Colombia

Así funcionará el tren de Navidad en Boyacá: rutas, actividades y precios

Viajes nocturnos, boletos diferenciados y acceso a zonas iluminadas invitan a explorar tradiciones y expresiones artísticas locales durante las fiestas de fin de año

Guardar
La iniciativa navideña de Paz
La iniciativa navideña de Paz del Río y la Gobernación de Boyacá celebra el aniversario 77 de la empresa con experiencias ferroviarias únicas - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

La empresa Paz del Río S.A. y el Gobierno Departamental de Boyacá invitan en esta temporada navideña a todos los colombianos a participar en el “Tren de la Vida y la Esperanza: Boyacá Mágica, Navidad sobre rieles”, un recorrido temático que busca resaltar la riqueza cultural y los paisajes emblemáticos de la región durante las festividades de fin de año.

El evento tendrá lugar entre el 12 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, marcando una iniciativa para fortalecer el sentido comunitario y la tradición ferroviaria en el departamento. El programa, que celebra el aniversario número 77 de Paz del Río, incluye rutas especiales, actividades culturales y una ambientación navideña que promete una experiencia diferente para residentes y turistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A lo largo de esos días, cada vagón del tren narrará una historia distinta mientras recorre los rincones más emblemáticos de Boyacá, invitando a pasajeros de todas las edades a vivir la Navidad sobre rieles. La propuesta, según información difundida por Paz de Río en sus redes sociales oficiales y redes aliadas, comprende dos rutas principales: “Luz de Boyacá” y “Se ilumina Corrales”, ambas diseñadas para ofrecer una experiencia inmersiva en las tradiciones y espectáculos de luces de la región.

La ruta “Luz de Boyacá” conecta Nobsa (Nazareth) y Corrales, permitiendo a los visitantes apreciar el alumbrado típico que adorna el departamento durante la temporada navideña. De acuerdo con la agenda publicada, los recorridos en esta ruta iniciarán a las 6:15 p. m. y se extenderán hasta las 10:30 p. m., permitiendo a los asistentes disfrutar del paisaje y la decoración especial a lo largo del trayecto.

¿El recorrido en tren conecta
¿El recorrido en tren conecta Nobsa y Corrales, permitiendo a los visitantes disfrutar del alumbrado típico y paisajes emblemáticos de Boyacá - crédito Daniela Gallo/Infobae Colombia

Para este servicio, los boletos están disponibles en dos categorías: el Vagón Lujo, con un costo de 48.000 pesos por persona, mientras que el Vagón Legado tiene un precio de 43.000 pesos.

La segunda alternativa, denominada “Se ilumina Corrales”, operará en fechas seleccionadas (14, 21, 24, 25 y 31 de diciembre, y 1, 5, 6 y 11 de enero), incluyendo también el trayecto entre Nobsa (Nazareth) y Corrales. En estas noches, los pasajeros podrán disfrutar de la reconocida iluminación navideña de Corrales, uno de los atractivos más emblemáticos del municipio y la región.

El precio del boleto para el Vagón Lujo en estas fechas es de 45.000 pesos para adultos y 45.000 pesos para menores. El Vagón Legado 40.000 pesos, respectivamente.

El ‘Circuito Completo’: Nobsa (Nazareth) - Paz del Rio - Corrales, tiene un valor de 55.000 pesos para el servicio de Vagón de Lujo y de 50.000 pesos para el Vagón Legado. La salida será 4:15 p. m., hasta las 10:30 p. m., los días martes y viernes.

La boletería puede adquirirse tanto de forma virtual, en el sitio web www.ticketsgyp.com, como en las redes sociales oficiales de Boyacá Te Espera y Paz de Río.

Los boletos para el Tren
Los boletos para el Tren de la Vida y la Esperanza se dividen en Vagón Lujo y Vagón Tradicional, con precios diferenciados para adultos y menores - crédito Gobernación de Boyacá

Durante todos los trayectos, los asistentes tendrán acceso a sectores iluminados y a actividades culturales con ambientación festiva, desarrolladas especialmente para fortalecer el sentido de comunidad entre los participantes y dar visibilidad a las expresiones artísticas locales. Voceros de la gobernación destacaron el objetivo de la iniciativa: ofrecer opciones lúdicas y culturales que promuevan la convivencia y la identidad regional, en el marco de la agenda navideña del departamento.

Restricciones para asistir al Tren de la Vida y la Esperanza

La organización del “Tren de la Vida y la Esperanza” ha contemplado condiciones y restricciones para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los asistentes. Según las reglas publicadas por Paz de Río, todo niño mayor de dos años deberá adquirir su propio boleto y ocupar un asiento, estando bajo la responsabilidad de un adulto acompañante durante el trayecto.

