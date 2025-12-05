Colombia

Tarifas del gas vehicular aumentan en varias regiones de Colombia con variaciones por departamento

Los usuarios de gas natural vehicular enfrentarán incrementos diferentes según el departamento

Guardar
La conversión a Gas Natural
La conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP) ofrece una opción práctica para disminuir los costos operativos del sector transporte. Foto: Gobierno del Perú

Cerca del cambio hacia combustibles más limpios en Colombia comenzó a consolidarse hace alrededor de veinte años, cuando numerosos propietarios de vehículos optaron por adaptar sus motores para emplear gas natural como opción frente a la gasolina.

Esta modificación impulsó un proceso que, según recordó la Revista Semana, buscaba reducir los costos asociados al uso de combustibles líquidos y, al mismo tiempo, contribuir a disminuir las emisiones contaminantes generadas por el tránsito urbano.

Desde entonces, el gas natural vehicular (GNV) se convirtió en una alternativa frecuente para conductores particulares y para sectores como el taxismo, que hallaron en este sistema una manera de operar con un impacto ambiental más bajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La transición generó cambios importantes en la movilidad diaria, en especial en las grandes ciudades, donde el uso de GNV se masificó. Los usuarios de este combustible han mantenido durante años una dinámica basada en precios estables. Sin embargo, el ajuste reciente en los contratos de suministro produjo aumentos que comenzaron a aplicarse en varias estaciones del país, lo que ha generado preocupación en múltiples regiones.

Desde horas de la mañana se observaron largas filas en puntos de abastecimiento. En algunos sitios, los vehículos esperaron turnos extensos debido al elevado flujo de usuarios. Según la información divulgada por Semana, la renovación contractual derivó en tarifas superiores para los consumidores, una situación que afecta con especial fuerza a quienes dependen del combustible para trabajar.

Las alzas no son uniformes en todo el territorio. Los departamentos tendrán variaciones propias, de manera que cada zona enfrentará ajustes particulares según la estructura regional del mercado. En los Llanos Orientales y en Antioquia, por ejemplo, los incrementos podrían alcanzar un 5 % para los usuarios de GNV. En contraste, en departamentos de la región Caribe las subidas pueden llegar hasta el 13 %, de acuerdo con la información presentada.

Suministro de gas natural| Foto:
Suministro de gas natural| Foto: Colprensa

En otras zonas del país, el panorama es más amplio. Los porcentajes proyectados por región quedaron distribuidos así: Eje Cafetero con incrementos que podrían llegar al 10 %, Antioquia con ajustes de hasta el 5 %, Tolima y Huila con aumentos que podrían alcanzar el 20 %, Cundinamarca con variaciones que llegarían al 34 %, Meta con incrementos de hasta el 5 %, la región Caribe con ajustes de hasta un 13 %, Yopal con posibles aumentos del 30 % y Santander con variaciones que podrían llegar al 34 %.

El gremio del sector energético ha manifestado que las condiciones actuales deben analizarse con detenimiento. En un comunicado citado por Semana, se recordó que “No hay cómo maniobrar una contingencia”, frase pronunciada en medio de advertencias sobre la situación del gas en el país. Esta afirmación surgió tras reportes que señalan que la disponibilidad del recurso enfrenta presiones debido al incremento del consumo y a la capacidad instalada para atender la demanda.

Datos divulgados por Naturgas indican que una porción relativamente pequeña de los vehículos de carga opera con este combustible. Solo el 4 % del transporte pesado utiliza gas en su sistema de combustión, mientras que en los automotores livianos el uso alcanza el 33 %, lo cual representa aproximadamente 6,6 millones de unidades que dependen del GNV. A esto se suman 13,1 millones de motocicletas —el 63 % del total— que funcionan con gas, lo que refleja la importancia del hidrocarburo en la movilidad cotidiana de distintos sectores económicos.

Combustible para carros | Foto:
Combustible para carros | Foto: APESEG

Otros datos señalan que el parque automotor de carga del país tiene una antigüedad promedio superior a dos décadas. Esta condición, según el gremio, representa uno de los factores que influye en los niveles de calidad del aire en las zonas urbanas, asunto sobre el cual se han mantenido debates técnicos. En este contexto, la modernización de tecnologías ha sido uno de los temas más mencionados por las organizaciones del sector.

Los incrementos anunciados han llevado a que los usuarios estén atentos a los ajustes que aplicarán las estaciones de servicio en cada departamento. Las diferencias regionales hacen que cada conductor deba verificar cómo se verá impactado dependiendo de su lugar de residencia o trabajo. Para quienes operan vehículos de servicio público, será necesario revisar los costos asociados a la operación diaria.

Temas Relacionados

gas natural vehicularincrementosdepartamentosNaturgasCombustibleColombia-noticias

Más Noticias

Aumentan los reportes de VIH en Antioquia en 2025, con mayor concentración en población joven y urbana

El departamento contabiliza 2.816 notificaciones de VIH en 2025 y reporta 50 fallecimientos asociados

Aumentan los reportes de VIH

Siete capturados por abusos sexuales en el Valle de Aburrá en operativos contra delitos que afectaron a menores

Las autoridades realizaron procedimientos en varios municipios del Valle de Aburrá que permitieron la captura de siete hombres señalados de delitos sexuales y violencia intrafamiliar

Siete capturados por abusos sexuales

Operativos en Candelaria, Atlántico, por niño de 9 años desaparecido tras ser llevado por un hombre en moto

Su familia reportó llamadas extorsivas y las autoridades coordinan acciones para ubicarlo cuanto antes

Operativos en Candelaria, Atlántico, por

Tres aerolíneas frenan vuelos a Venezuela por interferencias en navegación y activan opciones para viajeros

Las suspensiones temporales de Wingo, Copa Airlines y Satena en rutas hacia Venezuela responden a reportes de interferencias en navegación satelital

Tres aerolíneas frenan vuelos a

Colpensiones aclara alcance de proyecto que modificaría la cobertura del deslizamiento del salario mínimo

La entidad precisó quiénes serían los impactados y cómo funciona el mecanismo regulado por el decreto

Colpensiones aclara alcance de proyecto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Deisy y Rata formalizaron su

Deisy y Rata formalizaron su relación en el ‘Desafío Siglo XXI’ y las redes estallaron

Hora y dónde ver FMS World Series Valencia: el regreso de Lokillo al circuito del freestyle

‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano arremetió contra Tina y Lucho la defendió: “Bruto, eso no lo hace un varón”

‘Desafío Siglo XXI’: emotiva reacción de la mamá de Pedro al saber que le regalaron una moto

El Chato sorprendió al mundo: así ganó el puesto número uno de los Latin America’s 50 Best Restaurants

Deportes

Junior de Barranquilla se acerca

Junior de Barranquilla se acerca a la final de la Liga BetPlay: eliminó al América con el triunfo 2-1 en los cuadrangulares

Camilo Vargas definió su futuro para la temporada 2026: eligió equipo para sumar minutos y llegar al mundial

El Inter Miami de Messi buscará en Colombia un fichaje clave para 2026, ya hay oferta formal

Atlético Nacional sigue vivo y Medellín es eliminado: victoria del verde 2-1 en cuadrangulares de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”