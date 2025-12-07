Colombia

Atentado en Cúcuta deja herido al gimnasta Jossimar Calvo y su esposa: conozca los detalles

Un ataque contra unas torres de energía en la capital de Norte de Santander dejó a varios heridos, entre ellos al reconocido deportista

Un atentado contra torres de
Un atentado contra torres de energía en Cúcuta dejó heridos al gimnasta Jossimar Calvo y su esposa - crédito Colprensa

Un atentado contra torres de energía en Cúcuta (Norte de Santander) dejó como víctimas al gimnasta colombiano Jossimar Calvo y su esposa, que resultaron heridos al ser alcanzados por la onda explosiva mientras se desplazaban en su vehículo. Las autoridades confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro.

Según la información preliminar de los hechos, el automóvil en el que viajaban el atleta y su pareja fue impactado por la explosión generada durante el ataque. Afortunadamente, las lesiones sufridas no ponen en riesgo sus vidas y recibieron atención médica inmediata.

Noticia en desarrollo...

