alternativa para la próxima elección presidencial; esperan el inicio de una nueva etapa política en la historia nacional.

Una alternativa que en el 2026 trascienda la propuesta del frente amplio y el pacto histórico del petrismo y que no retroceda al Pacto prehistórico que propone el uribismo. Una alternativa que trascienda caudillos, sectarismo y polarización y se concentre en cumplirle a la gente y dar soluciones concretas a sus necesidades”, detalló.

López ya ha reunido más de 1,2 millones de firmas en todo el país para poder sumarse a la contienda electoral y participar en la consulta interpartidista, que serán radicadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil el miércoles 10 de diciembre a las 8:00 a. m., momento en el que quedará formalmente inscrita como candidata.

La precandidata espera participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026 - crédito Reuters

Al cumplir con la exigencia legal de dar a conocer oportunamente al CNE su voluntad de hacer parte de la consulta, la exalcaldesa afirma estar preparada para competir con otros aspirantes que compartan el objetivo de construir una opción seria y viable para el país.

A través de su cuenta de X, la exalcaldesa de Bogotá se mostró como la opción de ejecutar una administración libre de corrupción y que entregue a la ciudadanía los resultados esperados.

“Una buena alternativa para enfrentar a los dos extremos es mediante una consulta entre quienes genuinamente queremos representar una alternativa democrática distinta a ellos. Así lo reiteré ante el @CNE_COLOMBIA. En cualquier caso, no son las componendas politiqueras sino el voto libre de las mayorías el que decidirá el año entrante el rumbo y liderazgo con carácter, resultados y cero corrupción que busca Colombia”, escribió la precandidata en la red social.

La precandidata Claudia López Hernández aseguró que pretende derrotar al petrismo y al uribismo - crédito @ClaudiaLopez/X

López ha sido cuestionada por presentarse como una política de centro, que no es afín al petrismo ni al uribismo. Las quejas hacia la aspirante radican en el hecho de que apoyó al hoy primer mandatario en las elecciones presidenciales de 2022. En conversación con La Silla Vacía, la exalcaldesa disipó las dudas que hay al respecto, enfatizando que no está a favor de Gustavo Petro, pese a que contó con su voto en la contienda electoral.

"La joda de: ‘Ay, voté por Petro y se le enroscó a Petro’. Yo nunca he estado en eso. Yo nunca he sido del Pacto Histórico, nunca he sido de un pacto de izquierda, nunca. Al único partido que yo había pertenecido era al Verde”, señaló.

