Transmilenio eliminó paradas en ruta que conecta el norte con el centro de Bogotá: son puntos claves para los pasajeros

Una reciente modificación en el servicio de TransMilenio afecta los trayectos entre el norte y el centro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La eliminación de paradas en la ruta troncal B y J74 del Transmilenio genera cambios que afectan la conexión hacia el centro de Bogotá desde el norte de la ciudad.

La empresa Transmilenio S.A. anunció una modificación en el servicio, medida que responde a ajustes operativos y obras relacionadas con la construcción de la primera línea del metro que avanza en la avenida Caracas.

La decisión modifica las dinámicas de movilidad de miles de usuarios que se desplazan a diario entre sectores claves del centro de la ciudad.

A partir de la actualización, la ruta B74, que cubre el trayecto entre Universidades CityU y el Portal Norte, elimina paradas en las estaciones:

Museo del Oro.

Las Aguas - Centro Colombo Americano.

En sentido contrario, la J74 deja de detenerse en esas mismas estaciones. El objetivo de estos ajustes es optimizar la operación y facilitar el flujo vehicular en sectores donde las obras viales avanzan.

Con esta modificación, Transmilenio mantiene los horarios habituales para estas rutas.

El B74 opera lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 10:30 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 8:30 p. m.

El J74 funciona lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:30 p.m., y los sábados de 6:30 a.m. a 8:30 p.m.

Paradas actuales del B74:

Universidades CityU (Vagón 2)

Calle 45

Temporal Calle 57

Héroes

Virrey

Calle 127

Prado

Calle 142

Calle 146

Mazurén

Toberín - Foundever

Portal Norte

Paradas actuales del J74:

Portal Norte

Toberín - Foundever

Mazurén

Calle 146

Calle 142

Prado

Calle 127

Virrey

Héroes

Temporal Calle 57

Calle 45

Universidades CityU (Vagón 1)

Transmilenio hizo un llamado a los usuarios que utilizan a diario estos servicios, recomendando “incluir dentro de los planes de viaje estos cambios, con el fin de evitar contratiempos”.

La empresa también recordó que quienes tengan dudas pueden acudir al personal de información ubicado en cada estación del sistema, tanto a lo largo de la troncal como en los puntos de integración con otros medios de transporte masivo.

Nueva ruta de Transmilenio en Soacha

Además del cambio en la ruta, la empresa anunció nuevas alternativas de conectividad que buscan responder a la demanda ciudadana.

Recientemente, la empresa informó que entrará en operación el próximo martes, 9 de diciembre, el servicio E48-G48, una ruta que establece conexión directa entre el municipio de Soacha y la NQS Central.

El servicio E48-G48 presenta dos modalidades: la ruta E48 circula en las mañanas, de lunes a viernes, de 4:00 a. m. a 9:00 a. m., y conecta estaciones como:

San Mateo.

Terreros.

León XIII.

La Despensa.

Bosa.

Sevillana.

Venecia.

General Santander.

Santa Isabel.

Ricaurte

CAD.

Por su parte, la G48 funciona en las tardes, de 4:00 p.m. a 10:00 p. m., en sentido opuesto, desde CAD a San Mateo.

Las actualizaciones de rutas seguirán comunicándose mediante canales oficiales, como las redes de TransMilenio S.A. y la página web institucional.