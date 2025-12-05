Colombia

Centro Democrático le respondió fuerte a Juan Manuel Santos: “Guárdese su solidaridad cargada de veneno”

El partido político calificó la misiva del expresidente Juan Manuel Santos como un intento de “revisar la historia” y lo acusó de cinismo, señalando que durante su gobierno se priorizó la negociación con las Farc sobre la justicia

El Centro Democrático respondió con dureza a la carta de Juan Manuel Santos, reavivando el debate sobre el Acuerdo de Paz y su legado político y económico - crédito Colprensa y EFE

El debate entre el expresidente Juan Manuel Santos y el Centro Democrático se reavivó tras la carta que Santos envió al periodista Gustavo Gómez en respuesta a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe en Caracol Radio.

En su misiva, Santos desmintió las acusaciones del partido y defendió su gestión en seguridad, economía y paz.

Sin embargo, el Centro Democrático reaccionó con un comunicado contundente y una serie de mensajes en la red social X, en los que calificó la carta de Santos como un ejercicio de “solidaridad cargada de veneno y cinismo”.

“El expresidente Santos pretende presentar sus acciones como triunfos, pero la realidad que enfrenta Colombia hoy demuestra lo contrario”, afirmó el partido en su pronunciamiento. Según el Centro Democrático, el llamado Acuerdo de Paz no logró la reconciliación prometida y generó un desequilibrio que sacrificó justicia, reparación y verdad.

“El acuerdo no equilibró justicia y paz. Los responsables de crímenes atroces —incluyendo violadores, reclutadores de menores y secuestradores— no pagaron un solo día de cárcel y hoy ocupan curules en el Congreso”, enfatizó el comunicado.

El Centro Democrático publicó en su cuenta de X un contundente mensaje en respuesta a las declaraciones de Juan Manuel Santos, calificando su carta como “solidaridad cargada de veneno y cinismo” - crédito red social X

Entre los principales cuestionamientos, el partido uribista señala que delitos como narcotráfico y secuestro fueron tratados como delitos políticos, lo que permitió que los responsables evadieran la extradición.

Además, denuncian que la suspensión de la erradicación y la fumigación de cultivos ilícitos disparó los sembradíos de coca de 48.000 hectáreas en 2012 a cerca de 300.000 hectáreas en la actualidad, fortaleciendo al narcotráfico y expandiendo la presencia de estructuras criminales en unos 500 municipios.

El Centro Democrático también criticó la equiparación de las Fuerzas Armadas con los excombatientes de las Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). “No mienta, señor Santos, su acuerdo con las Farc llevó a que nuestros soldados y policías fueron obligados a admitir delitos para recuperar su libertad, mientras los cabecillas de las Farc gozan de beneficios políticos”, sostuvo el comunicado.

Sobre el plebiscito de 2016, el partido argumenta que Santos desconoció la voluntad popular y que impuso el acuerdo a través del Congreso, pese al rechazo mayoritario.

“Santos privilegió sus intereses personales —incluido su afán por un Premio Nobel— por encima del mandato ciudadano y de la estabilidad democrática del país”, señala la misiva.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, ha sido criticado por el Centro Democrático por priorizar su Premio Nobel de Paz sobre la voluntad popular y la estabilidad democrática del país - crédito AFP

En materia económica, el Centro Democrático recordó que durante el gobierno de Santos la deuda del sector público no financiero alcanzó un 55,9 % del PIB en 2017, frente al 43,1 % en 2010.

Además, compararon su programa Paz Colombia con el Plan Colombia, señalando que el primero representó solo el 6 % de los recursos del segundo y tuvo una duración de dos años, frente a los 15 años y 10.000 millones de dólares que recibió el Plan Colombia. “Usted sí terminó con el Plan Colombia. Su iniciativa no llegó ni al 6 % de ese monto y duró apenas dos años”, afirmó el partido en X.

El caso Odebrecht también fue mencionado. El Centro Democrático recordó que la Fiscalía investiga el ingreso de 3.540 millones de pesos de la constructora a las campañas de Santos entre 2010 y 2014 y cuestionó la transparencia de su gestión.

“El manejo opaco de recursos y la falta de transparencia evidencian un profundo desprecio por la ética pública”, señaló el comunicado.

En respuesta a las afirmaciones de Santos sobre la seguridad y la paz, el Centro Democrático sostuvo que su administración dejó flancos abiertos que beneficiaron a las disidencias de las Farc.

Las campañas presidenciales de Zuluaga y Santos en 2014 habrían recibido dinero de la empresa brasileña - crédito Montaje Infobae (Reuters/Odebrecht

Respecto a la acusación de supuesta responsabilidad en el asesinato de Miguel Uribe, el partido aclaró que Uribe nunca afirmó que Santos fuera culpable, pero sí responsabilizó a las disidencias de la Segunda Marquetalia por la complacencia del Gobierno.

El comunicado concluyó con un tono directo y crítico hacia el expresidente: “Santos, guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo —el mismo que usó para traicionar las tesis con las que se le ayudó a llegar a la Presidencia—. No olvide que fue el contratista de su acuerdo con las Farc quien ha perseguido judicialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

