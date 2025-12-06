Denuncian qué gobernación del Quindío se gastó “5.000 millones en lucecitas para Navidad” y dejó tiradas obras de infraestructuras

El gasto en pantallas LED y luminarias en la sede administrativa ha sido cuestionado por organizaciones civiles, que señalan la persistencia de obras inconclusas y deficiencias en servicios básicos en distintas zonas del departamento - crédito red social Armenia del Día / Facebook

La reciente inauguración de un sistema de iluminación valorado en $5.433 millones de pesos en el edificio de la Gobernación del Quindío ha generado un intenso debate público, tras la denuncia de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío sobre la aparente contradicción entre esta inversión y la persistencia de numerosas obras públicas inconclusas o deterioradas en el departamento.

El contraste entre el llamado “traje de luces” y las necesidades insatisfechas en infraestructura social y servicios básicos ha puesto en tela de juicio la priorización de los recursos públicos y la gestión de la administración departamental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proyecto de pantallas LED y luminarias, presentado como símbolo de modernidad y atractivo turístico, se ha convertido en el epicentro de la controversia.

Según la Veeduría Cívica, mientras la sede administrativa brilla, miles de familias continúan en condiciones precarias, con viviendas en invasiones, pisos de tierra y sin acceso a servicios esenciales. “No se puede seguir maquillando la realidad del Quindío con luces y pantallas, mientras persisten escenarios destruidos, infraestructura social abandonada, miles de hogares viviendo en zonas de alto riesgo y deficiencias en los servicios básicos”, advirtió la organización.

Entre los casos más críticos documentados por la Veeduría se encuentra el estadio de Calarcá, una infraestructura deportiva que, lejos de ser motivo de orgullo regional, se ha transformado en un símbolo de abandono y mala gestión, situación que se remonta a la época en que el actual gobernador fue secretario de despacho.

Otro ejemplo señalado es el laboratorio de Salud Pública en El Caimo, calificado como el “elefante blanco” más grande del departamento, cuya millonaria inversión no ha logrado satisfacer las necesidades de vigilancia en salud.

Las organizaciones de control y la ciudadanía han exigido transparencia y revisión de contratos, ante la percepción de que la modernización de la sede oficial no responde a las urgencias de la comunidad - Gobernación del Quindío

El coliseo del barrio La Patria, en Armenia, también figura entre las obras cuestionadas. Su cubierta destruida y las instalaciones deterioradas afectan la seguridad y el derecho a la educación digna de niños y adolescentes. En Salento, municipio de origen del actual gobernador, la ausencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) adecuada en sectores como La Calzada y Boquía ha generado impactos ambientales y problemas recurrentes durante la temporada de lluvias.

Además, la Veeduría denunció retrasos, improvisaciones y entregas incompletas en los escenarios deportivos construidos para los Juegos Nacionales y Paranacionales, lo que pone en entredicho la planeación y el uso de los recursos destinados a estos proyectos.

A estas situaciones se suman cuestionamientos sobre la contratación, la priorización del gasto y el desorden en la gestión pública, que, según la Veeduría, reflejan un deterioro institucional preocupante y una falta de sentido común en la definición de las verdaderas urgencias del departamento.

La Veeduría Cívica Armenia y Quindío ha exigido a los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Asamblea, Personerías y Concejos, una revisión integral de los proyectos, sus contratos, costos y niveles de avance real.

También solicitó la publicación transparente de la información contractual y técnica tanto del proyecto de iluminación como de las obras cuestionadas, e invitó a la ciudadanía, medios de comunicación y organizaciones sociales a ejercer vigilancia activa y documentar el estado de las infraestructuras. Además, la organización hizo un llamado a los asesores médicos del gobernador para que evalúen su “conciencia situacional” y pidió a la Asamblea Departamental que tome decisiones al respecto.

Desde la administración departamental, el secretario de Planeación, Luis Alberto Rincón Quintero, ofreció explicaciones sobre el estado de los proyectos señalados. Respecto al estadio de Calarcá, informó que se suscribió el contrato de comodato 003 de 2025, con inicio de ejecución el 12 de mayo de ese año y un plazo de cinco años.

Las organizaciones de control y la ciudadanía han exigido transparencia y revisión de contratos, ante la percepción de que la modernización de la sede oficial no responde a las urgencias de la comunidad - crédito Freepik

Además, indicó que se está estructurando un proyecto de ordenanza para entregar el dominio del predio al municipio, proceso que requiere autorización de la Asamblea Departamental. Rincón Quintero aclaró que el gobernador se comprometió a invertir en la recuperación del estadio, pero que el municipio de Calarcá aún no ha entregado los estudios y diseños técnicos necesarios, condición indispensable para avanzar.

En cuanto al laboratorio de Salud Pública, el secretario de Planeación señaló que la obra presenta un avance del 38% en actas pagadas y del 39,67% en balance físico acumulado al 30 de noviembre. Detalló que la estructura ya está completa, con cubierta, equipos instalados y redes sanitarias y de ventilación mecánica en funcionamiento.

Se prevé que la instalación de redes contra incendios y eléctricas se realice en los próximos días, para luego iniciar los trabajos de carpintería y acabados. Según Rincón Quintero, más de 40 personas trabajan actualmente en la obra, que se estima estará finalizada entre mayo y junio de 2026, lo que, a su juicio, descarta la posibilidad de que se convierta en un “elefante blanco”.

Sobre la Ptar de Salento, el funcionario explicó que, en coordinación con la alcaldía local y la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), se logró la concertación del predio La Emilia, apto técnica y ambientalmente para la construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (Stard) en Boquía.

Además, se obtuvo la carta de intención de donación de un lote de 3.000 m² por parte de la Reforestadora Andina S.A. El Plan Departamental de Aguas (PDA) se encuentra en trámite precontractual para la consultoría y la interventoría, con recursos asignados para adelantar los estudios y diseños del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

En relación con el coliseo del barrio La Patria, Rincón Quintero indicó que, en el marco de una acción popular contra el departamento y el municipio de Armenia, la secretaría de Infraestructura dispuso el desmonte de la cubierta y la recuperación del escenario a cielo abierto, con el objetivo de ponerlo a disposición de la comunidad durante 2026.

El debate sobre el gasto en modernización del edificio gubernamental expone la compleja relación entre imagen institucional y atención a necesidades sociales urgentes en el departamento - crédito Adobe Stock

Sobre los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales, el secretario afirmó que tanto el Coliseo Multideporte como el Complejo Acuático están terminados y han sido utilizados para eventos federados de natación. La demora en su entrega oficial al municipio de Armenia, según explicó, obedece a trámites administrativos y no afecta la culminación física de las obras.

En materia de vivienda, la administración departamental reportó la gestión de recursos cercanos a $4.700 millones para un proyecto de 350 mejoramientos de vivienda urbana y rural, actualmente en ejecución y con una inversión total superior a $6.000 millones, beneficiando a los 12 municipios del Quindío.

Además, se gestionó un cupo de endeudamiento por $23.000 millones para la construcción de 737 viviendas nuevas, proyectos que se encuentran en estructuración y cierre financiero, con el objetivo de atender una necesidad histórica en la región.