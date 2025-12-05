Lotería de Cundinamarca anuncia sus últimos sorteos en 2025 con un premio mayor de $6.000 millones y secos desde $100 millones

Billetes de la Lotería de Cundinamarca, protagonistas en sorteos que han entregado millonarios reconocimientos en varias ciudades - crédito Lotería de Cundinamarca y Freepik

La Lotería de Cundinamarca anunció los últimos cuatro sorteos de 2025, ofreciendo a quienes apuestan nuevas oportunidades de ganar premios en efectivo en la recta final del año.

De acuerdo con el cronograma oficial, los sorteos se realizarán el martes 9 y los lunes 15, 22 y 29 de diciembre, fechas que marcan el cierre anual para quienes buscan participar en los tradicionales juegos de azar del país.

Los billetes correspondientes a estos sorteos ya están a disposición del público en todo el territorio nacional por medio de loteros, distribuidores oficiales y plataformas digitales autorizadas en todo el país.

Con esta medida, la entidad facilita el acceso y la transparencia en la venta, permitiendo a más personas sumarse a la expectativa de un posible premio.

Con más de un siglo de historia, la Lotería de Cundinamarca se consolida como una de las instituciones más tradicionales de los juegos de azar, realizando sorteos semanales y ediciones extraordinarias que han dejado ganadores en diferentes regiones del país.

La entidad destacó que los fondos recaudados con la venta de billetes tienen un impacto social, pues hacen posible el financiamiento de la salud subsidiada en el departamento.

La recomendación de la Lotería de Cundinamarca es adquirir los billetes de los últimos sorteos del año y conservarlos hasta la fecha en la que juegan para facilitar la reclamación del dinero en caso de ser el ganador.

Los resultados serán publicados a través de los canales oficiales y plataformas digitales, donde los participantes podrán consultar si resultaron ganadores.

Plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, la Lotería de Cundinamarca entrega premios secos que amplían las opciones de ganar. El plan de premios contempla:

Un premio seco de 100 millones de pesos

Un premio de 50 millones

Cinco premios de 20 millones

Quince premios de 10 millones

Treinta y dos premios de 6 millones

Esta distribución aumenta el atractivo del sorteo para jugadores en todo el país.

Cómo participar en la Lotería de Cundinamarca

La participación puede hacerse de forma presencial o digital. Para quienes prefieren la modalidad virtual, el proceso es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial de la Lotería de Cundinamarca

Seleccionar alguna de las plataformas habilitadas para la venta virtual, como Paga Todo Virtual, LotiColombia o Lottired

Crear una cuenta o iniciar sesión si ya está registrado

Ir a la sección de juegos de lotería y elegir la Lotería de Cundinamarca

Escoger la modalidad de juego: automática o manual

Seleccionar la cantidad de fracciones del billete que desea comprar

Confirmar el número seleccionado

Realizar el pago mediante la plataforma de pagos electrónicos (PSE)

Al completar el proceso, el sistema emitirá un comprobante digital. Ese documento debe conservarse, ya que sirve para reclamar cualquier premio en caso de resultar ganador.

¿Qué hacer si gana?

Verificar los números publicados oficialmente en los canales de la Lotería de Cundinamarca.

Conservar en buen estado el billete físico o el comprobante digital.

Acudir al canal oficial correspondiente para reclamar el premio.

Para premios mayores, presentar el documento de identidad y cumplir los requisitos fiscales definidos por la entidad.