Las reservas son válidas únicamente para la hora y fecha seleccionadas; quienes lleguen tarde perderán el cupo asignado. Por razones de seguridad, no se permite el ingreso de mascotas ni el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas o psicoactivas a bordo. Tampoco está permitido fumar dentro de los vagones ni asomarse por las ventanas. El tren cuenta con dos vagones adaptados para personas con movilidad reducida, permitiendo el ingreso de sillas de ruedas plegables.

El evento incluye actividades culturales,
El evento incluye actividades culturales, ambientación festiva y acceso a sectores iluminados para fortalecer la identidad regional y la convivencia - crédito Gobernación de Boyacá

Los organizadores recomendaron, además, asistir con ropa abrigada y cómoda para disfrutar del recorrido. Todo trámite relacionado con reembolsos debe realizarse a través de los canales oficiales de Tickets GYP.

Por otra parte, y el escenario de las festividades decembrinas, la Gobernación de Boyacá también preparó un plan especial para el tradicional fin de semana de Velitas, invitando a habitantes y turistas a celebrar en uno de los monumentos históricos más representativos del país: en el Pantano de Vargas.

Para esta ocasión, se ha dispuesto una decoración temática con figuras en 3D que representan la fauna africana y marina, pensada para la familia y en especial para los niños, en un entorno iluminado a partir de las 5:00 p. m. con la participación de agrupaciones musicales como Son Rumbero. A la jornada se suman otros 20 municipios del departamento, los cuales se unirán a la iluminación diseñada para celebrar la Navidad en Boyacá.

Temas Relacionados

Tren de la Vida y la Esperanza Paz del Río CorralesTren de Navidad en Boyacá Pantano de VargasNavidad BoyacáPreciosColombia-NoticiasColombia-Viajes

Más Noticias

La Registraduría advierte sobre el cierre de inscripciones al Congreso de la República de 2026: reportan baja participación

El número de agrupaciones políticas que buscan un lugar en el Legislativo sorprende por su baja participación en comparación con ciclos previos

La Registraduría advierte sobre el

Atentado en Cúcuta deja herido al gimnasta Jossimar Calvo y su esposa: conozca los detalles

Un ataque contra unas torres de energía en la capital de Norte de Santander dejó a varios heridos, entre ellos al reconocido deportista

Atentado en Cúcuta deja herido

Bogotá y Soacha sin agua: esta es la lista de barrios que no tendrán el servicio por 24 horas del 9 al 12 de diciembre

Las zonas afectadas deberán prepararse para la suspensión temporal del servicio, ya que la empresa recomienda almacenar agua y priorizar su uso en actividades esenciales durante el periodo de intervención

Bogotá y Soacha sin agua:

Comerciantes de San Victorino reciben un llamado urgente para mejorar la disposición de los residuos

La autoridad de servicios públicos de Bogotá implementa acciones pedagógicas y operativos de control para promover prácticas responsables en la gestión de desechos y evitar afectaciones en el espacio público

Comerciantes de San Victorino reciben

“Candidato inviable”: la dura etiqueta que Vicky Dávila le dio a Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones 2026

La periodista insistió en que dentro de la derecha existen candidaturas con mayor opción de competir; para ella, las encuestas muestran qué aspirantes pueden llegar con ventaja a la segunda vuelta

“Candidato inviable”: la dura etiqueta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá

Majo Aguilar sorprendió a Bogotá al cantar uno de los vallenatos colombianos más famosos de la historia

Español recreó el Día de las Velitas en Madrid para que su esposa colombiana no extrañe su tierra

Ryan Castro enciende el 7 de velitas en Medellín con un camión de regalos para sus seguidores con la cuadra más activa: “Qué chimba Navidad”

Aida Victoria Merlano muestra su transformación tras nuevos retoques estéticos en el rostro: “El talento de la ciencia médica”

Westcol demostró su apoyo al “Agropecuario”, ex de Aida Victoria, pese a las críticas que ha recibido por la manutención de su hijo

Deportes

Este es el calendario completo

Este es el calendario completo del Mundial 2026: días, horarios de Colombia y sedes de todos los partidos

Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Wilmar Roldán confirmó que no representará al arbitraje colombiano en el Mundial 2026: esta es la razón

Millonarios hizo oficial su segundo refuerzo para el 2026: “Volver a casa para seguir cumpliendo sueños”

Referente de la selección Colombia del 2014 se ilusiona con el grupo de la Tricolor en el Mundial de 2026: “Queremos llegar hasta el final”