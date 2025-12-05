El Pacto Histórico ya inscribió su lista al Senado: Iván Cepeda será candidato presidencial en el Frente Amplio

El Pacto Histórico inscribió sus listas al Congreso el viernes 5 de diciembre en Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa

El viernes 5 de diciembre, el Partido Pacto Histórico inscribió oficialmente sus listas para el Congreso de la República en Bogotá. La inscripción se realizó con la confirmación de que el senador Iván Cepeda, que es el candidato presidencial del grupo, participará en la consulta del Frente Amplio, prevista para el 8 de marzo de 2026. La noticia marca un punto significativo dentro de la estrategia electoral del partido, que busca consolidar su presencia en el Congreso, al mismo tiempo que refuerza su unidad con otros sectores de la izquierda.

La inscripción no solo incluyó la lista al Senado, sino la correspondiente a la Cámara de Representantes. Además, se confirmó que las coaliciones de Unitarios y de Fuerza Ciudadana con Comunes también aparecerán en el tarjetón electoral, lo que refuerza el alcance y la diversidad dentro del Pacto Histórico, coalición del presidente Gustavo Petro.

El senador Iván Cepeda, que encabezó el proceso de inscripción, destacó que la lista presentada por el Pacto Histórico es “la más poderosa” de Colombia; aseguró que este respaldo se debe a los más de 2 millones de votos obtenidos en la consulta interna del 26 de octubre. Esta consulta fue clave en la conformación de una lista que tiene una estructura “cremallera”, es decir, alternando nombres de hombres y mujeres, lo que representa una apuesta por la equidad de género y la diversidad.

En sus redes sociales, la exministra de Salud Carolina Corcho, que encabeza la lista al Senado por el Pacto Histórico, celebró la inscripción. La exprecandidata presidencial, que ya tiene asegurado un puesto en la Cámara Alta, escribió en su cuenta de X: “Es la primera vez que un partido político presenta una lista organizada democráticamente”.

“Este es un paso decisivo para recuperar un Congreso que trabaje para la gente. He oficializado mi inscripción para encabezar nuestra lista al Senado por el Pacto Histórico. Nuestro proyecto político, que está mejorando a Colombia, debe continuar con más fuerza que nunca”, escribió la exministra y próxima senadora.

Así lo expresó la exministra, que consiguió desplazar a la senadora María José Pizarro del primer lugar en la lista al Senado tras obtener más de 600.000 votos en la consulta presidencial del Pacto Histórico, con este resultado quedó en segundo lugar, por detrás de Iván Cepeda.

De esta manera, la estrategia del Pacto Histórico es clara: unificar los esfuerzos de la izquierda para crear un frente común que permita lograr una representación amplia en el Congreso. Inicialmente, el presidente Gustavo Petro había propuesto que todas las fuerzas de izquierda se unieran dentro de este partido, que incluye al Polo Democrático, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y Progresistas.

No obstante, la coalición no pudo fusionarse completamente con la Colombia Humana debido a problemas jurídicos, aunque se mantiene como una fuerza aliada dentro del Pacto Histórico.

Es importante señalar que, en las elecciones de 2022, el Pacto Histórico se consolidó como la principal fuerza política, logrando una amplia representación con 20 curules en el Senado. Esta nueva lista refleja la intención del partido de repetir ese resultado electoral; sin embargo, este objetivo se ve complicado por la fuerte presencia de las fuerzas de derecha en Colombia, lo que plantea un desafío considerable para mantener la mayoría alcanzada en la pasada contienda.

A continuación, se presentan los 20 nombres que integran la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico.

Carolina Corcho Pedro Flórez Patricia Caicedo Wilson Arias Laura Ahumada Walter Rodríguez Aida Avella Ferney Silva Esmeralda Hernández Alberto Benavides Sandra Chindoy Alejandro Ocampo María Londoño Alex Flórez Kamelia Zuluaga Agmeth Escaf Isabel Conteras Kevin Gómez Isabel Zuleta Martín Caicedo