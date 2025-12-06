Colombia

Exministro contradijo a Petro tras asegurar que el déficit fiscal se debe al pago del subsidio a la gasolina: “Entienda”

José Manuel Restrepo explicó las razones detrás del aumento de la deuda y el papel de los subsidios en la crisis fiscal del país

El exministro de Hacienda aseguró
El exministro de Hacienda aseguró que el déficit fiscal es decisión política de Petro - crédito Presidencia

El exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo cuestionó las afirmaciones que hizo a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro sobre las causas del déficit fiscal y la reactivación económica en Colombia.

Según indicó el primer mandatario, la reactivación de la economía en el país responde al aumento de la demanda de los hogares y a las acciones del Gobierno nacional, que, a su juicio, ha buscado mejorar los servicios de educación, salud y seguridad e incrementar los ingresos de los integrantes de la fuerza pública.

De igual manera, indicó que el incremento de la demanda de los hogares en el territorio nacional es el resultado del aumento de los sueldos que reciben los trabajadores, que se logró a través de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025) impulsada en su administración y del alza en el salario mínimo.

En ese sentido, explicó que “el déficit fiscal se debe al pago del subsidio a la gasolina, que alcanzó setenta billones, propiciado por una política contraria al programa de gobierno que agenció Ocampo, pero que propició (Iván) Duque y Restrepo; esa política era innecesaria”.

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que el déficit fiscal se debe al pago del subsidio a la gasolina - crédito @petrogustavo/X

Restrepo advirtió que el país enfrenta una deuda bruta equivalente al 75% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, según precisó, “es tan alto como en pandemia (2020)”, y alertó que la situación podría alcanzar máximos históricos si persisten los actuales “excesos” en el gasto público.

De acuerdo con su explicación, el incremento del gasto primario, especialmente en el rubro de funcionamiento, ha impulsado el alza de la deuda y el déficit en el país. Este aumento incluiría el “derroche y burocracia”. “Viene creciendo aún sin incluir el subsidio a combustibles de FEPEC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) que usted decidió políticamente otorgar”, señaló el exministro de Hacienda.

En ese sentido, el ex jefe de la cartera aseguró que el subsidio al Acpm ha representado durante varios años una suma de $40 billones y que parte de ese monto sigue explicando el déficit vigente.

El exministro aseguró que el
El exministro aseguró que el país enfrenta una deuda bruta equivalente al 75% del Producto Interno Bruto (PIB) - crédito Luisa González/Reuters

Así las cosas, afirmó que es falso afirmar que el déficit es por $70 billones y que fue propiciado por el subsidio que se otorgó a los combustibles en anteriores administraciones.

El déficit hoy nada tiene que ver con gastos de pasado, pero en adición, porque el grueso del subsidio y del déficit es decisión política suya. Me permito anexarle su trino donde decidió mantener el subsidio en Acpm que ha valido en varios años cuarenta billones. Lo demás siempre estuvo presupuestado y se pagó hace rato, luego no explica nada del déficit de hoy”, aclaró el experto.

Aunado a ello, Restrepo criticó la estrategia de crecimiento basada en el gasto público, calificándola de insostenible y poco deseable en el contexto actual de deuda y déficit elevados. “Eso es como una fiesta pesada donde más temprano que tarde llegará el guayabo”, indicó.

El exministro José Manuel Restrepo
El exministro José Manuel Restrepo Abondano advirtió sobre gastos desbordados en el Gobierno Petro - crédito @jrestrp/X

En cuanto al salario mínimo, Restrepo advirtió que su incremento sería desbordado –teniendo en cuenta que el presidente Petro ha optado por establecer aumentos altos – y que, en consecuencia, ha tenido efectos negativos en el mercado laboral. Según sus datos, la medida ha reducido el número de trabajadores que reciben el salario mínimo y se está registrando un alza en la informalidad, con más personas percibiendo ingresos por debajo de ese umbral.

Es una medida que hoy está empobreciendo más y pauperizando más la economía. El cuadro así lo demuestra”, afirmó.

Finalmente, Restrepo instó al presidente Petro a reconsiderar su enfoque de reactivación económica, señalando que la inversión privada en relación con el PIB se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas. “Entienda que es con empresa que el país crece y no con estatización”, concluyó el exministro.

