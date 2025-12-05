Colombia

La Fiscalía busca incautar una isla en Barú vinculada a los Ochoa Vásquez

El enfrentamiento legal por el terreno en Cartagena reabre el debate sobre memoria histórica y derechos de propiedad

Guardar
La disputa por la isla
La disputa por la isla en Barú, que es conocida con el nombre de Punta la Isleta, se ha intensificado en los últimos meses, luego de que la Fiscalía emprendiera nuevas acciones para recuperar activos que considera relacionados con dineros del narcotráfico - crédito redes sociales

La familia Ochoa Vásquez, conocida por su pasado vinculado al cartel de Medellín, sostiene una firme defensa sobre la propiedad de una isla en Barú, en Cartagena, frente a la intención de la Fiscalía General de la Nación de incautarla por su presunta relación con actividades ilícitas.

El conflicto, que se desarrolla en una de las zonas turísticas más codiciadas de Colombia, ha reavivado el debate sobre la incautación de bienes relacionados con el narcotráfico y la legitimidad de la propiedad privada en contextos de memoria histórica, según informó Las2orillas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La disputa por la isla en Barú, que es conocida con el nombre de Punta la Isleta, se ha intensificado en los últimos meses, luego de que la Fiscalía emprendiera nuevas acciones para recuperar activos que considera relacionados con dineros del narcotráfico.

La familia Ochoa Vásquez sostiene que la propiedad fue adquirida de manera legal y que la persecución judicial carece de fundamento.

El medio de comunicación afirmó que el terreno, ubicado en un enclave estratégico de Cartagena, representa un valioso activo inmobiliario y un símbolo de la fortuna acumulada por los Ochoa durante los años de auge del cartel de Medellín.

En su defensa, los Ochoa han presentado documentos y argumentos legales que, según su versión, demuestran la legitimidad de la adquisición de la isla.

La familia ha insistido en que no existen pruebas que vinculen el terreno con actividades ilícitas y que la acción de la Fiscalía responde más a una persecución histórica que a hechos comprobados.

Los representantes legales de los Ochoa reiteran que la compra de la isla se realizó conforme a la ley y que cualquier intento de incautación constituye una vulneración de sus derechos de propiedad.

Por su parte, el ente investigativo mantiene la postura de que la isla debe ser incautada, argumentando que existen indicios suficientes para considerar que el bien fue adquirido con recursos provenientes del narcotráfico.

Las2orillas señala que la entidad ha intensificado en los últimos años la recuperación de activos presuntamente vinculados a organizaciones criminales, en medio de una política de extinción de dominio que busca reparar a las víctimas y desarticular las estructuras económicas del crimen organizado.

La Fiscalía sostiene que la propiedad en Barú forma parte de este proceso y que la incautación es una medida necesaria para garantizar la justicia.

Familia Ochoa

El trasfondo histórico del caso se remonta a los años 80, cuando la familia Ochoa Vásquez se consolidó como una de las principales aliadas de Pablo Escobar en el cartel de Medellín.

Durante esa época, los Ochoa acumularon una considerable fortuna, parte de la cual se habría invertido en bienes raíces de alto valor, como la isla en Barú.

Aunque la familia ha enfrentado procesos judiciales y confiscaciones en el pasado, la disputa por este terreno en particular ha adquirido una relevancia especial por su ubicación y por el simbolismo que representa en la memoria colectiva del país.

El caso plantea implicaciones legales y sociales de gran alcance. Por un lado, la controversia pone en evidencia las dificultades que enfrenta el Estado colombiano para recuperar bienes asociados al narcotráfico, especialmente cuando existen disputas sobre la legitimidad de la propiedad. Por otro, el conflicto entre la familia Ochoa y la Fiscalía reabre el debate sobre la justicia transicional, la reparación a las personas afectadas y la necesidad de garantizar el debido proceso en la extinción de dominio.

Como destaca Las2orillas, los Ochoa mantienen su posición y aseguran que la adquisición de la isla se realizó conforme a la ley, sin que existan elementos que la relacionen con actividades ilícitas, reafirmando así su determinación de conservar el terreno frente a las acciones de la Fiscalía.

Temas Relacionados

Ochoa VásquezIsla en BarúFiscalía General de la NaciónIncautación de bienesCartel de MedellínPunta la IsletaColombia-Noticias

Más Noticias

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la ceremonia desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Sorteo del Mundial 2026 EN

Los sabotajes tecnológicos en vuelos “ponen en riesgo a la región” tras alertas de EE. UU. sobre Venezuela, alertó la ministra de Transporte

María Fernanda Rojas advirtió sobre sabotajes tecnológicos que afectan la navegación aérea y podrían replicarse en otros países, mientras la FAA de Estados Unidos mantiene restricciones sobre el espacio aéreo venezolano y varias aerolíneas suspenden temporalmente sus vuelos

Los sabotajes tecnológicos en vuelos

‘La reina del flow 3′ ya reveló su primer avance y presentó a Sky, el nuevo personaje que generó rivalidad en redes sociales

El adelanto devela grandes cambios en la trama, un embarazo inesperado y la aparición de una figura nueva que despierta dudas entre los seguidores sobre su rol

‘La reina del flow 3′

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Independiente Medellín y América de Cali serán los jueces de tiburones y verdolagas en busca de clasificar a la final, a la que ya clasificó el Deportes Tolima

Dimayor definió fecha y hora

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera quieren continuar su buen rumbo, camino a la conquista de la estrella 35

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gaula Militar dio de baja

Gaula Militar dio de baja a peligroso criminal por el que se ofrecía una recompensa de hasta $500 millones

Enviaron a la cárcel a detenido durante el rescate del hijo de Giovanny Ayala: vigilaba a Miguel Ayala y a su mánager Nicolás García

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Erick Pabón destapa quiénes no

Erick Pabón destapa quiénes no lo han querido apoyar en su camino a ‘La casa de los famosos Colombia’ y lo que pasó con Ryan Castro por ese tema: “Se supone que es mi amigo”

‘La reina del flow 3′ ya reveló su primer avance y presentó a Sky, el nuevo personaje que generó rivalidad en redes sociales

Luisa Fernanda W le hizo particular regalo a Pipe Bueno y la reacción del cantante causó risas: “Les parece una maldad de mi mujer”

Felipe Saruma entró oficialmente a la política colombiana: aspirará a una curul en la Cámara por el Atlántico

Estas son las condiciones que pone Ibai Llanos para que las celebridades participen en ‘La velada del año’: “Que a la gente le de ganas”

Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: siga la ceremonia desde Colombia

Dimayor definió fecha y hora de la última fecha de los cuadrangulares semifinales: Junior y Nacional definen el último finalista

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 13 de la Bundesliga

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026 de las expectativas de la selección Colombia: “Llegar al último día”

La selección Colombia en el top-10 de equipos con posibilidades de ganar la Copa del Mundo, según prestigioso ranking