Así funcionará el tren de Navidad en Boyacá: rutas, actividades y precios

La iniciativa navideña de Paz del Río y la Gobernación de Boyacá celebra el aniversario 77 de la empresa con experiencias ferroviarias únicas - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

La empresa Paz del Río S.A. y el Gobierno Departamental de Boyacá invitan en esta temporada navideña a todos los colombianos a participar en el “Tren de la Vida y la Esperanza: Boyacá Mágica, Navidad sobre rieles”, un recorrido temático que busca resaltar la riqueza cultural y los paisajes emblemáticos de la región durante las festividades de fin de año.

El evento tendrá lugar entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, marcando una iniciativa para fortalecer el sentido comunitario y la tradición ferroviaria en el departamento. El programa, que celebra el aniversario número 77 de Paz del Río, incluye rutas especiales, actividades culturales y una ambientación navideña que promete una experiencia diferente para residentes y turistas.

A lo largo de esos días, cada vagón del tren narrará una historia distinta mientras recorre los rincones más emblemáticos de Boyacá, invitando a pasajeros de todas las edades a vivir la Navidad sobre rieles. La propuesta, según información difundida por Paz de Río en sus redes sociales oficiales y redes aliadas, comprende dos rutas principales: “Luz de Boyacá” y “Se ilumina Corrales”, ambas diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva en las tradiciones y espectáculos de luces de la región.

La ruta “Luz de Boyacá” conecta Nobsa (Nazareth) y Corrales, permitiendo a los visitantes apreciar el alumbrado típico que adorna el departamento durante la temporada navideña. De acuerdo con la agenda publicada, los recorridos en esta ruta iniciarán a las 6:15 p. m. y se extenderán hasta las 10:30 p. m., permitiendo a los asistentes disfrutar del paisaje y la decoración especial a lo largo del trayecto.

¿El recorrido en tren conecta Nobsa y Corrales, permitiendo a los visitantes disfrutar del alumbrado típico y paisajes emblemáticos de Boyacá - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

Para este servicio, los boletos están disponibles en dos categorías: el Vagón Lujo, con un costo de 48.000 pesos por persona, mientras que el Vagón Legado tiene un precio de 43.000 pesos.

La segunda alternativa, denominada “Se ilumina Corrales”, operará en fechas seleccionadas (14, 21, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5, 6 y 11 de enero), incluyendo también el trayecto entre Nobsa (Nazareth) y Corrales. En estas noches, los pasajeros podrán disfrutar de la reconocida iluminación navideña de Corrales, uno de los atractivos más emblemáticos del municipio y la región.

El precio del boleto para el Vagón Lujo en estas fechas es de 45.000 pesos para adultos y 45.000 pesos para menores. El Vagón Legado 40.000 pesos, respectivamente.

El ‘Circuito Completo’: Nobsa (Nazareth) - Paz del Rio - Corrales, tiene un valor de 55.000 pesos para el servicio de Vagón de Lujo y de 50.000 pesos para el Vagón Legado. La salida será 4:15 p. m., hasta las 10:30 p. m., los días martes y viernes.

La boletería puede adquirirse tanto de forma virtual, en el sitio web www.ticketsgyp.com, como en las redes sociales oficiales de Boyacá Te Espera y Paz de Río.

Los boletos para el Tren de la Vida y la Esperanza se dividen en Vagón Lujo y Vagón Tradicional, con precios diferenciados para adultos y menores - crédito Gobernación de Boyacá

Durante todos los trayectos, los asistentes tendrán acceso a sectores iluminados y a actividades culturales con ambientación festiva, desarrolladas especialmente para fortalecer el sentido de comunidad entre los participantes y dar visibilidad a las expresiones artísticas locales. Voceros de la gobernación destacaron el objetivo de la iniciativa: ofrecer opciones lúdicas y culturales que promuevan la convivencia y la identidad regional, en el marco de la agenda navideña del departamento.

Restricciones para asistir al Tren de la Vida y la Esperanza

La organización del “Tren de la Vida y la Esperanza” ha contemplado condiciones y restricciones para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes. Según las reglas publicadas por Paz de Río, todo niño mayor de dos años deberá adquirir su propio boleto y ocupar un asiento, estando bajo la responsabilidad de un adulto acompañante durante el trayecto.

Las reservas son válidas únicamente para la hora y fecha seleccionadas; quienes lleguen tarde perderán el cupo asignado. Por razones de seguridad, no se permite el ingreso de mascotas ni el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas o psicoactivas a bordo. Tampoco está permitido fumar dentro de los vagones ni asomarse por las ventanas. El tren cuenta con dos vagones adaptados para personas con movilidad reducida, permitiendo el ingreso de sillas de ruedas plegables.

El evento incluye actividades culturales, ambientación festiva y acceso a sectores iluminados para fortalecer la identidad regional y la convivencia - crédito Gobernación de Boyacá

Los organizadores recomendaron, además, asistir con ropa abrigada y cómoda para disfrutar del recorrido. Todo trámite relacionado con reembolsos debe realizarse a través de los canales oficiales de Tickets GYP.

Por otra parte, y el escenario de las festividades decembrinas, la Gobernación de Boyacá también preparó un plan especial para el tradicional fin de semana de Velitas, invitando a habitantes y turistas a celebrar en uno de los monumentos históricos más representativos del país: en el Pantano de Vargas.

Para esta ocasión, se ha dispuesto una decoración temática con figuras en 3D que representan la fauna africana y marina, pensada para la familia y en especial para los niños, en un entorno iluminado a partir de las 5:00 p. m. con la participación de agrupaciones musicales como Son Rumbero. A la jornada se suman otros 20 municipios del departamento, los cuales se unirán a la iluminación diseñada para celebrar la Navidad en Boyacá.