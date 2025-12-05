Último día para pagar impuesto predial en Bogotá: opción habilitada para algunos propietarios

Este viernes 5 de diciembre vence el plazo para pagar el impuesto predial - crédito Alcaldía de Cartagena

Este viernes 5 de diciembre de 2025, finaliza el plazo para el pago de la cuarta y última cuota del impuesto predial, correspondiente al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (Spac) en Bogotá.

La Secretaría Distrital de Hacienda recordó esta fecha a los contribuyentes que eligieron esta modalidad, que les permite dividir el valor del impuesto predial en cuatro pagos iguales cada año, sin intereses ni sanciones, siempre que se cumplan las fechas establecidas.

En 2025, 27.797 propietarios de predios en Bogotá eligieron el Spac, mecanismo diseñado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según la Secretaría de Hacienda, este sistema da la posibilidad de programar los pagos a lo largo del año, evitando intereses o sanciones, siempre bajo la condición de cumplir los plazos del calendario tributario.

“Es importante que los ciudadanos que se hayan acogido al pago por cuotas del impuesto predial realicen el pago de su cuarta cuota antes del próximo viernes, 5 de diciembre. De lo contrario, deberán cancelar las cuotas acumuladas más los intereses generados por el no pago oportuno”, dijo la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

¿Cómo hacer el pago del impuesto predial?

Para acceder al cupón de pago, los contribuyentes deben:

Ingresar a la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda.

Una vez en la plataforma, deben seleccionar la opción ‘Consultas’.

Posterior a ello dar clic en ‘Obligaciones pendientes’ y ‘Cupones’.

El sistema requiere habilitar las ventanas emergentes del navegador para completar la descarga del recibo.

El pago puede efectuarse en línea, a través de la plataforma PSE, o de manera presencial en las entidades financieras autorizadas, utilizando el cupón de pago debidamente impreso.

En caso de tener problemas con la parte digital, los contribuyentes pueden acudir a las oficinas de la Secretaría de Hacienda ubicadas en los puntos Cade, donde es posible solicitar el recibo de pago de manera presencial:

CAD - carrera 30 No. 25-90.

20 de Julio.

Américas

Suba

Bosa,Manitas.

Cade Plaza de las Américas(Calle 13).

El cumplimiento en estos plazos asegura que no se generen cargos adicionales, ya que el impago genera intereses de mora.

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas brinda varias ventajas a los propietarios. Permite realizar los pagos en cuatro partes iguales durante el año fiscal, siempre sin intereses si el calendario se respeta. también se elimina la necesidad de desplazarse hasta los puntos físicos y promueve el acceso digital a las obligaciones tributarias.

Esta alternativa, según datos de la Secretaría Distrital de Hacienda, cuenta con mecanismos digitales e información relevante disponible de manera digital, lo que aporta agilidad y transparencia en los procesos tributarios.

La Secretaría Distrital de Hacienda indicó que toda la información relacionada con la modalidad de pago, los calendarios tributarios y los procesos para descargar cupones o realizar consultas, puede adelantarse en su sitio web oficial, www.haciendabogota.gov.co.

Existen varias alternativas para la atención al público: los canales virtuales institucionales, los Puntos de Atención Especializada en Usaquén y el centro comercial Plaza de las Américas, así como la Red Cade en ocho puntos de la ciudad.