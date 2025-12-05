El video y la letra de la cumbia creada con IA que se hizo viral en redes y tiene como protagonista al expresidente Uribe: “Un inocente con mucha mala suerte”

El expresidente no se ha referido a esta publicación - crédito Ahí Les Va Seguidor 2.0 / YouTube | Lina Gasca / Colprensa

Un video hecho con inteligencia artificial de una canción que tiene como inspiración al expresidente Álvaro Uribe se ha hecho viral en los últimos días.

La cumbia titulada Cumbia de un inocente (con mucha mala suerte) se difundió a través de las redes de ¡Ahí les va!, un portal que mezcla humor con noticias de la realidad nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video, que se puede ver en Youtube, en Facebook y X tiene el siguiente mensaje:

“¡Qué mala suerte la de Álvaro Uribe! Su familia y socios políticos está repleta de condenados por narcotráfico o paramilitarismo, pero, claro, él nunca tuvo nada que ver con nada de eso… Un extraño caso que sola la música puede explicar, como esta Cumbia del inocente.

El video se hizo con un croma, como se le conoce a una técnica audiovisual que consiste en grabar a una persona o un objeto sobre un fondo de color uniforme, y que suele ser verde o azul, para después reemplazar ese fondo en postproducción por cualquier otra imagen o video (que se hizo con ayuda de la IA), y que en este caso acompañan a uno de los creadores del portal.

El hombre que aparece interpretando la letra (playback) se apoya en varios titulares de la prensa nacional e internacional en los que el expresidente Uribe aparece mencionado, y cuya relación son varios procesos judiciales de los cuales el líder del Centro Democrático ha salido bien librado, y en los que han sido salpicados familiares y personas cercanas a su entorno.

El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez fue el protagonista de la letra de la canción - crédito Ahí Les Va Seguidor 2.0 / YouTube

Letra de la canción dedicada al expresidente Uribe: ‘Cumbia un inocente (con mucha mala suerte)’

“Dicen que soy culpable, pero soy inocente

Traté con mala gente solo por mala suerte

Dicen que soy culpable, pero soy inocente

Traté con mala gente solo por mala suerte

Culpable es mi hermano por contratar sicarios

Culpable es mi primo por cuadrar con paracos

Culpable es mi cuñada por su ilegal lavado

Culpable es mi sobrina por sus contactos narcos

Cumbia de un inocente con mucha mala suerte

Cumbia de un inocente con mucha mala suerte

Dicen que soy culpable, pero soy inocente

Traté con mala gente solo por mala suerte

Dicen que soy culpable, pero soy inocente

Traté con mala gente solo por mala suerte

Culpable ministro por la compra de votos

Culpable mi otro ministro por peculado doloso

Culpable mis funcionarios por tantos delitos

Culpable el DAS (extinto Departamento de Administrativo de seguridad) por muchas cosas más.

Cumbia de un inocente con mucha mala suerte (bis)

Cumbia de un inocente con mucha mala suerte (bis)“.

La voz y la música, además de las imágenes de apoyo de hicieron con IA y la técnica croma -crédito Ahí les va info/Facebook

El video del expresidente Uribe y Jaime Garzón que también revivió en redes sociales bailando el aserejé

Solo un par de días atrás, el nombre de Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, exalcalde de Bogotá, volvió al centro del debate político nacional luego de que usuarios en redes sociales rescataran un video donde aparece bailando el Aserejé junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Así se le conoce al baile y mismo nombre de la canción que hizo famoso alrededor del mundo la agrupación española Las Ketchup a inicios de la década del 2000.

La grabación resurgió tras la designación de Garzón como cabeza de lista al Senado por la alianza entre Alianza Verde y En Marcha de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026.

En el registro audiovisual, compartido recientemente en la red social X por el usuario @MarioRobertoP, se observa a Garzón y a Álvaro Uribe en una tarima durante un evento público, donde improvisan el famoso éxito musical.

El clip generó diversas reacciones, desde comentarios burlescos hasta reflexiones sobre el pasado político de ambos protagonistas.

El baile entre el exalcalde de Bogotá y el expresidente ha sido uno de los momentos más comentados en el país - crédito Captura de Video YouTube

“Ustedes están muy jóvenes para acordarse que el reaparecido Lucho Garzón y todo el Partido Verde, hicieron campaña con Uribe y nos dejaron el famoso video bailando”, escribió el usuario, según cita Infobae.

La publicación motivó respuestas humorísticas y críticas en la red. Varios internautas recordaron episodios previos de colaboración y distancia entre el exalcalde bogotano y el exmandatario, brindando opiniones sobre la sincronía de ambos en la icónica coreografía.

Los comentarios incluyeron frases como “Pero es mucha maldad ponerlos a bailar el ‘Aserejé’; el que organizó ese evento, sabía lo que hacía” y “Me pregunto por qué no eligieron una canción más fácil que Aserejé, cero coordinación”.

El propio Luis Eduardo Garzón reaccionó en entrevistas a la viralización del video. En diálogo con RCN Radio, comentó que “es imposible bailar con Uribe, no tiene ritmo. Yo sí sé bailar, fui muy rumbero en su momento, pero ese encuentro fue un malentendido”.

El video de Lucho Garzón y Alvaro Uribe bailando el Aserejé volvió a ser viral en X - crédito Captura de Video YouTube

Garzón aclaró que el episodio fue resultado de un acto público de respaldo a Enrique Peñalosa por parte del Partido Verde, en el que Uribe también entregó su apoyo.

“Me encontré con que estábamos acompañando a Peñalosa porque era el candidato del partido verde. Uribe lo decidió respaldar y yo también decidí respaldar a Peñalosa porque era decisión y yo era presidente del Partido Verde”, indicó Garzón.