Chats revelan que viceministro de Igualdad llamó “hp” a la hija de Petro y habría direccionado contrato por $55.000 millones

Dumar Guevara habría obstaculizado la visita de Andrea Petro y su madre al Ministerio de Igualdad y al parecer mantuvo vínculos previos con la firma seleccionada para operar la logística ministerial

Andrea Petro y Dumar Guevara, en el centro de la reciente polémica por las decisiones y mensajes conocidos en el Ministerio de Igualdad. - crédito Universidad de los Llanos y @andreapetro91/Instagram

Los chats divulgados recientemente por El Colombiano muestran que el viceministro de Diversidades, Dumar David Guevara, empleó calificativos ofensivos contra Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán, durante una visita al Ministerio de Igualdad y Equidad en agosto de este año.

En ese mismo contexto, se han abierto interrogantes sobre un contrato directo por $55.000 millones entregado desde la cartera que dirige Juan Florián a una empresa con la que Guevara mantuvo vínculos laborales en el pasado.

Tensión en el Ministerio de Igualdad

En agosto, Andrea Petro y su madre acudieron a las instalaciones del Ministerio de Igualdad para proponer colaboración en foros sobre migración y discapacidad, según reportó el medio. Durante la visita, ambas aspiraban a dialogar con la actual viceministra de Mujeres, Charlotte Callejas, e intentaron también saludar al nuevo ministro Juan Florián. El funcionario no apareció, y la mediación de Dumar Guevara impidió el encuentro, como se aprecia en los chats divulgados por el diario.

En esos mensajes se lee: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”, escribió Guevara en el grupo de la entidad.

Más tarde, Guevara se refirió en términos despectivos hacia la hija y la exesposa del presidente: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas”.

El Ministerio de Igualdad enfrenta cuestionamientos tras conocerse mensajes internos donde Dumar Guevara usa expresiones ofensivas y se advierte una adjudicación directa de un contrato millonario. - crédito El Colombiano

Origen de la disputa y antecedentes laborales

La Organización Colombiana para Migrantes, liderada por Andrea Petro, desvinculó a Dumar Guevara en junio de 2023 por comportamientos contrarios a sus principios éticos y profesionales. Pese a este antecedente, Guevara llegó posteriormente al Ministerio del Interior y, en 2024, asumió un rol central en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Personas cercanas citadas por El Colombiano aseguran que “él dice que es el mejor amigo de Andrea y que se habla con el Presidente al chat personal, pero no es cierto. Ella y Mary Luz no quieren saber nada de él”. Al día siguiente de la visita de Andrea Petro y Mary Luz Herrán al Ministerio, ambas notificaron a Gustavo Petro sobre la presencia de Guevara en esa dependencia, un hecho que, de acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario desconocía.

Contrato millonario bajo la lupa

Paralelamente a la polémica por los insultos, el medio antioqueño documentó la adjudicación directa de un contrato por $55.000 millones al consorcio Publicidad Móvil de Colombia S.A.S. (Publimóvil), destinado a la logística de eventos y actividades del Ministerio de Igualdad. El contrato, firmado el 24 de octubre por el Fondo MinIgualdad (FonIgualdad), acaparó la atención de funcionarios y expertos al haberse evadido procesos competitivos y recaer en una empresa que, según los archivos, empleó a Dumar Guevara en 2015 y 2018 bajo la gerencia de José Luis Bolívar.

Las filtraciones apuntan a posibles irregularidades administrativas y trato hostil por parte del viceministro Guevara hacia integrantes de la familia presidencial. - crédito Freepik

De acuerdo con El Colombiano, Guevara autorizó el ingreso de Bolívar y su equipo al Ministerio días antes de la firma del acuerdo millonario. “Dumar entregó, direccionó y coordinó entregar la operación logística del ministerio a un exjefe de él”, puntualizó una fuente interna del Ministerio citada por el diario.

El documento se rubricó a pocos días del inicio de la ley de garantías y tiene vigencia hasta mayo de 2026. El contrato abarca seis meses y fue suscrito durante la campaña electoral al Congreso y la Presidencia. Además, la empresa ganadora se encontraba bajo proceso de reorganización empresarial por insolvencia desde 2022, como lo evidencian registros de la Superintendencia de Sociedades. Funcionarios de Colombia Compra Eficiente declararon al medio que la falta de publicación de documentos relacionados con el contrato suscita suspicacias sobre la transparencia del proceso.

Reacciones y cuestionamientos en el Gobierno

Trabajadores del FonIgualdad denunciaron despidos masivos, presuntas retaliaciones y acoso laboral en la entidad, hechos por los cuales pidieron intervención al Ministerio del Trabajo. En la Presidencia afirman, de acuerdo con fuentes recabadas por el diario, que ya había alertas sobre los comportamientos de Dumar Guevara.

El diario también investigó la situación militar de Guevara y no halló registros sobre su libreta o que hubiera resuelto su estatus militar, requisito indispensable para ser funcionario público. El Ministerio de Igualdad, el ministro Juan Florián y la empresa Publimóvil no ofrecieron comentarios a pesar de los reiterados intentos de comunicación hechos por el medio.

La polémica en el Ministerio de Igualdad se intensificó luego de que se conocieran chats que comprometen al viceministro Guevara tanto en el trato a la familia Petro - crédito @andreapetro91/Instagram - Presidencia

Panorama del Ministerio de Igualdad

La revelación de los chats y los cuestionamientos sobre el contrato de $55.000 millones ocurren mientras el futuro del Ministerio de Igualdad y Equidad sigue en discusión en el Congreso de la República. La Corte Constitucional declaró inexequible la base legal que permite su funcionamiento y se requiere una nueva aprobación antes de finalizar 2025.

Legisladores y miembros del Ejecutivo no prevén una solución próxima para subsanar el trámite, mientras que la ejecución presupuestal del ministerio se mantiene en 2,4% en el presente año.

Lotería de Boyacá: conoce los

