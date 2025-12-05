Colombia

Transmilenio eliminó paradas en ruta que conecta el norte con el centro de Bogotá: son puntos claves para los pasajeros

En los últimos días, se presentó una actualización en el servicio de Transmilenio para quienes se desplazan entre el norte y el centro de Bogotá, lo que implica cambios en los recorridos habituales

Guardar
Una reciente modificación en el
Una reciente modificación en el servicio de TransMilenio afecta los trayectos entre el norte y el centro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La eliminación de paradas en la ruta troncal B y J74 del Transmilenio genera cambios que afectan la conexión hacia el centro de Bogotá desde el norte de la ciudad.

La empresa Transmilenio S.A. anunció una modificación en el servicio, medida que responde a ajustes operativos y obras relacionadas con la construcción de la primera línea del metro que avanza en la avenida Caracas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión modifica las dinámicas de movilidad de miles de usuarios que se desplazan a diario entre sectores claves del centro de la ciudad.

A partir de la actualización, la ruta B74, que cubre el trayecto entre Universidades CityU y el Portal Norte, elimina paradas en las estaciones:

  • Museo del Oro.
  • Las Aguas - Centro Colombo Americano.

En sentido contrario, la J74 deja de detenerse en esas mismas estaciones. El objetivo de estos ajustes es optimizar la operación y facilitar el flujo vehicular en sectores donde las obras viales avanzan.

Con esta modificación, Transmilenio mantiene los horarios habituales para estas rutas.

  • El B74 opera lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 10:30 p. m. y sábados de 7:00 a. m. a 8:30 p. m.
  • El J74 funciona lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:30 p.m., y los sábados de 6:30 a.m. a 8:30 p.m.

Paradas actuales del B74:

  • Universidades CityU (Vagón 2)
  • Calle 45
  • Temporal Calle 57
  • Héroes
  • Virrey
  • Calle 127
  • Prado
  • Calle 142
  • Calle 146
  • Mazurén
  • Toberín - Foundever
  • Portal Norte

Paradas actuales del J74:

  • Portal Norte
  • Toberín - Foundever
  • Mazurén
  • Calle 146
  • Calle 142
  • Prado
  • Calle 127
  • Virrey
  • Héroes
  • Temporal Calle 57
  • Calle 45
  • Universidades CityU (Vagón 1)

Transmilenio hizo un llamado a los usuarios que utilizan a diario estos servicios, recomendando “incluir dentro de los planes de viaje estos cambios, con el fin de evitar contratiempos”.

La empresa también recordó que quienes tengan dudas pueden acudir al personal de información ubicado en cada estación del sistema, tanto a lo largo de la troncal como en los puntos de integración con otros medios de transporte masivo.

Nueva ruta de Transmilenio en Soacha

Además del cambio en la ruta, la empresa anunció nuevas alternativas de conectividad que buscan responder a la demanda ciudadana.

Recientemente, la empresa informó que entrará en operación el próximo martes, 9 de diciembre, el servicio E48-G48, una ruta que establece conexión directa entre el municipio de Soacha y la NQS Central.

El servicio E48-G48 presenta dos modalidades: la ruta E48 circula en las mañanas, de lunes a viernes, de 4:00 a. m. a 9:00 a. m., y conecta estaciones como:

  • San Mateo.
  • Terreros.
  • León XIII.
  • La Despensa.
  • Bosa.
  • Sevillana.
  • Venecia.
  • General Santander.
  • Santa Isabel.
  • Ricaurte
  • CAD.

Por su parte, la G48 funciona en las tardes, de 4:00 p.m. a 10:00 p. m., en sentido opuesto, desde CAD a San Mateo.

Las actualizaciones de rutas seguirán comunicándose mediante canales oficiales, como las redes de TransMilenio S.A. y la página web institucional.

Temas Relacionados

TransmilenioBogotáMetro de BogotáObras en BogotáMuseo del OroRutas de TransmilenioTransporteMovilidadSoachaColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO hoy: Siga el minuto a minuto de diciembre desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Jessi Uribe revela el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

El artista compartió imágenes del impresionante armario, donde sobresalen los accesorios y prendas de la cantante, que se estrenó como mamá

Jessi Uribe revela el impresionante

Clásico paisa terminó a los golpes en la recta final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: jugadores vieron la tarjeta roja al final del compromiso

La tensión se desató cuando los jugadores se dirigían a los vestuarios, por una discusión entre el arquero uruguayo Washington Aguerre, del Dim, y el defensor William Tesillo, de Nacional

Clásico paisa terminó a los

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 5 de diciembre de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del

Medio internacional afirma que Estados Unidos realizó cuatro bombardeos contra narcolanchas cerca de Buenaventura: una pertenecería al ELN

Una investigación de The Washington Post revela que al menos cuatro ataques aéreos se llevaron a cabo frente a Buenaventura y otros dos entre Colombia y Ecuador, presuntamente contra embarcaciones con drogas

Medio internacional afirma que Estados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Estos son los requisitos que

Estos son los requisitos que tiene Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’

Jessi Uribe revela el impresionante clóset de Paola Jara con cientos de prendas de lujo: “Como un almacén”

La locura que desataron Ibai Llanos y Westcol en la comuna 13 de Medellín; allí el famoso streamer español grabó un blog: “Señor, ¿me regala una foto?”

Así reaccionó Dímelo King a las declaraciones de Valentino Lázaro por votaciones para ver si sigue o no en el programa

Aida Victoria Merlano reveló que ella le dio permiso a Westcol para trabajar con “el agropecuario” en su nuevo ‘reality’: “Me sirve que haga plata”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO hoy: Siga el minuto a minuto de diciembre desde Colombia

Clásico paisa terminó a los golpes en la recta final de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: jugadores vieron la tarjeta roja al final del compromiso

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026, sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia: “Llegar al último día”

Así quedó el cuadrangular A de la Liga BetPlay: Junior a un paso de la final y Nacional espera un favor de Medellín

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares