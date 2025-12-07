Colombia

Alcaldía de Bogotá anunció nuevas rutas y paradas en Transmilenio por temporada navideña

Las medidas buscan mejorar la conectividad y el acceso a eventos en el centro, con la participación de personal de seguridad y campañas de prevención para garantizar el bienestar de los pasajeros en las fechas festivas

Transmilenio habilitará dos rutas especiales
Transmilenio habilitará dos rutas especiales y paradas adicionales para facilitar la movilidad en el centro de Bogotá durante la Navidad - crédito TransMilenio

Con el objetivo de facilitar la movilidad y permitir que los ciudadanos disfruten de los eventos y alumbrados navideños en el centro de Bogotá, la empresa TransMilenio anunció la habilitación de dos rutas especiales y la implementación de paradas adicionales en servicios troncales durante diciembre.

Estas medidas buscan responder al incremento de la demanda de transporte público en la temporada, cuando las actividades culturales y comerciales generan una alta afluencia de personas en las zonas céntricas de la ciudad.

Entre las acciones destacadas para este fin de año, TransMilenio informó que más de 1.100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, Anfitriones, Policía del Comando de Transporte Masivo y guardas de seguridad privada estarán distribuidos en las estaciones priorizadas para reforzar la seguridad y la atención a los usuarios.

Además, se intensificarán campañas pedagógicas sobre autocuidado, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores y la prohibición de transportar pólvora en el sistema.

Las rutas troncales A60 y
Las rutas troncales A60 y F60 suman parada en avenida Jiménez los días clave de la temporada navideña en Bogotá - crédito TransMilenio S.A.

La principal novedad operativa es la incorporación de una parada adicional en la estación avenida Jiménez para las rutas troncales A60 y F60. Esta medida estará vigente los días 7, 8, 14 y 21 de diciembre, así como los domingos y festivos, y tiene como propósito mejorar la conectividad con las zonas de mayor actividad cultural, comercial y turística durante la Navidad.

El servicio A60 mantendrá su horario habitual de 4:00 a.m. a 10:00 p. m., añadiendo la parada en av. Jiménez en dirección a calle 76, mientras que el F60 operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m., sumando la misma parada en sentido hacia Portal Américas.

En paralelo, Transmilenio habilitará dos rutas navideñas entre el 13 y el 24 de diciembre, operando desde las 6:00 p. m. hasta el cierre de la jornada. La ruta troncal M09–H09 conectará el portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en parque, Biblioteca, calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego. Por su parte, la ruta zonal A024 enlazará la Plaza de Bolívar con la Plaza Cultural La Santamaría, funcionando del 13 al 23 de diciembre, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. de lunes a sábado y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m. los domingos y festivos.

La ruta navideña M09–H09 conecta
La ruta navideña M09–H09 conecta el Portal Tunal con el Museo Nacional, facilitando el acceso a eventos y alumbrados - crédito @TransMilenio/X

El refuerzo operacional también contempla un aumento en la frecuencia de los servicios en estaciones clave como Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y avenida Jiménez durante los fines de semana, a través de rutas como M47, G47, 2, M51, F51, F23 y J23. La gerente de TransMilenio S. A., María Fernanda Ortiz, subrayó que “TransMilenio está listo para una Navidad más cercana, con refuerzo operativo y pedagógico en estaciones y portales”.

Estas medidas, anunciadas por la Alcaldía de Bogotá y la empresa TransMilenio S. A., buscan ofrecer alternativas de transporte más ágiles y seguras para quienes se desplazan hacia el centro de la ciudad en diciembre, facilitando el acceso a los eventos y actividades programadas para la temporada navideña.

Servicios B28 y F28 modificarán su operación con buses biarticulados

La implementación de buses biarticulados
La implementación de buses biarticulados en los servicios B28 y F28 busca aumentar la capacidad y eficiencia del sistema de transporte - crédito TransMilenio

Desde el sábado 6 de diciembre, los servicios troncales B28 y F28 del sistema de transporte modificaron su tipología para operar con buses biarticulados, una medida que implicará la adición, redistribución y eliminación de paradas en varias estaciones clave.

Esta transformación busca optimizar la capacidad y eficiencia del servicio, afectando tanto a los usuarios habituales de estos recorridos como a quienes utilizan otras rutas que comparten estaciones.

En la estación portal Norte, se implementará una redistribución de paradas para los servicios 8 y F28, según informaron las autoridades del sistema. Por su parte, en la estación Prado, el ajuste se realizará en el vagón 1 para los servicios B55 y B74, mientras que en el vagón 3 se reorganizarán las paradas de los servicios B28 y F28.

La estación Pepe Sierra también experimentará cambios significativos: en el vagón 1 se redistribuirán las paradas de los servicios B28 y D55, y en el vagón 2 se reorganizarán las de los servicios 8 y F28. Además, se eliminará la parada en esta estación para los servicios B11 y G11, lo que obligará a los usuarios de estas rutas a buscar alternativas en su trayecto habitual.

Con la incorporación de buses biarticulados en los servicios B28 y F28, se espera una mayor capacidad de transporte y una mejor distribución de los pasajeros en las estaciones más concurridas del sistema.

