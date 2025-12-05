Tarifas del gas vehicular aumentan en varias regiones de Colombia con variaciones por departamento

La conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) ofrece una opción práctica para disminuir los costos operativos del sector transporte. Foto: Gobierno del Perú

Cerca del cambio hacia combustibles más limpios en Colombia comenzó a consolidarse hace alrededor de veinte años, cuando numerosos propietarios de vehículos optaron por adaptar sus motores para emplear gas natural como opción frente a la gasolina.

Esta modificación impulsó un proceso que, según recordó la Revista Semana, buscaba reducir los costos asociados al uso de combustibles líquidos y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir las emisiones contaminantes generadas por el tránsito urbano.

Desde entonces, el gas natural vehicular (GNV) se convirtió en una alternativa frecuente para conductores particulares y para sectores como el taxismo, que hallaron en este sistema una manera de operar con un impacto ambiental más bajo.

La transición generó cambios importantes en la movilidad diaria, en especial en las grandes ciudades, donde el uso de GNV se masificó. Los usuarios de este combustible han mantenido durante años una dinámica basada en precios estables. Sin embargo, el ajuste reciente en los contratos de suministro produjo aumentos que comenzaron a aplicarse en varias estaciones del país, lo que ha generado preocupación en múltiples regiones.

Desde horas de la mañana se observaron largas filas en puntos de abastecimiento. En algunos sitios, los vehículos esperaron turnos extensos debido al elevado flujo de usuarios. Según la información divulgada por Semana, la renovación contractual derivó en tarifas superiores para los consumidores, una situación que afecta con especial fuerza a quienes dependen del combustible para trabajar.

Las alzas no son uniformes en todo el territorio. Los departamentos tendrán variaciones propias, de manera que cada zona enfrentará ajustes particulares según la estructura regional del mercado. En los Llanos Orientales y en Antioquia, por ejemplo, los incrementos podrían alcanzar un 5 % para los usuarios de GNV. En contraste, en departamentos de la región Caribe las subidas pueden llegar hasta el 13 %, de acuerdo con la información presentada.

En otras zonas del país, el panorama es más amplio. Los porcentajes proyectados por región quedaron distribuidos así: Eje Cafetero con incrementos que podrían llegar al 10 %, Antioquia con ajustes de hasta el 5 %, Tolima y Huila con aumentos que podrían alcanzar el 20 %, Cundinamarca con variaciones que llegarían al 34 %, Meta con incrementos de hasta el 5 %, la región Caribe con ajustes de hasta un 13 %, Yopal con posibles aumentos del 30 % y Santander con variaciones que podrían llegar al 34 %.

El gremio del sector energético ha manifestado que las condiciones actuales deben analizarse con detenimiento. En un comunicado citado por Semana, se recordó que “No hay cómo maniobrar una contingencia”, frase pronunciada en medio de advertencias sobre la situación del gas en el país. Esta afirmación surgió tras reportes que señalan que la disponibilidad del recurso enfrenta presiones debido al incremento del consumo y a la capacidad instalada para atender la demanda.

Datos divulgados por Naturgas indican que una porción relativamente pequeña de los vehículos de carga opera con este combustible. Solo el 4 % del transporte pesado utiliza gas en su sistema de combustión, mientras que en los automotores livianos el uso alcanza el 33 %, lo cual representa aproximadamente 6,6 millones de unidades que dependen del GNV. A esto se suman 13,1 millones de motocicletas —el 63 % del total— que funcionan con gas, lo que refleja la importancia del hidrocarburo en la movilidad cotidiana de distintos sectores económicos.

Otros datos señalan que el parque automotor de carga del país tiene una antigüedad promedio superior a dos décadas. Esta condición, según el gremio, representa uno de los factores que influye en los niveles de calidad del aire en las zonas urbanas, asunto sobre el cual se han mantenido debates técnicos. En este contexto, la modernización de tecnologías ha sido uno de los temas más mencionados por las organizaciones del sector.

Los incrementos anunciados han llevado a que los usuarios estén atentos a los ajustes que aplicarán las estaciones de servicio en cada departamento. Las diferencias regionales hacen que cada conductor deba verificar cómo se verá impactado dependiendo de su lugar de residencia o trabajo. Para quienes operan vehículos de servicio público, será necesario revisar los costos asociados a la operación diaria.