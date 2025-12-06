Partido Liberal negó aval a Carlos Quintero para las elecciones al Congreso en 2026: “Saben de dónde vinieron las presiones”

El legislador aseguró que una persona presionó para que perdiera el aval - crédito @CarlosFelipeQ/X

La Dirección Nacional del Partido Liberal decidió negar el aval para participar en las próximas elecciones al Congreso de la República al legislador Carlos Felipe Quintero Ovalle. Así lo confirmó el representante a la Cámara en un video publicado en sus redes sociales, en el que denunció públicamente la decisión.

En su declaración, Quintero Ovalle aseguró que la determinación de las directivas de la colectividad responde a intereses de los clanes políticos que, desde su perspectiva, han perjudicado históricamente al departamento del Cesar. Señaló directamente al expresidente César Gaviria, actual director del partido, y a Simón Gaviria, hijo del exmandatario, a quien señaló de ser la “sombra del poder” que enarbola su padre.

“Pasó lo inevitable. La Dirección Nacional del Partido Liberal me negó el aval, me negó la oportunidad de luchar en democracia. César Gaviria y Simón Gaviria, los dueños del Partido Liberal, me cortan las alas. ¿Será por miedo? ¿Será por temor a decir la verdad?”, precisó el representante.

Además, denunció que la dirección del partido habría entregado el control a los clanes políticos, a los que responsabilizó de “desangrar el Cesar”. Y en su descontento por la decisión, aseguró que la colectividad está quitándole su respaldo a un congresista que lleva varios años intentando garantizar su crecimiento.

Consideró la situación como “inaudita” y expresó: “Hoy, a un representante actual que ha hecho partido, que ha construido con las bases liberales, que durante tres años luchamos para que el partido creciera, hoy le dan la espalda, negándole la oportunidad de participar”.

No obstante, a pesar de la negativa, el representante afirmó estar determinado a continuar su labor social y política. Dirigiéndose a la población del Cesar, aseguró que su voz no será silenciada y que seguirá trabajando junto a las madres cabeza de hogar, campesinos, líderes sociales y mujeres. Enfatizó que el aval partidario no lo define: “Porque a mí un aval no me identifica ni me define. Seguiré con el pueblo”.

En una publicación escrita en su cuenta de X ahondó en su crítica hacia el partido y sus dirigentes. Aseguró que se le está desconociendo su esfuerzo y que la dirección de la colectividad “decidió venderse al mejor postor”, sin mencionar específicamente quién sería esa persona o agrupación.

Aclaró, además, que una persona habría pedido expresamente que fuera excluido y que la presión que presuntamente ejerció para lograrlo es conocida por “todos”. “Me sacan de la contienda por miedo: miedo a mi voz, miedo a que no me callo, miedo a que siempre he denunciado lo que otros prefieren silenciar. Y todos saben de dónde vinieron las presiones y quién pidió que me borraran del camino”, aseveró.

El congresista reiteró que no permitirá que la determinación del partido le impida avanzar en su carrera política, reconociendo, en medio de todo, el dolor que le genera el haber perdido el aval.

“Rechazo con el alma la negativa del aval (…). Pero si creen que con esto van a detenerme, se equivocan. Hoy me hieren, sí, pero también me fortalecen. Seguiré luchando, más firme que nunca, por mi región y por la dignidad de quienes no se rinden ante el poder”, señaló.

Carlos Quintero había advertido sobre la posible pérdida del aval

En noviembre de 2025, Quintero hizo críticas desde el Congreso, dirigidas a la agrupación política, a César Gaviria y a su hijo Simón Gaviria. En ese momento, advirtió que sus palabras podrían tener un resultado negativo para él: la pérdida del aval, como efectivamente pasó.

“Yo creo que esta constancia va a ser, que no me den el aval del Partido Liberal. Yo creo que esta constancia le va a molestar mucho a los directores del Partido Liberal (...). El Partido Liberal, por culpa de quienes se apoderaron de su dirección en los últimos años, se convirtió en un partido reaccionario, un partido que le tiene miedo al cambio social. Se convirtió prácticamente en otra versión del Partido Conservado”, expuso en su momento.