Servicio Geológico Colombiano reportó nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé: alcanzó los 900 metros de altura

El cráter, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, permanece en estado de alerta Naranja por la persistencia de actividad sísmica y geoquímica

El volcán Puracé mantiene actividad
El volcán Puracé mantiene actividad reciente con emisiones de gases y sismicidad elevada, mientras continúa bajo vigilancia permanente del SGC. - crédito @sgcol/X

Una reciente emisión de gas y ceniza en el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, alcanzó una altura aproximada de 900 metros sobre la cima, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Este fenómeno, que mantiene en alerta a las autoridades, se produce en un contexto de vigilancia constante debido a la persistencia de actividad sísmica y geoquímica, mientras el volcán permanece en estado de alerta Naranja.

El SGC advirtió que, aunque pueden observarse fluctuaciones temporales en la actividad, estas no significan un retorno inmediato a condiciones estables y cualquier cambio a alerta Amarilla requerirá un periodo de evaluación que confirme una tendencia sostenida de estabilidad.

Servicio Geológico Colombiano reportó nueva
Servicio Geológico Colombiano reportó nueva emisión de gas y ceniza del volcán Puracé que alcanzó los 900 metros de altura - SGC

En el informe, la entidad detalló que, gracias a las condiciones atmosféricas favorables, se hallaron anomalías térmicas en el interior del cráter mediante observación satelital. “Las buenas condiciones atmosféricas permitieron detectar satelitalmente anomalías térmicas al interior del cráter del volcán Puracé. En estas observaciones no se evidenciaron cambios significativos con respecto al día anterior. Estas variaciones están posiblemente asociadas al aporte de calor proveniente de los gases que ascienden desde el interior del volcán hacia la superficie”.

También se registraron emisiones de dióxido de azufre (SO₂), dispersadas hacia el suroriente en un radio de hasta doscientos kilómetros, siguiendo la dirección predominante del viento. El SGC subrayó que la cantidad de SO₂ emitido se mantiene dentro de los valores previamente observados.

El cráter, ubicado en la
El cráter, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, permanece en estado de alerta Naranja por la persistencia de actividad sísmica y geoquímica - Crédito SGC

El monitoreo, realizado desde la publicación del boletín extraordinario del 4 de diciembre de 2025 hasta el reporte del 5 de diciembre, permitió identificar sismicidad asociada con el movimiento de fluidos dentro del edificio volcánico. Este comportamiento se manifiesta en señales tipo Tremor (TR) y Largo Periodo (LP), localizadas principalmente bajo el cráter y relacionadas con la emisión sostenida de gases hacia la atmósfera. El SGC indicó que el tremor continuo persiste y que algunas de estas señales estuvieron acompañadas por emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió de las condiciones del viento.

Entre los eventos registrados, destacó la emisión de ceniza ocurrida a las 10:11 a. m. del día anterior, que alcanzó una altura cercana a los 900 metros sobre la cima. En total, se presentaron seis emisiones de ceniza, lo que motivó la emisión de alertas a la Aeronáutica Civil para la gestión del tráfico aéreo en la zona.

El SGC, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, reiteró su recomendación de no acercarse al cráter ni a sus alrededores y de seguir el proceso eruptivo a través de los boletines oficiales, así como las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Defensoría del Pueblo pidió acciones urgentes para garantizar los derechos de los afectados

La actividad del volcán ha
La actividad del volcán ha aumentado en las últimas semanas, por lo que actualmente hay alerta naranja - crédito Servicio Geológico Colombiano

Frente a las actividades del volcán Puracé, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar acciones que garanticen los derechos de las personas y comunidades afectadas.

El organismo, que forma parte del Ministerio Público, estableció que la evacuación de la ZONA A1 (amenaza alta), recomendada de manera preventiva por la Ungrd, no cuenta con las previsiones mínimas que garanticen los derechos de la población en riesgo. Ello, por cuanto la orden de evacuación carece de información clara y suficiente sobre el proceso que llevará a cabo cada una de las autoridades competentes.

Paralelamente, identificó que no existe un censo previo y actualizado de las familias en riesgo, lo que impide una caracterización adecuada de las personas afectadas. La comunidad no dispone de información oportuna y comprensible sobre los medios, tiempos y condiciones del proceso de evacuación, ni sobre las garantías para su eventual retorno. Preocupa la incertidumbre asociada con la manutención de la población evacuada, la salvaguarda de sus bienes y la situación en que quedan cultivos y animales domésticos y de producción.

Luis Fernando Suárez advierte a

Colombia podría sorprenderse el 7

El cine se toma TransMilenio

Por qué Miguel Polo Polo

La selección Colombia tendría listos
Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

El Excel de infieles podría meterle en líos legales y una abogada reveló cuáles son las únicas listas donde sí puede "stalkear" personas en Colombia

Luis Fernando Suárez advierte a Colombia en el Mundial 2026: "Se peca por desconocimiento o miramos por encima del hombro"

