Conductor de transporte informal fue capturado tras arrollar a un agente de tránsito en Medellín: esto dijo la Secretaría de Movilidad

El detenido presentaba primer grado de alcoholemia y tenía la licencia de conducción y la revisión técnicomecánica vencidas - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video

Un conductor de un vehículo de transporte informal en el corregimiento San Antonio de Prado, en Medellín (Antioquia), fue capturado tras arrollar a un agente de tránsito durante un operativo de control de embriaguez.

El hombre, que intentó huir del retén, presentaba primer grado de alcoholemia y tenía tanto la licencia de conducción como la revisión técnicomecánica vencidas, según informó la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El incidente, que se produjo en la mañana del jueves en los límites con Itagüí, expone la preocupación de las autoridades por la seguridad de los funcionarios encargados de la vigilancia vial y la reiteración de este tipo de agresiones en la ciudad.

En el momento de la detención, la Policía Metropolitana halló en el vehículo un arma cortopunzante y sustancias estupefacientes, elementos que quedaron bajo custodia policial.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un Mazda 323 amarillo intentó huir del retén y arrastró al agente varios metros - crédito Redes sociales/X

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, detalló que el conductor fue puesto de inmediato a disposición de la Fiscalía y enfatizó que deberá responder por el delito de violencia contra servidor público, así como por poner en riesgo la vida del agente.

El hecho ocurrió cuando un grupo de guardas de tránsito interceptó un Mazda 323 amarillo que prestaba servicio de transporte informal. Al intentar evitar la inmovilización del vehículo, el conductor arrolló a uno de los agentes, que quedó sobre el capó y fue arrastrado varios metros antes de que el automóvil colisionara contra otro carro en la vía.

La Secretaría de Movilidad confirmó que la prueba de embriaguez practicada al sospechoso resultó positiva en primer grado.

El secretario Ruiz manifestó su rechazo categórico al suceso y afirmó: “Rechazamos categóricamente este suceso que puso en riesgo la vida y la integridad de un agente de tránsito que cumplía con su deber en el cuidado y la protección de los actores viales”.

En el vehículo se hallaron un arma cortopunzante y sustancias estupefacientes, que quedaron bajo custodia policial - crédito Captura video

Además, reiteró que la Administración no permitirá que este tipo de agresiones se normalicen en Medellín. Ruiz detalló: “En menos de 15 días, 2 personas han sido capturadas por este mismo delito y están respondiendo ante las autoridades judiciales”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que actúe con responsabilidad en las vías y respete la labor de los funcionarios encargados de la seguridad vial.

Federico Gutiérrez se molestó con El Billetudo, influencer bogotano que agredió a un agente de tránsito: “Medellín se respeta”

La reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resultó inmediata luego del incidente en el que estuvo involucrado el influencer Johan Andrés López, conocido como El Billetudo.

El mandatario expresó a través de sus redes sociales una postura firme frente a la controversia: “Medellín se respeta. Desde que yo sea Alcalde, haré respetar a la ciudad y a nuestra gente. Nadie, absolutamente nadie está por encima de la Ley”, según escribió el funcionario.

El alcalde aseveró que ninguna persona, sea figura pública, está exenta de lo que dice la ley - crédito Colprensa/Captura de Video

El altercado que generó la polémica se produjo durante una caravana nocturna en el sector de Las Palmas el domingo 30 de noviembre, actividad organizada para celebrar el inicio de diciembre y que congregó a numerosos fanáticos y curiosos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los agentes advirtieron que la camioneta del influenciador presentaba la placa trasera parcialmente ocultada bajo un adhesivo con el nombre artístico del conductor; una acción prohibida por el Código Nacional de Tránsito.

Al intervenir el vehículo, las autoridades detectaron dos irregularidades adicionales. Una de ellas consistió en la negativa del conductor a mostrar la tarjeta de propiedad. También comprobaron que el automóvil había sido pintado completamente de dorado sin que se hubiera reportado el cambio de color ante el Ministerio de Transporte, como exige la normativa vigente.

Durante la intervención, López, cuyo contenido digital gira en torno a la ostentación de bienes de lujo y autos de alta gama en tonos dorados, increpó a uno de los agentes, como quedó registrado en videos ampliamente difundidos en redes: “Qué agente va a ser usted, usted es un celador”, exclamó.